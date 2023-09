Veľký predvolebný kompas. Diaľnica do Košíc, uťahovanie opaskov, odchod do dôchodku či kontrola hraníc: Aké sú hodnoty strán?

Do volieb ostávajú už len tri dni. Slovensko sa v sobotu dozvie, kto na najbližšie štyri roky povedie krajinu, komu sa podarí zostaviť vládu a aký smerom sa bude krajina uberať. Lídri strán denníku Pravda odpovedali na hodnotové otázky. Takmer identické odpovede mali Demokrati a Modrí, Most-Híd. Najviac odlišností bolo medzi Progresívnym Slovenskom a Smerom. V postoji k Európskej únii (EÚ) a NATO najviac prekvapila Republika. Strany niektoré odpovede zdôvodnili a uviedli aj riešenia.

Lídrom trinástich strán sme položili sedemnásť hodnotových otázok, na ktoré mohli odpovedať áno alebo nie, prípadne, že téma pre nich nie je prioritou. Ak to bolo podľa nich nutné, mohli svoju odpoveď vysvetliť pár vetami. Najviac sa rozpísala SNS a Demokrati.

Čítajte viac Exkluzívna anketa: Vyše 42-tisíc čitateľov Pravdy prezradilo, koho budú voliť. Takto by podľa nich vyzeral nový parlament

Strany odpovedali na sedemnásť hodnotových otázok

Všetky oslovené strany sú za to, aby Slovensko bolo členom EÚ a NATO. Republika v odpovedi uviedla „EÚ áno, NATO čiastočne áno“. Líder hnutia Milan Uhrík chce pritom po voľbách iniciovať referendum o vystúpení z týchto inštitúcií. Stranám sme položili aj otázku, či by mala byť v nasledujúcom volebnom období dostavaná diaľnica do Košíc. Všetky strany okrem PS uviedli, že áno.

Čítajte viac Volebný seriál: Hlas sa stal Ficovým terčom. Ktorým smerom nakoniec pôjde? Pellegrini si musí postrážiť voličov

Progresívci to totiž nepovažujú za reálny cieľ. „Potrebu dostavať D1 máme v našich dopravných prioritách vysoko. Na niektorých úsekoch však nie je hotová ani len príprava, preto záväzok urobiť tak v nasledujúcich 4 rokoch nie je realistický. Je potrebné sa intenzívne zamerať na prípravu chýbajúcich úsekov, aby sa stavať začalo čo najskôr,“ uviedli.

Čo sa týka registrovaných partnerstiev, strany odpovedali v zhode s ich hodnotovým zameraním. Pre maďarskú Alianciu – Szövetség nejde o prioritnú tému, Smer, Hlas a OĽaNO sú za rozšírenia alebo úpravu práv párov bez ohľadu na pohlavie, ktoré žijú v jednej domácnosti, no sú proti registrovaným partnerstvám. Proti je KDH, Republika, SNS a Sme rodina, za PS, SaS, Demokrati, Maďarské fórum a Modrí, Most-Híd. Všetky strany okrem PS, OĽaNO, Aliancie, Demokratov a Maďarského fóra sú za zavedenie kontrol na hraniciach v súvislosti s prílevom migrantov.

Prečítajte si, ako odpovedali strany:

1. Ste za to, aby Slovensko bolo členom EÚ a NATO? Smer Áno PS Áno Hlas Áno Republika Áno OĽaNO Áno SaS Áno Sme rodina Áno KDH Áno SNS Áno Demokrati Áno Aliancia Áno Modrí, Most – Híd Áno Maďarské fórum Áno

Doplnenie

KDH

Áno, Slovensko je pevná súčasť EÚ a NATO, ale musíme dôraznejšie obhajovať naše národné záujmy a odmietame ďalšie odovzdávanie kompetencií do Bruselu.

SNS

Obe spoločenstvá je potrebné reformovať. Aby vôbec ďalej fungovalo NATO, tiež nesmie dochádzať k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv s jednotlivými členskými štátmi. Preto aj zanalyzujeme možnosti výpovede bilaterálnej dohody o vojenskej obrannej spolupráci s USA, ktorú v roku 2022 prezidentka Čaputová ratifikovala hneď po doručení a následne vo Washingtone podpísali Naď s Korčokom. Navyše to sa dialo všetko v medzisviatočnom období, kedy sa nebolo možné riadne voči takémuto podpisu ohradiť. Žiaden štát NATO nesmie mať nadradený prístup akoukoľvek zmluvou voči našim občanom.

Demokrati

Členstvo Slovenska v EÚ a NATO je pre nás životným bezpečnostným záujmom. Musíme zabrániť Smeru a extrémistom, ktorí nás chcú odtrhnúť zo Západu a odovzdať nás do náručia Putinovi. Demokrati sú jediná strana, ktorej programovou prioritou je ochrana nášho zahranično-politického smerovania.

Republika

EÚ áno, NATO čiastočne áno