Predvolebná debata RTVS: Generálna prokuratúra by mala prejsť podľa SaS a SNS pod správu MS SR

Generálna prokuratúra by mala prejsť pod správu Ministerstva spravodlivosti SR. V predvolebnej diskusnej relácii RTVS sa na tom zhodli šéf SNS Andrej Danko a Branislav Gröhling z SaS.

Podmienkou KDH pre vstup do koalície bude podľa Jozefa Hajka zachovanie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Naopak, Milan Mazurek z hnutia Republika volá po jej zrušení. Peter Pčolinský zo Sme rodina zas vidí priestor v zlepšení personálnej situácie polície v podobe valorizácie platov.

V rámci školstva chce SNS a Republika väčšiu centralizáciu. Kurikulárnu reformu by stopli. Pčolinský poukázal na deficit vo financovaní vzdelávania, vedy a výskumu. Gröhling upriamil pozornosť na potrebu jasného mechanizmu zvyšovania platov zamestnancov v školstve. Podľa Hajka z KDH by sa mala povinná školská dochádzka stanoviť do veku 18 rokov.

V súvislosti so stavom verejných financií hovoria v KDH o potrebe ich konsolidácie. Hajko vidí cestu v efektívnejšom výbere daní, zvýšení ekonomickej aktivity i úspornejšom fungovaní štátnych inštitúcií. SNS odmieta v súvislosti s nárastom deficitu verejných financií strašiť ľudí. „Máme možnosť si peniaze adresne požičať na výstavbu diaľnic či nemocníc,“ podotkol Danko. Ekonomiku by naštartoval k vyššiemu rastu najmä cez štátne projekty. Zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu by malo podľa SNS a Republiky viesť cez vyššie daňovo-odvodové zaťaženie bánk. Mazurek upozornil, že tempo zadlžovania krajiny nie je udržateľné.

Strana SaS nechce ísť cestou šetrenia či zvyšovania daní. „Chceme hovoriť o tom, ako naštartujeme ekonomiku našimi jednotlivými opatreniami,“ zdôraznil Gröhling. Za najefektívnejší boj proti chudobe označil vytváranie nových pracovných miest.

Hnutie Sme rodina navrhuje vznik štátneho potravinového reťazca, ktorý by podľa Pčolinského okrem zníženia cien potravín prispel aj k nárastu zamestnanosti. V diskusii sa dotkol aj možností zníženia cien elektrickej energie pre obyvateľov SR.