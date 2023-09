Predvolebná anketa: Odstrihnúť cirkev od štátneho rozpočtu by si priali aj čitatelia Pravdy

Denník Pravda sa čitateľov vo veľkej predvolebnej ankete pýtal, komu dajú v sobotu 30. septembra svoj hlas, koho chcú za premiéra a aké priority by mala mať budúca vláda. Do ankety sa zapojilo vyše 42-tisíc čitateľov Pravdy, ktorí nám prezradili aj svoj postoj k tomu, či by na Slovensku malo dôjsť k odluke cirkvi od štátu. Pozrite si, ako hlasovali ľudia v jednotlivých krajoch, mladší, starší, chudobnejší aj bohatší.

Protest za odluku cirkvi od štátu v roku 2021 Video Zdroj: TV Pravda

Otázka odluky cirkvi od štátu rezonuje už niekoľko rokov. Odstrihnúť katolícku cirkev od štátneho rozpočtu znemožňuje Vatikánska zmluva, ktorú Slovenská republika podpísala ešte za prvej vlády Mikuláša Dzurindu a je nevypovedateľná.

Veľká anketa Pravdy, do ktorej sa zapojilo vyše 42-tisíc ľudí, ukázala, že ukončiť financovanie náboženských spoločenstiev si praje až 59,5 % opýtaných. Za ponechanie aktuálneho modelu dotovania by bolo 24,4 % ľudí, ostatných 16,1 % respondentov sa k otázke vyjadriť nevedelo.

Výsledky ankety Pravdy neboli ďaleko ani od prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia z marca tohto roka. S odlukou by súhlasilo 61 % opýtaných Slovákov. Súčasný model financovania cirkví a náboženských spoločenstiev podporuje podľa NMS 19 % ľudí.

Najväčšiu podporu mala odluka v Bratislavskom kraji. Zaujímavé bolo, že za odluku bolo v ankete najviac sedemdesiatnikov. V kategórii vzdelanie by ju podporili ľudia s úplným vysokoškolským vzdelaním. Zelenú by jej dali ľudia s najvyššími príjmami, teda tí, ktorí zarábajú 1600 eur a viac. Čo sa týka sídelného rozdelenia, podporu by mala odluka cirkvi od štátu najmä v Bratislave a v Košiciach, ktoré majú nad 100 000 obyvateľov.

Najmenšiu podporu má odluka na východe

Za odluku cirkvi od štátu hlasovalo najviac ľudí z Bratislavského kraja, za možnosť „áno“ hlasovalo 65,1 % ľudí, možnosť „nie“ odluke zvolilo 20,7 % a vyjadriť sa nevedelo 14,2 % respondentov. Druhý najväčší záujem o ukončenie financovania mali opýtaní v Banskobystrickom kraji (64,8 %), nasledovali Trenčiansky kraj (62,7 %), Trnavský kraj (61,2 %), Nitriansky kraj (58,8 %), Košický kraj (58,0 %), Žilinský kraj (56,6 %). Najmenej ľudí by malo záujem o odluku cirkvi od štátu v Prešovskom kraji (50,4 %).

Anketa denníka Pravda ukázala, že záujem o odluku cirkvi rástol s vekom, pričom najviac rezonoval medzi ľuďmi nad 70 rokov (1828 responden­tov). Nasledovali 60– až 69-roční (61,7 %), 50– až 59-roční (60,7 %), 40– až 49-roční (60,0 %), 30– až 39-roční 59,7 %, 18– až 29-roční (53,2 %).

Najväčší dopyt po odluke cirkvi od štátu suverénne zaznieva z Bratislavy a z Košíc, ktoré majú nad 100-tisíc obyvateľov. Zo sídel, ktoré majú 100 001 obyvateľov a viac, by si želalo ukončiť financovanie cirkví 66,2 % opýtaných. Niečo vyše pätiny (22,2 %) respondentov v ankete Pravdy žije vo veľkomeste. Druhý najväčší záujem o odluku zaznieval podľa ankety zo sídel, kde žije 50 000 – 99 999 obyvateľov (65,3 %). Nasledovali sídla s 20 000 – 49 999 obyvateľmi (62,8 %), 5000 – 19 999 obyvateľmi (59,2 %). Najmenší záujem bol v obciach s menej ako tisíckou obyvateľov.

Odluku by podporili bohatší a vzdelanejší

Záujem o ukončenie platieb cirkvi z rozpočtu štátu rástol v ankete s dosiahnutým vzdelaním. Medzi respondentmi, ktorí dosiahli len základné vzdelanie, by si túto možnosť prialo 52,2 % opýtaných, u ľudí so stredoškolským vzdelaním bez maturity by to bolo 53,3 %, a u tých, ktorí majú stredoškolské vzdelanie s maturitou hlasovalo za 59,6 %.

Najviac mali o ukončenie súčasného modelu financovania záujem ľudia, ktorí študovali na vysokej škole – s neúplným vysokoškolským vzdelaním (60,5 %) a úplným vysokoškolským vzdelaním (62,2 %). Odluku cirkvi od štátu by želalo najviac respondentov, ktorí o sebe uviedli, že v čistom zarábajú 1600 eur a viac (64,5 %), nasledovali ľudia s príjmom od 1300 do 1599 eur (61,5 %), od 1000 do 1299 (59,6 %), od 700 do 999 (57,3 %), od 500 do 699 (55,7 %), menej ako 500 eur (54,2 %).