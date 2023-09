Predvolebný rozhovor s Robertom Ficom: Vláda bude stabilná, sociálna a suverénna len vtedy, ak ju bude tvoriť Smer a Hlas

Aké sú najväčšie problémy Slovenska a ako by ich tí, čo budú po voľbách v jeho čele riešili? Denník Pravda sa spýtal rovnaké otázky predsedov troch preferenčne najsilnejších strán. Práve jeden z tejto trojice bude niesť zodpovednosť za zostavenie novej vlády a za budúcnosť krajiny.

Robert Fico pre Pravdu: V Smere sme vyrástli z reklám o švajčiarskych dôchodkoch v druhom pilieri Video

Slovensko čakajú ďalšie parlamentné voľby. Tak ako v tých predchádzajúcich aj v týchto ide o všetko. Podľa najnovšieho exkluzívneho prieskumu pre denník Pravda od agentúry Ipsos sa prvá trojica nemení. Na prvom mieste je Smer, ktorý by volilo niečo vyše 20 percent. Za ním nasleduje Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 17, 2 percenta a prvú trojicu uzatvára stále mierne klesajúci Hlas (13,1 percenta).

Podľa prieskumu má z hľadiska voličov najlepšie predpoklady stať sa premiérom šéf Smeru Robert Fico, v tesnom závese za ním je líder Hlasu Peter Pellegrini. Na treťom mieste skončil predseda PS Michal Šimečka. Všetko tak nasvedčuje tomu, že na premiérsku stoličku po voľbách zasadne jeden z nich. Pravda sa teda každého z nich spýtala, ako by krajinu riadili, keby po voľbách získali stoličku predsedu vlády.

Fico je bývalý premiér, predseda a zakladateľ strany Smer. Do parlamentu sa po prvýkrát dostal v roku 1992 na kandidátnej listine Strany demokratickej ľavice. Predsedom vlády bol trikrát.

V rozhovore sa dozviete: Ako by sa ako premiér postavil k uťahovaniu opaskov?

Či by dostaval Rázsochy?

Čo považuje za najzásadnejší problém Slovenska?

Ako by z pozície premiéra riešil dôchodky?

Akú zahraničnú politiku by malo Slovensko presadzovať?

Budete sa uchádzať o premiérsky post? S ktorými stranami by ste boli najradšej v koalícii a čo by ste ako premiér riešili ako prvé?

Áno, budem sa uchádzať. Vláda bude stabilná, sociálne orientovaná a dostatočne suverénna len vtedy, ak jej základ bude tvoriť Smer a Hlas. Inventúru súčasnej finančnej situácie v štáte a návrh rozpočtu, aby sme vedeli realisticky nastaviť programové vyhlásenie.

Čo považujete za najzásadnejší problém Slovenska?

V bezpečnostnej oblasti je to sorosovská migračná politika, ktorú presadzuje prezidentka a jej vláda. Vpustili na územie Slovenska každého nelegálneho migranta, akceptujú falošné údaje, ktoré migranti udávajú a v rozpore so zákonom legalizujú ich pobyt na Slovensku. Z hľadiska sociálno-ekonomického je to prepad v životnej úrovni. Vďaka amaterizmu a neschopnosti rozpadnutej vládnej koalície, ale, žiaľ, aj vláde prezidentky Čaputovej, sme sa stali druhou najchudobnejšou krajinou Európskej únie s najvyšším zdražovaním.