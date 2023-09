Baťo pre Pravdu: Pandémiu sprevádzal chaos, ktorý musíme prešetriť

Spomenul, že petíciu podporilo 30-tisíc ľudí. „Na to, aby sme sa skutočne dozvedeli pravdu o pandémii, je potrebné, aby sa do toho zapojili aj politici. Úlohou špeciálnej komisie má byť preskúmanie pôsobenia verejných inštitúcii počas pandemickej krízy,“ zdôraznil Baťo. Podľa neho ide o normálny spôsob, akým sa civilizovaná krajina vyrovná s tragédiou a zlyhaním. Spomenul, že podobné komisie fungujú aj vo Veľkej Británii či v Taliansku.

Podľa neho pandémiu na Slovensku symbolizoval „chaos, zmätočné rozhodnutia či atómovky“. „Tie ani odborníci neodporúčali a vyústilo to do toho, že ľudia stratili dôveru v opatrenia,“ dodal. To podľa neho spôsobilo od 15– do 20-tisíc nadmerných úmrtí.

Čítajte viac Očkovanie je späť. Je z covidu nová chrípka? Odporúčania Mikasa sú jasné

„Iba ak verejnosť bude poznať pravdu o tom, kto zlyhal, tak iba to je spôsob, ako zabrániť tomu, aby sa rovnaká tragédia zopakovala,“ upozornil. Podotkol, že komisia by sa nemala priamo zaoberať napríklad nákupom testov, ale spôsobom riadenia pandémie. Priznal, že aj napriek kolabujúcemu slovenskému zdravotníctvu sa dali tisícky životov zachrániť.

Spomenul, že počas pandémie bol kritikom Igora Matoviča no nechce teraz na neho ukazovať prstom. „Chcem, aby to boli poslanci parlamentu, ktorí povedia, kto bol za čo zodpovedný. Musia to oni prešetriť, nech to nie je len vecou názoru,“ spresnil.

Na budúcich poslancov sa obracia so žiadosť o udelenie mandátu špeciálnej vyšetrovacej komisii. „Bol by som veľmi rád, keby členmi boli aj nezávislí odborníci, pretože keby tam boli len zástupcovia politického spektra, tak by to bolo o politickom boji,“ uzavrel.

Bory sú naše

Baťo sa na čas stal úhlavným nepriateľom lídra OĽaNO Igora Matoviča, keď si zastal svoju exmanželku, riaditeľku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, počas kauzy Sputnik. Matovič bol zase dnes pred nemocnicou Bory a hovoril o znárodnení nemocnice finančnej skupiny Penta.

Čítajte viac Kto môže za úmrtia cez pandémiu? Štát sa bráni proti kritickej štúdii platenej Pentou

Matovič sa spolu s manželkou Pavlínou postavil pred súkromnú nemocnicu Bory, patriacu finančnej skupine Penta, a vyhlásil ju za symbol rozkrádania štátu a peňazí určených chorým ľuďom.

Predseda hnutia ďalej tvrdí, že finančník Jaroslav Haščák ukradol chorým ľuďom 440 miliónov eur. „A to len na jednom podvode posvätenom Ficom a Pellegrinim,“ zdôraznil Matovič. Je presvedčený, že, nová nemocnica patrí ľuďom a Penta ju podľa neho postavila „z nakradnutých peňazí“. „Sama naša ústava hovorí, že majetok nadobudnutý nezákonne nepožíva štátnu ochranu. Ten majetok mu musíme zobrať,“ podotkol.

Matovič je taktiež presvedčený, že Haščák dal niektorým politikom priestor na reklamu v stredajšom vydaní denníka Plus jeden deň zadarmo. „Je to korumpovanie politikov. Za to mu hrozí prepadnutie majetku a možno aj touto cestou sa vieme dostať k nemocnici,“ uviedol Matovič. V denníku sa napríklad spomínal rodinný život kandidáta Hlasu Matúša Šutaja Eštoka či „miss parlament“ Denisa Saková.

Čítajte viac Desiatky ľudí podporili ŠÚKL, Zuzane Baťovej doniesli kvety

V denníku sa nachádzal aj článok s titulkom „Zatajil miliónový kaštieľ?“, ktorý spomína tvrdenia kandidáta Hlasu Samuela Migaľa o tom, že Matovič a jeho manželka sú majiteľmi kaštieľa Révayovcov aj s priľahlými apartmánmi v Turčianskej Štiavničke. Matovič konštatoval, že prostredníctvom denníka Haščák manipuluje voľby.

„Máme päť nehnuteľnosti v Trnave a v dedinke pri Trnave. Som Spišiačka, mala som tam zdediť nejaké kúsky, ale keďže je Spiš ďaleko a nebola by som schopná to obhospodarovať, tak som sa toho vzdala,“ uviedla Pavlína Matovičová.

„Nájdete to priamo v týchto novinách, že financuje bezplatnou inzerciou Pellegriniho, Fica, Danka,“ zdôraznil Matovič.

Matovič vytiahol tému o Haščákovi minulý víkend, keď zverejnil aj údajnú komunikáciu medzi ním a predsedom SaS Richardom Sulíkom z jesene 2020. Z nej citoval, ako mal Haščák posielať Sulíkovi argumenty k dofinancovaniu zdravotných poisťovní. Išlo mu o to, aby peniaze nedostala len štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. Za to mu mal Haščák údajne zabezpečiť publicitu SaS v médiách Penty. Matovič tvrdil, že správy sú zo zálohy zo Sulíkovho mobilu.

Sulík sa vraj nechcel dať zatiahnuť do Matovičovho bahna a najprv sa k pravosti komunikácie nevyjadroval. O pár dní však priznal, že boli s Haščákom v kontakte a dodal, že ako minister bol v kontakte s rôznymi ľuďmi.

Matovič podal na Haščáka trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu podplácania. Tvrdí, že si vydržiava politické strany tým, že si ich kupuje cez bezplatnú inzerciu v médiách a podľa Matoviča mu hrozí 25 rokov za mrežami.