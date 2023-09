Hlavné priority v doprave: Ktoré strany sľubujú výhodný lístok, diaľnice či opravy mostov?

Nová vláda by sa mala prioritne venovať oprave cestných mostov. Za najvypuklejší problém v rezorte to považujú úradnícky minister dopravy Pavol Lančarič aj expert na dopravu Ľubomír Palčák. Aké plány majú kandidujúce strany? Diaľnicu z Bratislavy do Košíc síce už voličom priamo nesľubujú, no snažia sa ich zlákať na benefity aj obchvaty. Palčák však upozorňuje, že situácia s mostami je natoľko závažná, že ak sa nezačne čím skôr riešiť, hrozí kolaps. Zaujímavosťou tiež je, že hnutie, ktoré chce inak trestať za vytláčanie národného jazyka, by v doprave realizovalo "nekompromisný streamlining".

Denník Pravda sa v rámci predvolebného seriálu pozrel aj na oblasť dopravy. Oslovil úradníckeho ministra, odborníka v oblasti aj politické subjekty. Kandidujúcich strán sa Pravda pýtala na priority v doprave aj opatrenia, ktoré by chceli presadiť ako prvé. V rámci ankety sme zaslali rovnaké otázky politickým subjektom, ktoré podľa prieskumov majú sympatie viac ako dvoch percent voličov. Tri z nich – Smer, Sme rodina a SNS – v stanovenom čase na otázky neodpovedali. Odpovede strán, ktoré odpovedali, si môžete vyklikať nižšie.

Rezort dopravy prevzal v roku 2023 po Andrejovi Doležalovi (nominant Sme rodina) manažér Pavol Lančarič. Je bývalým predsedom dozornej rady a riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko, kde pôsobil 20 rokov. Zodpovedný bol za viaceré výskumné úlohy na Protimonopolnom úrade SR a pôsobil aj ako člen poradného výboru vtedajšieho predsedu vlády.

Po piatich mesiacoch na Ministerstve dopravy identifikoval aj slabšie miesta. „Za najväčšie problémy považujem viacero zdedených problémov na železničných aj cestných stavbách, ktoré vyplývajú zo zlej prípravy a následnej kontroly projektov. Tiež v rezorte chýba dlhodobý finančný výhľad a plánovanie,“ uviedol na otázku Pravdy. V dôsledku chýbajúceho plánovania vzniklo množstvo odložených opráv na cestách a železniciach. Za najvypuklejší problém považuje cestné mosty, do ktorých opráv treba investovať čo najskôr.

Tri problematické oblasti v rezorte podľa ministra: Priestor vidí na revíziu a reformu riadenia štátnych podnikov so štátnou účasťou.

Treba vyladiť štýl a štruktúru komunikácie s Útvarom hodnoty za peniaze na oboch stranách.

Vytvorenie strednodobého predvídateľného plánu financovania infraštruktúrnych investícií.

Diaľnice a kolaps dopravy pri mostoch

Odborník na dopravu Ľubomír Palčák vidí ako dlhodobý problém dostavbu hlavných úsekov diaľnic, ktoré by prepojili východ a západ a tiež sever a juh krajiny. „Sú to problematické oblasti na diaľnici D1 ako Lietavská Lúčka, Dubná Skala, Hubová, Ivachnová. Nepodarilo sa nám pohnúť ani v úseku Turany-Hubová. Potom je to D3, kde boli na začiatku tohto volebného obdobia veľké sľuby. Verím, že minister mal úprimnú snahu posunúť stavbu, ale pohli sme sa len o malý kúsok – buduje sa privádzač v Kysuckom Novom Meste,“ skonštatoval Palčák pre Pravdu. Na východnom Slovensku má podľa neho prioritu rýchlostná komunikácia R4, ktorá je tiež dlhodobo súčasťou predvolebných sľubov. Vpred sa posúvame len veľmi malými krôčikmi.

