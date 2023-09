Hnutie PS v poslednom prieskume AKO predbehlo Smer. Republika padla, Demokrati sa doťahujú

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj. Zber dát sa uskutočnil od 20. septembra do 26. septembra na vzorke 1 000 respondentov.

Do Národnej rady SR by sa dostala aj koalícia OĽaNO a priatelia s podporou 9,4 percenta. Koalícia na obsadenie kresiel v parlamente potrebuje minimálne sedem percent. Nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 7,3 percenta, Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH), ktoré by volilo 6,1 percenta respondentov, a Slovenská národná strana (SNS), ktorá získala rovných 6 percent.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika s podporou 5,4 percenta opýtaných a hnutie Sme rodina, ktorému by svoj hlas odovzdalo 5,1 percenta respondentov. Pred bránami Národnej rady SR by ostala strana Demokrati so ziskom 4,3 percenta hlasov či strana Aliancia, ktorú by volilo 2,8 percenta ľudí.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že 66,7 percenta respondentov je rozhodnutých ísť voliť, 18,2 percenta sa ešte nerozhodlo, 8,9 percenta sa odmieta zúčastniť na voľbách a 6,2 percenta respondentov nechcelo odpovedať.

Podľa aktuálnych výsledkov prieskumu verejnej mienky by hnutie PS a strana Smer-SD v parlamente obsadili zhodne po 30 kresiel. Hlas-SD by získal 25 mandátov a koalícia OĽaNO a priatelia 16. Poslanci strany SaS by v parlamente obsadili 12 kresiel a zhodne po 10 mandátov by získali KDH a SNS. Deväť kresiel by patrilo Republike a osem Sme rodina.

Výsledky taktiež naznačujú, že muži by vo voľbách najviac preferovali stranu Smer-SD, hnutie PS a koalíciu OĽaNO a priatelia. U žien je to zas Hlas-SD, PS a Smer-SD. Progresívcov by volili najmä respondenti vo veku od 18 – 33 rokov, a tiež voliči vo veku od 34 – 49 rokov. U mladých do 33 rokov je druhou preferovanou voľbou OĽaNO a priatelia, u ľudí v strednom veku zasa Smer-SD. Z prieskumu taktiež vyplýva, že stranu SaS by ako tretiu voľbu viac preferovali voliči od 34 – 49 rokov, ako aj mladí do 33 rokov. Voliči vo veku 50 – 65 rokov by vo voľbách siahli po Smere-SD či Hlase-SD, a 66 a viacroční by volili v prvom rade Hlas-SD, až potom Smer-SD.

Respondenti s najvyšším ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity plánujú voliť Smer-SD, a tiež Hlas-SD. Voliči so stredoškolským vzdelaním s maturitou by siahli v prvom rade po Progresívnom Slovensku a potom po Hlase-SD. Vysokoškoláci by najčastejšie volili hnutie PS či SaS.

Hnutie PS by jednoznačne vyhralo voľby v Bratislavskom kraji so ziskom 36 percent, nasledovala by SaS s desiatimi percentami. Trnavský kraj by ovládol Smer-SD – 21 percent a Hlas-SD so 14 percentami. Nitrianski voliči by si vo voľbách vybrali najčastejšie Hlas-SD – 27 percent a PS – 17 percent. V Trenčianskom kraji by zhodne po 25 percent získali progresívci aj sociálni demokrati zo Smeru. V Banskobystrickom kraji najviac dôverujú Smeru-SD – 23 percent a PS – 19 percent. Voliči Žilinského kraja by vo voľbách siahli po Hlase-SD, celkovo 21 percent, a po Smere-SD, konkrétne 19 percent. Prešovský kraj by jednoznačne ovládla koalícia OĽaNO a priatelia so ziskom 25 percent, za ňou by sa umiestnila strana Smer-SD so 16 percentami. V Košickom kraji by respondenti najčastejšie volili Smer-SD – 20 percent a koalíciu OĽaNO a priatelia – 14 percent.

Z pohľadu národnosti by Slováci najčastejšie siahli po hnutí PS a stranách Smer-SD a Hlas-SD, u maďarskej národnosti to je najčastejšie strana Aliancia nasledovaná Hlasom-SD a Smerom-SD.

