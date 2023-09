Prieskum Median: Smer a progresívci tesne za sebou. Matovič, Danko a Kollár mimo parlamentu

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v septembri vyhral Smer so ziskom 19,8 percenta hlasov. Nasledujú hnutie Progresívne Slovensko (PS) s 19,3 percenta a Hlas s 11,9 percenta.

Vyplýva to z posledného prieskumu agentúry Median pre RTVS.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika s ôsmimi percentami. Postúpili by aj KDH (7,7 percenta) a SaS (7,4 percenta).

Pred bránami parlamentu by ostala koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia so ziskom 6,2 percenta. Na postup do parlamentu však potrebuje trojkoalícia najmenej sedem percent.

Do parlamentu by sa nedostali ani SNS (4,8 percenta), Sme rodina (4,1 percenta), Demokrati (3,8 percenta), Aliancia (2,5 percenta) a Modrí, Most-Híd (2,1 percenta).

Ostatné kandidujúce strany by podľa prieskumu volilo 2,4 percenta ľudí.

Smer by získal v parlamente 40 mandátov, PS 39. Hlas by mal 24 poslancov. Republika a KDH by obsadili zhodne po 16 kresiel. SaS by mala 15 poslancov.

Prieskum bol vykonaný na reprezentatívnej vzorke 1004 respondentov od 25. do 26. septembra.

