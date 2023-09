Čitatelia odkázali politikom, čo majú riešiť po voľbách ako prvé. Ktoré strany sa trafili svojimi prioritami?

Do predčasných parlamentných volieb zostávajú posledné dni. Denník Pravda zisťoval u svojich čitateľov, koho budú 30. septembra voliť vo veľkej predvolebnej ankete. Pravda zisťovala záujem čitateľov v dňoch 15. až 20. septembra. Do ankety sa celkovo zapojilo 42 117 ľudí, z čoho tri štvrtiny tvorili muži. Najčastejšie volili štyridsiatnici. Respondentov sa Pravda pýtala aj na priority, na riešenie ktorých by sa mala zamerať nová vláda.

V ankete denníka Pravda, do ktorej sa zapojilo vyše 42-tisíc ľudí, by vyhral Smer. Volilo by ho 25,6 % opýtaných, druhé by skončilo Progresívne Slovensko so ziskom 19,0 %, tretí by bol Hlas s 13,6 %. Respondenti si mohli vybrať tri priority spomedzi oblastí ako zdravotníctvo, školstvo, ceny potravín, cesty a diaľnice, zvýšenie sebestačnosti Slovenska v potravinách, súdnictvo, dôchodok, polícia, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, podnikanie, zmena paragrafu 363, nedostupnosť bývania, zrovnoprávnenie sexuálnych menšín, interrupcie.

Čitatelia majú jasno

Až 79 percent čitateľov Pravdy považuje za dôležité riešiť primárne zdravotníctvo. Druhou oblasťou je školstvo (45 percent), treťou oblasťou, ktorú by mala budúca vláda riešiť, sú podľa viac ako 26 percent čitateľov Pravdy ceny potravín a podľa necelých 25 percent respondentov by sa mali primárne riešiť cesty a diaľnice. Dôležité je pre čitateľov aj zvýšenie sebestačnosti Slovenska, čo sa týka potravín, súdnictvo či dôchodky.

Až 82,8 % respondentov z Trenčianskeho kraja by si želalo, aby sa nová vláda venovala prioritne zdravotníctvu. Viac ako 80 % ľudí si vybralo ako prioritu zdravotníctvo aj v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Zdravotníctvo pokladali za dôležitejšie viac ženy (80,7 %) ako muži (78,4 %). Najprioritnejšou témou bolo pre sedemdesiatnikov (70 – 79 rokov – 85,2 %), naopak tí najstarší nad 80 a viac rokov sa prekvapujúco zaujímali o oblasť najmenej (67,7 %).

Nedostatky v zdravotníctve najviac pociťujú čitatelia Pravdy, ktorí žijú vo veľkomestách (80 %) a potom tí, ktorí žijú v mestách s počtom obyvateľov 5000 – 19 999 (80,5 %). Novej vláde by odporučilo venovať sa tejto oblasti viac ako 75 % ľudí so stredoškolským a s vyšším vzdelaním. Len 57,6 % ľudí so základným vzdelaním odpovedalo, že zdravotníctvom by sa nová vláda mala zaoberať prioritne.

Zdravotníctvo nie je príťažlivé

Strana Demokrati pre Pravdu uviedla, že zdravotníctvo je spolu s bezpečnosťou a spravodlivosťou pre ňu prioritou. „V pláne na ozdravenie zdravotníctva presadzujeme skrátenie čakacích lehôt, výrazné posilnenie ambulantnej starostlivosti a vybudovanie 200 nových ambulancií v regiónoch,“ uviedla strana s tým, že by stabilizovali aj situáciu s pediatrami tak, aby tretina detí neprišla o lekára.

Medzi svoje priority zaradila zdravotníctvo aj strana Petra Pellegriniho Hlas. „Prvou je znovu naštartovať slovenskú ekonomiku, druhou prioritou je dať do poriadku slovenské zdravotníctvo. Treťou prioritou je zmeniť celkovú spoločenskú atmosféru,“ uviedla strana pre Pravdu.

Podľa KDH je v oblasti zdravotníctva absolútnou prioritou zase zabezpečiť dostupnosť zdravotnej služby. Na zdravších a dlhšie žijúcich ľudí sa chce zamerať po voľbách aj strana SaS. Vychádzame z troch priorít, na ktoré sa pýtal denník Pravda v predvolebnom seriáli.

