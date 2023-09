Strety lídrov pokračovali aj v poslednej diskusii. Fico, Šimečka a Pellegrini debatovali o potrebe rastu i suverénneho štátu

Fico v debate tvrdil, že PS za svoj vznik vďačí médiám a mimovládnym organizáciám. „Toto je obrovský experiment. Nechcem, aby na Slovensku vládli mimovládne organizácie a ambasáda Spojených štátov,“ povedal bývalý trojnásobný slovenský premiér. Dodal, že značný počet zástupcov mimovládnych organizácií je na popredných miestach kandidátnej listiny PS.

Šéf Smeru dlhodobo bez dôkazov spája niektorých slovenských politikov s USA, napríklad prezidentku a niekdajšiu podpredsedníčku PS Zuzanu Čaputovú opakovane označil za agentku Spojených štátov.

„Stále je to lepšie, ako mať stranu, ktorú vytvorili oligarchovia. Naši ľudia majú čistý štít. Chápem, že ste asi nervózny. Môžete prehrať, chápem, že sa toho bojíte. Mali ste 12 rokov na to, aby ste zlepšili slovenské zdravotníctvo, dnes je v katastrofálnom stave,“ oponoval Ficovi Šimečka, ktorý je podpredsedom Európskeho parlamentu. Ficovi tiež vyčítal, že už v minulosti sľúbil postaviť diaľnicu z Bratislavy do Košíc na východnom Slovensku do roku 2010; diaľnica doteraz dokončená nebola.

„Voľby budú súbojom o to, či Slovensko zostane demokratický štát, či bude zachovaná proeurópska orientácia. Keď sa to podarí, najväčšia výzva je naštartovanie ekonomiky,“ poznamenal Šimečka. Zatiaľ čo PS napríklad podporuje pokračovanie vojenskej pomoci brániacej sa Ukrajine, Smer ju odmieta.

Pellegrini zopakoval, že Hlas má ideologicky aj názorovo bližšie k Smeru. Chce byť súčasťou koalície, ktorú bude svojím „novým pohľadom hnať dopredu, aby sa ani na chvíľku nedostala do minulosti“. Priznal, že Šimečku pozná len z televíznych diskusií a nevie, ako chce PS vládnuť. PS odmieta Smer a extrémistov. Otvorené je rokovaniam o spolupráci s každou parlamentnou stranou, ktorá si ctí demokratické pravidlá hry, právny štát a je proeurópska.

Fico už skôr za základ stabilnej vlády označil spoluprácu Smeru a Hlasu. Podľa prieskumov z minulých dní by však tieto dve strany spolu nedisponovali potrebnou väčšinou v parlamente.

Šimečka považuje voľby za dôležitý súboj o to, či Slovensko zostane demokratický a právny štát. Fico zdôraznil, že bude podstatné, kto bude výzvy riešiť. Obáva sa experimentu, že PS sa spojí so stranami bývalej vládnej koalície a v krajine bude pokračovať chaos. Pellegrini považuje za dôležité upokojiť napätú situáciu v spoločnosti.

V prípade účasti vo vláde by Pellegrini chcel robiť všetko pre spätné získanie strategických podielov v energetických podnikoch a dlhodobo garantovať lacné energie. Je pripravený obmedziť obchodné prirážky reťazcom. Smer presadzuje mesačné analýzy cien potravín a v prípade výkyvu chce využiť regulačné opatrenia. Šimečka súhlasí, že treba zatlačiť na potravinové reťazce cez Protimonopolný úrad SR. Upozornil však, že ak sa štát začne hrať s cenami, dôsledky môžu byť omnoho horšie.

Konsolidáciu verejných financií treba robiť podľa Pellegriniho pozvoľne a nesiahnuť na žiadne sociálne vymoženosti. Fico tvrdí, že sa dá zachovať sociálny štandard a konsolidovať, treba podľa neho presunúť zdroje z eurofondov na samosprávy. Šimečka hovorí, že rast musí byť postavený na inováciách. Nemyslí si, že je správne zdaňovať „niekoho, koho si práve zmyslíme, raz za rok a budúci rok zase niekoho iného“. Principiálne však takúto cestu PS neodmieta, pokiaľ ide napríklad o banky. Všetci traja lídri odmietli zavedenie poplatkov v zdravotníctve.

Smer je podľa Fica odporcom zavádzania rodovej ideológie do vzdelávania. Za dôležité považuje zosúladenie potrieb praxe s tým, čo produkujú školy. Pellegrini chce pozornosť venovať povolaniu učiteľa a poskytnúť mu materiálno-technické zabezpečenie a najlepšie školenia. PS by chcelo pokračovať v implementácii kurikulárnej reformy, aby sa deti učili moderným spôsobom. Šimečka tiež navrhuje zvýšenie platov učiteľov na úroveň priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaného človeka.

Vláda by mala podľa Fica nariadiť kontroly na zelenej hranici s Maďarskom a na hraničných priechodoch. Žiada silou zabrániť každému nelegálnemu migrantovi vstúpiť na Slovensko. Ochranu hranice presadzuje aj Pellegrini. Šimečka upozornil, že parlament mohol zrušiť povinnosť vydávania potvrdení pre cudzincov. Myslí si tiež, že treba tlačiť na Maďarsko, aby dodržiavalo dohody.