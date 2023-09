Pellegrini: Už myslím na obdobie po voľbách, najviac sa obavám patu. Sme pripravení na kompromis, ktorý prospeje krajine

všetky dôležité informácie nájdete v hlavnom volebnom ONLINE článku Pravdy

predčasné voľby sa konajú 30. septembra a volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 do 22.00, celkovo kandiduje 24 politických strán a jedna koalícia

Pellegrini pre Pravdu: Chcem, aby bohatší viac pomáhali chudobnejším Video Zdroj: TV Pravda

Aktualizované 21:45 Volebný štáb Hlasu už krátko po deviatej bol plný ľudí. Líder strany Peter Pellegrini dorazil okolo pol desiatej a predstúpil pred médiá. Uviedol, že volebný deň u neho bol pokojný, po hlasovaní mal dobrý obed a dlhú prechádzku. Verí a dúfa, že výsledok volieb pre Hlas nebude horší, ako strane nameral posledný prieskum.

"Čo namiešajú voliči je fakt ťažko odhadnúť. Toto moja siedma kampaň do Národnej rady a vždy ako-tak sa dal ten výsledok odhadnúť, predvídať. Dnes ja si osobne neviem ani namodelovať kombináciu, ktorá by z tých volieb vzišla. A či vôbec nejaké bude. Pretože najhoršie by bolo, ak by vznikol nejaký pat,” uviedol.

Volebný štáb Hlasu Video

Strana Hlas oficiálne vznikla 11. septembra 2020. Prvými jej členmi sa stali jedenásti bývalí funkcionári Smer-SD na čele s Petrom Pellegrinim. Od vzniku voličom avizovali „iný“ štýl politiky a kraľovali rebríčkom voličských preferencií až do februára tohto roka. Postupne však Hlas predbehol Smer a v polovici augusta aj PS. Pôvodný favorit volieb Peter Pellegrini a jeho strana sú odvtedy na treťom mieste. Z pôvodných 20 percent klesol v priemere na niečo okolo 13 percent voličskej podpory.

Podľa analytikov a politológov Hlas ešte stále môže zabojovať aj o druhé miesto, experti však nepredpokladajú, že Hlasu by sa podarilo predčasné voľby vyhrať. Pellegrini ostáva aj naďalej jedným z kľúčových hráčov a bude dôležité, aký silný mandát vo voľbách získa, keďže aj na jeho rozhodnutí sa bude lámať potenciálna koalícia.

Líder Smeru Robert Fico sa uričite bude snažiť dať mu čo najlepšiu ponuku. Otázne je, či by sa Pellegrini vedel dohodnúť s PS, s ktorým spoluprácu odmieta drvivá väčšina členov predsedníctva Hlasu. Pellegrini však PS nevylúčil a platí to aj opačne.

„Do vlády pôjdeme s takými stranami, ktoré nám umožnia splniť naše zásadné programové priority. Teda s tými, ktoré podporia zavedenie skutočného 13. dôchodku, spustenie Národného plánu definitívneho vyrovnania regionálnych rozdielov, silnú ruku štátu v oblasti energií a potravín a ktoré nijako neohrozia naše zotrvanie a suverénne pôsobenie v Európskej únii a NATO,“ povedal Pellegrini v predvolebnom rozhovore pre Pravdu.