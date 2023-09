Prieskum agentúry Focus mieša preferenciami: Matovič posilnil, Kollár mimo parlamentu

Prieskumu pre TV Markíza vychádza z dát, ktorých zber trval od 22. do 26. septembra na vzorke 1 017 respondentov.

Michal Šimečka pre Pravdu: Fico neponúka Slovensku nič, len pomstu. Spravím všetko preto, aby sa to nestalo Video Zdroj: TV Pravda

Smer by získal 18,0 %, PS 16,6 %, tretí Hlas by podporilo 13,7 % voličov. Skokanom prieskumu je koalícia OĽaNO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia so ziskom 8,2 % (na vstup do parlamentu potrebuje najmenej sedem percent), čím predbehlo Republiku s podporou 7,7 %. KDH by oslovilo 6,5 % voličov, SNS 6,4 %. Do parlamentu by sa dostala aj SaS so ziskom 5,8 %.

Smer by získal v parlamente 33 mandátov. Progresívne Slovensko by malo 30 poslancov, Hlas 25, koalícia OĽaNO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia 15. Republika by obsadila v parlamente 14 kresiel, KDH 12, SNS 11 a SaS by získala desať mandátov.

Robert Fico pre Pravdu: V Smere sme vyrástli z reklám o švajčiarskych dôchodkoch v druhom pilieri Video

Pred bránami parlamentu by ostali hnutie Sme rodina (4,1 %), Demokrati (4,0 %), Aliancia (3,5 %) či ĽSNS (1,7 %). Modrí, Most-Híd by skončili so ziskom 0,7 % a Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana by získali podporu 0,6 % voličov. Zvyšok by si rozdelili ostatné strany.