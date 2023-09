Smer odmietol účasť v predvolebnej diskusii najsledovanejšej televízie, Pellegrini poslal náhradníka

Podľa prieskumov najsilnejšia politická strana Smer pred sobotňajšími parlamentnými voľbami vopred odmietla svoju účasť na diskusii lídrov politických strán v najsledovanejšej televízii. Markízu strana vo vyhlásení obvinila z manipulovania verejnej mienky a tendenčnosti. Predseda Smeru a expremiér Robert Fico odriekol tiež vystúpenie v rozprave najpočúvanejšej rozhlasovej stanice Rádio Expres, ktorého moderátor to oznámil vo vysielaní. Markíza pre bojkot Smeru už skôr formát predvolebných diskusií upravila. Na večernej debate sa nezúčastnil ani predseda Hlasu Peter Pellegrini, ktorého nahradil podpredseda Erik Tomáš.

„Pokiaľ sa TV Markíza nevráti k serióznej práci celoštátneho média, ktoré má zo zákona objektívne, nestranne a nezaujato informovať bez vlastných hodnotiacich úsudkov, Smer-SD sa nebude zúčastňovať na politických diskusiách TV Markíza,“ napísal Smer vo vyhlásení.

Zástupcovia ôsmich politických strán, ktoré majú najväčšie šance dostať sa do parlamentu, odpovedali na otázku, o ktoré ministerstvá by mali záujem. Predseda PS Michal Šimečka vyjadril záujem o ministerstvo financií, zdravotníctva a školstva. Šéf KDH Milan Majerský označil za prioritu rezorty zdravotníctva a školstva. Predseda SaS Richard Sulík by mal záujem o ekonomické rezorty, zdravotníctvo a školstvo. Pre lídra Sme rodina Borisa Kollára sú prioritou ministerstvá dopravy, pôdohospodárstva a práce.

Predseda SNS Andrej Danko označil za priority dopravu, hospodárstvo a chcel by založiť samostatné ministerstvo cestovného ruchu. Šéf Republiky Milan Uhrík by mal záujem o rezort vnútra a obrany alebo pôdohospodárstva a životného prostredia. Podpredseda Hlasu Erik Tomáš označil za kľúčové rezort financií, práce a regionálneho rozvoja.

V rozprave sa proti členstvu Ukrajiny v NATO vyslovili zástupcovia Hlasu, nacionalistickej SNS a pravicovo-populistickej Republiky; predtým sa proti členstvu Kyjeva v Severoatlantickej aliancii vyslovil tiež Smer. Aliančné krajiny sa na júlovom summite zhodli, že Ukrajine, ktorá sa od vlaňajšieho februára bráni ruskej invázii, skrátia cestu k vstupu, formálne ju však do svojich radov pozvú až vo chvíli, keď budú splnené všetky stanovené podmienky.

V prvej časti diskusie na Markíze sa politici venovali tiež nelichotivému stavu zdravotníctva a odpovedali na otázky slovenských osobností.

Zástupca Hlasu Tomáš zdôvodnil neúčasť svojho straníckeho šéfa v diskusii tým, že Markíza opakovane menila program relácie.

Bojkot Markízy Smer pôvodne ohlásil už v lete a teraz ho opäť potvrdil. Televízia predtým uviedla, že moderátor vedie diskusnú reláciu nestranne. Markíza tento rok na jar za účasti šéfa Smeru v diskusnej relácii odvysielala nahrávky s vyjadreniami Fica, v ktorých expremiér označoval slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú za americkú agentku. Predtým však Fico tvrdil, že hlavu štátu, s ktorou je v dlhodobom politickom spore a ktorá na neho dokonca podala žalobu na ochranu osobnosti, spomínaným prívlastkom nenazval.

Markíza pôvodne plánovala záverečnú televíznu diskusiu s lídrami štyroch najobľúbenejších politických strán a hnutí na utorok. Minulý týždeň však formát zmenila a na pondelok ohlásila veľkú diskusiu so zástupcami deviatich strán a hnutí, ktoré majú šancu dostať sa do NR SR. Televízia k zmene pristúpila minulý týždeň po tom, ako sa Smer podľa nej rozhodol utorkovú diskusiu bojkotovať a následne ďalšie dve strany Progresívne Slovensko (PS) a Hlas odmietli diskusiu s predsedom teraz najsilnejšieho parlamentného hnutia OĽaNO Igorom Matovičom.

Fico sa minulý týždeň zúčastnil na predvolebnej debate okrem iného s predsedami Hlas-u a PS v súkromnej televízii Joj. Na stredu, keď sa predvolebná kampaň skončí, naplánoval diskusiu lídrov Smeru, PS a Hlasu verejnoprávnej RTVS.