Prieskum robila agentúra Ipsos pre Denník N.

Strana Sme rodina by sa do parlamentu so štyrmi percentami nedostala.

Prieskum naznačuje, že s blížiacimi sa voľbami strany Republika (7,6%), Hlas (11,9%) a Sme rodina (4%) prichádzajú o voličov. Naopak OĽaNO a priatelia získavajú podporu. Podľa prieskumu by získali 8,2 percenta hlasov.

Do parlamentu by as dostala SaS (7%), KDH (5,9%) a SNS (5,7%). Strany Aliancia (3,4%) a Demokrati (3,3%) by ostali pred bránami parlamentu.