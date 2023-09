Posielať zbrane na Ukrajinu? Anketa ukázala, ako by rozhodli čitatelia Pravdy

Politické strany sa v predvolebnej kampani snažia získať voličov aj cez tému vojenskej pomoci Ukrajine. Denník Pravda sa svojich čitateľov vo veľkej predvolebnej ankete pýtal aj na to, či by s dodávkami zbraní pokračovali, alebo ich úplne stopli. Pozrite si, ako hlasovali.

Poďakovanie Kyjeva za pomoc Slovensku a ďalším spojencom Video

Vojenská pomoc Ukrajine, na ktorú zaútočilo Rusko, rozdeľuje spoločnosť takmer od začiatku invázie vo februári 2022. Slovenská republika patrí k štedrým darcom, čo ocenila nielen Ukrajina – kredit nám to zdvihlo aj u veľkých hráčov v zahraničí. Susedom sme okrem iného odovzdali systém protivzdušnej obrany a poslali sme aj stíhačky, ktoré boli u nás už uzemnené. Okolo vojnového konfliktu sa však vytvorilo množstvo konšpirácií, dezinformácií a k rozdielnym názorom sa pred voľbami prikláňajú aj kandidujúce strany.

Čítajte viac Exkluzívna anketa: Vyše 42-tisíc čitateľov Pravdy prezradilo, koho budú voliť. Takto by podľa nich vyzeral nový parlament

Štedrý sused

Exminister obrany Jaroslav Naď ku koncu svojho mandátu v apríli vyhlásil, že Slovensko je jedným z najaktívnejších štátov v poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine a je odhodlané v tom pokračovať. Či bude Slovensko aj naďalej Ukrajine pomáhať, však bude rozhodovať už nová vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb konajúcich sa v sobotu 30. septembra.

Doterajšia pomoc zo Slovenska zahŕňala systém protivzdušnej obrany S-300, odmínovacie systémy Božena, tri desiatky vyradených bojových vozidiel pechoty BVP-1, päť dopravných vrtuľníkov, muníciu, palivo a najnovšie tiež 13 stíhacích lietadiel MiG-29 a časť protilietadlového raketového systému KUB.

V ankete denníka Pravda, do ktorej sa zapojilo vyše 42-tisíc ľudí, by vyhral Smer. Volilo by ho 25,6 % opýtaných, druhé by skončilo Progresívne Slovensko so ziskom 19,0 %, tretí by bol Hlas s 13,6 %.

Až 47,9 % ľudí v ankete odpovedalo, že by vojenskú pomoc Ukrajine ukončili. Rozdiel medzi odporcami a podporovateľmi vojenskej pomoci nebol príliš veľký. V dodávkach zbraní Ukrajine by pokračovalo 44,1 % ľudí, čo je zaujímavé vzhľadom na to, že v ankete vyhrala strana Roberta Fica, ktorý v predvolebnej kampani komunikuje, že ak by sa dostal k moci, vojenskú pomoc zastaví. Zvyšných osem percent ľudí sa k otázke nevedelo vyjadriť.

Ľudia z veľkomiest by s pomocou neprestali

Najviac by chceli dodávky zbraní Ukrajine zastaviť ľudia z Nitrianskeho kraja (51,5 %), za ním sa umiestnil Bratislavský kraj (50,7 %) a Trenčiansky kraj (50,3 %). Za zotrvanie pomoci bolo najviac ľudí z Trnavského kraja (45,6 %). Podpora suseda rastie aj s geografickým priblížením sa ukrajinským hraniciam. Na druhom a treťom mieste nasledovali Košický kraj (43,8 %) a Prešovský kraj (43,7 %). Anketa Pravdy ukázala, že Ukrajinu by zbraňami podporili najviac ľudia z veľkomiest (51,5 %).

Najslabšiu podporu majú dodávky zbraní u ľudí, ktorí žijú v mestách s počtom obyvateľov od 20 000 – 49 999. Až 50,9 % opýtaných z tejto skupiny by dodávky zastavilo.

Čo strela, to zásah. Ukrajinci na drony Šáhid dostanú austrálsky prak Video Zdroj: EOS

Seniori proti zbraniam

Najmenšiu podporu majú dodávky zbraní medzi vekovou skupinou 70 až 79 rokov (60,1 %), o čosi menšiu (57,3 %) zase medzi tými najstaršími v skupine 80-roční a starší. Zo štyroch desiatok tisíc respondentov však tvorili osemdesiatnici len 1,3 % respondentov. Naopak, za vojenskou pomocou stálo najviac ľudí vo vekovej kategórii 60 až 69 rokov – proti ukončeniu pomoci hlasovalo 50,7 %.

Anketa Pravdy ukázala, že v dodávkach zbraní Ukrajine by pokračovali najmä ľudia, ktorí na Slovensku najlepšie zarábajú. Z tých, ktorí zarábajú v čistom 1600 a viac eur by aj naďalej Ukrajinu podporovalo 53,9 %. Podobne to bolo aj pri skupine ľudí, ktorí majú čistý príjem od 1300 do 1599 eur – 47,4 % by v dodávkach pokračovalo. Naopak, za ukončenie vojenskej pomoci Ukrajine boli ľudia s nižším príjmom. Najviac (57,6 %) ich zarába v rozpätí od 500 do 699 eur.