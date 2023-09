Strany počas kampane v témach tápali toľko, že najviac vynikla bitka Matoviča a Kaliňáka. Ako hodnotia kampaň odborníci?

Rozpačitá, nudná a predvídateľná. V kampani pred voľbami, ktoré budú už 30. septembra, sme videli migrantov, súkromné esemesky, dostali sa do nej medvede aj milenky. Odborníci na marketing sa zhodujú, že silným momentom bola bitka expremiéra Igora Matoviča a exministra vnútra Roberta Kaliňáka. Hoci mali viaceré strany profesionálne vedené kampane, prieskumy ukazujú, že veľmi veľa záleží aj na voľbe stratéga.

Bitka Igora Matoviča a Roberta Kaliňáka Video Zdroj: FB/OĽaNO

Po rozpade vlády Eduarda Hegera opozícia apelovala na to, aby sa predčasné parlamentné voľby konali ešte pred prázdninami. S júnovým termínom však neuspela. Septembrové voľby napokon podporilo vyše 90 poslancov a oolitické subjekty tak dostali na predvolebnú kampaň o čosi dlhší čas.

„Strany tápali v témach, skúšali medvede, hypotéky a nakoniec utečencov, zdá sa, že nie veľmi úspešne. Menšinou, ktorej sa rozhodli ubližovať mnohé strany (od KDH, Republiky po OĽaNO) bola LGBTQ+ komunita. Absentovali výrazné nápady na zlepšenie zdravotníctva či školstva a často sa zdôrazňovala ekonomika a hrozba jej zhoršenia,“ uviedol pre Pravdu odborník na politický marketing Róbert Slovák.

Expertka na reklamu Simona Bubánová si zase myslí, že hlavnou témou bolo a určite aj do budúcna bude geopolitická orientácia Slovenska. „Témy ako medvede, milenky, esemesky, šírenie nenávisti, to všetko tu už bolo a asi bude vždy v politických kampaniach,“ zhodnotila.

Krátko po páde vlády definitívne ukončil pôsobenie po boku Igora Matoviča Eduard Heger. Odišla s ním aj časť poslancov OĽaNO a Za ľudí, s ktorými založili stranu Demokrati. Návrat do politiky ohlásil aj expremiér Mikuláš Dzurinda. Z pôvodne zamýšľaného spájania s Hegerom nakoniec nič nebolo. Demokrati postupne rástli lepšie, no Dzurindov subjekt sa mesiace trápi pod päťpercentnou hranicou.

Líder volebnej koalície OĽaNO a priatelia Igor Matovič vyzval na spájanie strán Demokrati, Modrí, Maďarské fórum, Jablko aj Most ešte v máji. Od slov o dôležitosti spojiť demokratické sily k činom však došlo len v minime prípadov. Na jednej kandidátke s Demokratmi skončili ľudia okolo Nicholsonovej a pod spoločným názvom sa uchádzajú o parlament aj dzurindovci a exminister životného prostredia László Sólymos. Strane Modrí, Most-Híd to však percentá neprinieslo a v prieskumoch agentúry Ipsos sa neprehupla ani raz nad dve percentá.

Silné momenty: Matovič vs Kaliňák aj pliaga

Za jeden z najvýraznejších momentov kampane označila Bubánová práve neochotu malých strán spájať sa. „Tieto strany ukázali najväčšiu neochotu potlačiť ego a pokúsiť sa o kompromis medzi sebou,“ uviedla. Premrhaná príležitosť na kompromis sa podľa nej odzrkadlí aj vo volebnom výsledku a veľa hlasov prepadne. „Myslím, že v centrále Smeru búchajú každý deň s tlačovou besedou nejakej malej strany šampanské. Lebo žiadna kampaň nemôže pomôcť viac ako keď sa nepriateľ rozdelí na malé subjekty,“ pokračovala.

Foto: FB/OĽaNO auto, matovič, kaliňák, tlačovka, bitka Igor Matovič sa pobil s Robertom Kaliňákom pred Úradom vlády.

Prívlastok „silný moment“ kampane má podľa dvojice marketérov aj bitka Matoviča a Kaliňáka, ku ktorej došlo pred Úradom vlády. Narušenie smeráckej tlačovky Matovičom sa začalo rečnením do ampliónu, po čom sa k autu lídra OĽaNO postavili predstavitelia Smeru a pokúšali sa ho zastaviť. Udalosť, o ktorej informovali aj zahraničné mienkotvorné médiá, sa skončila tým, že Matovič kopol do hrude Kaliňáka a dvoma údermi päsťou do tváre dostal od kandidáta Smeru Richarda Glücka zase líder OĽaNO.

Potýčky medzi politikmi nie sú žiadne nóvum. Presun násilia od slovných útokov k fyzickým priamo v uliciach alebo na mítingoch Bubánová považuje za znepokojujúce. „Tento moment „akčnosti“ a vyprovokovaného násilia môže byť akcelerátorom výsledku pre Igora Matoviča,“ poznamenala. Násilie nie je prípustné v žiadnej podobe.

