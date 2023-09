Stále sa neviete rozhodnúť, komu dať hlas? Pravda prináša prehľad strán, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu

Denník Pravda vám postupne predstavil jedenásť strán, ktoré sa v prieskumoch relevantných prieskumoch stabilne vyskytovali nad hranicou troch percent. Každá strana uviedla hlavné priority a prvý krok, ktorý by spravili, ak by sa dostali do vlády. Spolu s politológmi, sociológmi a analytikmi sme sa pozreli na to, aké šance strany majú, ale aj na to, čo ich dostalo tam, kde dnes sú. Niektoré dobre poznáte, niektoré ponúkajú staronové tváre a niektoré bojujú o druhú šancu. Ešte ste sa nerozhodli? Prečítajte si o stranách v našom volebnom seriáli.