Za celoslovenský problém považuje nedostatok financií na opravy a údržbu mostov. „Veľké percento mostov máme v havarijnom stave a pomaly nám začínajú padať. Ak sa rýchlo neprijmú rázne opatrenia a nenájdu sa financie na opravu strategických mostov, tak môžeme mať kolaps aj na cestách nižších kategórií. Veľmi malý posun nastal za posledné obdobie aj pri modernizácii železničných tratí.

Tri problematické oblasti podľa odborníka: dostavba hlavných úsekov diaľnic D1, D3 a rýchlostnej cesty R4,

nedostatok financií na opravu mostov,

slabá modernizácia železničných tratí.

Pri zmene mýta smerujú do finále

Skúsený manažér Lančarič našiel po nástupe na čelo rezortu na ministerstve a jeho podriadených organizáciách množstvo expertov, ktorí by sa uplatnili aj v súkromnom sektore. Za pozitívum končiaceho volebného obdobia považuje aktualizáciu dokumentov ako sú cestný a železničný harmonogram, ktoré umožňujú nielen úradníkom, ale aj podnikateľom, verejnosti a médiám zorientovať sa v tom, čo sa kedy a za koľko plánuje realizovať.

„Pozitívny je aj postup pri zmene mýta, kde už smerujeme do finále a už v budúcom roku bude vidieť výrazné zmeny v prospech Slovenska,“ povedal Lančarič.

Tri pozitívne udalosti podľa úradníckeho ministra: špičkoví odborníci, ktorých našiel na ministerstve,

aktualizovaný cestný a železničný harmonogram,

zmena v mýtnom systéme.

Palčák priznal, že obavy mal vtedy, keď sa prvýkrát za éry Slovenska odstúpilo od zmluvy na strategickom úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové. Pozitívne v tomto smere však hodnotí, že sa podarilo vysúťažiť nového zhotoviteľa a pred pár týždňami aj dodávateľa na technológiu. Rovnako aj to, že sa zjednotila a zadefinovala prioritizácia výstavby v rámci cestnej infraštruktúry, na ktorej bola politická zhoda.

Plusom posledného obdobia bol tiež pokrok v oblasti legislatívy z pohľadu využívania verejnej osobnej dopravy tzv. Národná dopravná autorita. „Tu sme sa legislatívne aspoň trošku posunuli a je tu pôda pre novú vládu, aby sme sa v harmonizácii verejnej dopravy posunuli ďalej na úroveň západných krajín,“ odpovedal.

Tri veci, ktoré sa podľa experta zanedbali alebo nedotiahli: stojíme pri výstavbe cestnej infraštruktúry a v modernizácii železničných tratí,

zanedbali sme prípravu a nevieme rozbehnúť súťaže,

nepodarilo sa dotiahnuť tendre na prevádzkovanie mýtneho systému.

Čo by minister odkázal budúcej vláde? „V cestnej infraštruktúre sa treba viac venovať existujúcim úsekom, najmä mostom, aj keď ľudia tlačia na dokončenie diaľničnej siete. Treba nastaviť kvalitnejší systém dohľadu nad výkonom štatutárnych orgánov štátnych podnikov a akcioviek. V neposlednom rade treba dotiahnuť prechod na nové mýto,“ uviedol Lančarič.

Palčák si myslí, že ľudia už termínom o dostavbe diaľnic či sľubom o kvalitnejších cestách neveria a sú skôr podkladmi pre vtipy. Novej vláde by teda odporučil dať svoje priority do reálnej podoby, komunikovať o nich aj s ministerstvom financií. Rovnako by sa mali zadefinovať zdroje, z ktorých by boli projekty financované. Pre prehľadnosť by odporučil pravidelný odpočet a „hrať s verejnosťou čistú hru“. Prvým krokom by malo byť aj spojenie Národnej diaľničnej spoločnosti so Slovenskou správou ciest.