Slovák si myslí, že kampaňou rezonovali aj dve ďalšie udalosti. „Borisa Kollára dobehol jeho životný štýl, Sulíkovi zas ublížil Matovič. Majstrom v sebazhadzovaní sa stal predseda KDH, ktorý keď sa pomýli tak aj prezradí, že čo si myslí naozaj. Dĺžka kampane ublížila aj Hlasu a Republike, ktorí by dosiahli lepšie výsledky, keby sa voľby konali o pár mesiacov skôr. Takto sme sledovali postupný prepad ich preferencií,“ vyjadril sa Slovák.

Téma násilia sa v kampani objavila aj pri predsedovi parlamentu a hnutia Sme rodina, ktorého bývalá partnerka a jedna z matiek jeho detí Barbora Richterová obvinila z domáceho násilia. Kollár sa k fackovaniu expartnerky verejne priznal s tým, že sa snažil chrániť život syna.

Čítajte viac Potýčky politikov: Matovič a Kaliňák nie sú jediní, ktorí sa pobili. Údery padali v parlamente aj bare

Výraznou témou kampane sa stali aj sexuálne menšiny. Najviac rezonovalo vyjadrenie predsedu KDH Milana Majerského smerom k LGBTI+ komunite, ktorú nazval pliagou, za čo sa neskôr pokúšal ospravedlniť.

Bubánová si tiež myslí, že kampaň najviac uškodila strane odídencov zo Smeru okolo Petra Pellegriniho, pretože sa nedokázala odlíšiť od materskej strany. Kým v novembri 2022 mal Hlas v prieskume Ipsosu 19,7 % v septembri 2023 dosiahol niečo vyše 13 %. „Z pohľadu marketingu, ak sa delia dvaja o rovnaký „koláč“ voličov, je dôležité zaujať tým, čím ste unikátny, nie sa snažiť byť podobný ako váš konkurent,“ vysvetlila.

Vynaložené úsilie sa podľa Slováka nevrátilo hnutiu Igora Matoviča. Ako koalícia potrebuje na vstup do parlamentu sedem percent. „Nezdá sa mi dobrý pomer ceny a výkonu kampane pri OĽaNO, ktoré mohlo minúť viac peňazí na kampaň,“ myslí si Slovák. Veľké množstvo billboardov neprinieslo podľa neho želaný efekt ani Republike a Hlasu.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Billboard strany Hlas-SD, august 2023 Billboard strany Hlas-SD, august 2023

Niektorým voľba experta nevyšla

Napriek tomu, že za viacerými stranami stáli mozgy, ktoré stvorili nejedného prezidenta, nové prvky do kampane nepriniesli. „Mám pocit, že všetko už bolo vymyslené, dokonca aj násilie na kamerách. Len možno to Slovákov predsa len zaskočilo,“ myslí si Bubánová. Na druhej strane, viaceré strany mali podľa nej skutočne profesionálne vedené kampane. „Myslím, že za kampaňou PS stáli aj dobrí stratégovia, aj dobré reklamníci. Na kampaniach Smeru bolo napríklad vidno, že hlavným kapitánom kampane Smeru bol samotný predseda,“ myslí si Bubánová.

Ako nový prvok v kampani vníma Slovák komunikáciu strán na TikToku, na ktorom si všimol najmä aktivity Smeru, ale aj Branislava Gröhlinga z SaS. Po prvýkrát mali voliči možnosť vidieť v kampani aj kopance či päste do tváre.

Kým SaS Richarda Sulíka prišiel na pomoc marketér Marek Prchala, ktorý stál napríklad aj za kampaňami Andreja Babiša, Progresívne Slovensko si povolalo Martina Burgra, ktorý bol pri kampaniach nielen Zuzany Čaputovej, ale aj nového českého prezidentka Petra Pavla či primátora Bratislavy Matúša Valla. Radami uznávaného marketéra Michala Repu sa zase riadili v kampani Demokrat. V prieskumoch Ipsosu sa však nad päť percent nedostali ani raz. Hlas si povolal Mareka Hanča, ktorý pracoval pre Babišovo hnutie ANO ako marketingový expert. „Marketing je jedna vec a druhá vec je stratégia politikov. Myslím, že obrovská šanca, ktorú mali v Hlase, je premrhaná príležitosť,“ myslí si odborníčka.

Čítajte viac Oni rozhodnú o tom, koho budete chcieť voliť: Kto sú mozgy za predvolebnými kampaňami strán?

Rukopis niektorých zo známych stratégov bolo podľa Slováka v kampani cítiť, no nie každému voľba experta vyšla. „Negatívny vplyv zlej voľby stratéga sme videli pri Saske, ktorá až ku konci kampane prišla s témou, v ktorej je silná a autentická. Takisto OĽaNO začalo robiť cirkus až ku koncu kampane, kde jasne čítame rukopis ich „najväčšieho“ stratéga a kreatívca v jednej osobe – Matovičovi,“ zhodnotil.