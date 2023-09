Progresívci predbehli Smer, OĽaNO stúpa, ukazuje prieskum

Podľa najnovšieho prieskumu štyri dni pred voľbami hnutie Progresívne Slovensko (PS) tesne predbehlo stranu Smer. Do parlamentu by sa dostalo deväť strán. Štyri politické subjekty sa umiestnili tesne nad piatimi percentami.

Hnutie Progresívne Slovensko aktuálne vedie prieskum verejnej mienky so ziskom 19,7 percenta. Smeru namerali 19,4 percenta. Na treťom mieste sa umiestnila strana Hlas so ziskom 10,5 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia pre denník Sme.

Do parlamentu by sa dostali aj koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia (9,5 percenta), ktorá na vstup do parlamentu potrebuje najmenej sedem percent. Nasleduje Republika (8,5 percenta) a SaS (5,7 percenta). SNS a KDH by mali zhodne po 5,4 percenta. Do NR SR by sa dostalo aj hnutie Sme rodina s 5,2 percenta.

Pred bránami parlamentu by zostali Aliancia (3,1 percenta), Demokrati (2,3 percenta), ĽSNS (1,8 percenta), Modrí, Most-Híd s 1,1 percenta. Strana Spravodlivosť a Komunistická strana by získali rovnako po 0,4 percenta. Ostatné strany by volilo 0,3 percenta ľudí.

PS a Smer by získali v parlamente 33 mandátov. Hlas by mal 18 poslancov, koalícia OĽANO a priatelia 16 a Republika 14. Po deväť kresiel by mali KDH, Sme rodina, SNS a SaS.

Prieskum bol vykonaný na reprezentatívnej vzorke 1411 respondentov 21. až 24. septembra.