Strany neláka príliš ani školstvo

Školstvo vnímajú najviac ako prioritu štyridsiatnici (49,8 %), nasledujú šesťdesiatnici (40,2 %) a potom najstarší anketujúci nad 80 rokov (40,1 %). Ako najväčšiu prioritu vnímajú školstvo ľudia z Bratislavského okraja (52,6 %), ľudia, ktorí žijú v zahraničí (51,8 %), najmenej táto oblasť zaujala Košický kraj 41,6 % a za ním sa umiestnil Prešovský kraj (38,8 %). Nová vláda by sa prioritne mala venovať školstvu aj podľa ľudí, ktorí žijú vo veľkomestách (51,9 %). Najmenej dôležité je to pre ľudí z miest, kde žije 5000 – 19 999 obyvateľov (43 %).

Školstvo bolo prioritou pre 28 % ľudí, ktorí majú len základné vzdelanie. Táto oblasť je pre nich až za cenami potravín (30,7 %) a výškami dôchodkov (29,9 %). Prioritou bolo, naopak, pre 53,0 % ľudí s úplným vysokoškolským vzdelaním, pre 44 % s neúplným vysokoškolským vzdelaním a pre 38,4 % ľudí so stredoškolským s maturitou a pre 34 % ľudí bez maturity.

Medzi svoje tri priority označila školstvo strana KDH. Strana tvrdí, že mu treba dať jedného pána, teda jeden zdroj financovania a jedno kompetentné riadenie.

Priority odzrkadľujú potreby kraja

Ceny potravín sú menej prioritné pre mužov (24,3 %) ako cesty a diaľnice (27 %). Pre ženy sú ceny potravín na treťom mieste (29,5 %), no cesty a diaľnice sú pre ne až na siedmom mieste (19,1 %), za sebestačnosťou v potravinách (24,4 %), dôchodkami (21,2 %) a súdnictvom (20,7 %).

Pre šesťdesiatnikov sú podľa výsledkov ankety Pravdy ceny potravín čo sa priorít týka na štvrtom mieste za dôchodkami. Pre ľudí v kategórii 70+ sú cesty a diaľnice menej dôležité, dokonca ako polícia či potravinová sebestačnosť. Ak sa pozrieme na skupinu päťdesiatnikov, diaľnice sú prioritou pre 25,3 % a ceny potravín pre 24,2 % ľudí z tejto skupiny. Štyridsiatnici považujú za dôležitejšie diaľnice (26,7 %) než ceny potravín (23,6 %). Pre tridsiatnikov sú podstatnejšie ako ceny potravín (27,5 %) diaľnice (28,1 %). V skupine 18– až 29-ročných sú ceny potravín dôležité pre 29 % ľudí a diaľnice pre 27,9 % ľudí.

Ľudia zo Žilinského kraja uprednostňujú pred cenami potravín (25,9 %) diaľnice (32,7 %), v Trnavskom kraji považuje diaľnice za prioritu 22 % opýtaných a 25,2 % ľudí si myslí, že podstatnejšie sú ceny potravín. V Trenčianskom kraji je to takto – diaľnice 26,7 % a ceny potravín 27,3 %, Prešovský kraj 30,1 % a 30,2 %. V Nitrianskom kraji sú prioritou diaľnice pre 20,4 % ľudí a 28,3 uviedlo ako prioritu ceny potravín.

Viac ako diaľnice však boli prioritnejšie pre opýtaných sebestačnosť v potravinách (22,7 %) aj súdnictvo (20,7 %).V Košickom kraji dominovala medzi prioritami diaľnica, za prioritu ju považuje 29,8 % opýtaných, ceny potravín sú prioritou pre 26,6 % ľudí. V Bratislavskom kraji anketa ukázala toto – diaľnice 19,5 % a ceny potravín 21 % ako priorita pre respondentov. Vyššie sa umiestnili súdnictvo (3. miesto a 24,3 %), medzi prioritami sú potraviny na štvrtom mieste a diaľnice na piatom. Prioritnejšie pre ľudí z Banskobystrického okraja boli ceny potravín (27,7 %) ako diaľnice (21,7 %). Na štvrtom mieste skončila ako priorita sebestačnosť v potravinách (23,9 %)

Pre ľudí vo veľkomestách skončilo ako priorita na treťom mieste súdnictvo (24,6 %), za ním nasledovali diaľnice (21,7 %) a potom ceny potravín (20 %).