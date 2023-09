PS: U progresívcov sa začína volebná noc. Šimečka prišiel do centrály, pred ním sa tam zjavil aj Danko

Progresívne Slovensko (PS) dostalo v týchto voľbách od voličov znova šancu zabojovať a dostať sa do parlamentu. Tentokrát sa rozhodli ísť do volieb samostatne a nie v koalícii. Postupne ich preferencie stúpali a stali sa hlavným vyzývateľom strany Smer, ktorá sa začiatkom roka dostala na vrchol prieskumov. Sledujte s nami, ako prebieha volebná noc v centrále PS.

volebná noc sa v centrále PS začína o 19.00, okolo deviatej by mal vystúpiť s príhovorom predseda strany Michal Šimečka

predčasné voľby sa konajú 30. septembra a volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 do 22.00, celkovo kandiduje 24 politických strán a jedna koalícia

volebným lídrom PS je Michal Šimečka, prečítajte si, aké boli trendy v posledných týždňoch

Aktualizované 20:22 „Bez ohľadu na to, kto bude premiér, bez ohľadu na to, čo budem robiť po týchto voľbách, budú pre mňa vzťahy s českou diplomaciou dôležité,“ uviedol. Vyjadrenia českého premiéra Andreja Babiša, ktorý PS prirovnal k českým Pirátom, nekomentoval.

Aktualizované 20:16 Šimečka odpovedal aj na otázky zahraničných redaktorov. Podľa neho nič nenasvedčuje tomu, že voľby budú zmanipulované.

Aktualizované 20:06 Líder PS prišiel do volebnej centrály s manželkou

Šimečka prišiel do volebnej centrály PS krátko pred ôsmou v sprievode svojej manželky. Vyzval všetkých, ktorí neboli voliť, aby išli odovzdať svoj hlas. „Je to extrémne dôležité, pôjde o každý hlas. My v PS už s tým máme nejaké skúsenosti z minulých volieb,“ povedal líder PS. „Je to dôležité pre našu demokraciu a pre našu budúcnosť,“ povedal ŠImečka s tým, že tipovať výsledok nebude. „Dal som si taký záväzok, počkajme ešte tých pár hodín.

Aktualizované 19:50 Pár minút pred príchodom lídra PS Michala Šimečku sa pre vchodom štábu PS prešiel líder SNS Andrej Danko a pokračoval ďalej. Podľa Aktualít neodpovedal na otázku, čo robil vedľa centrály. Zrejme sa bol najesť vo vedľajšej reštaurácii.

Aktualizované 19:45 Krátko pred siedmou sa v Edison Park začali schádzať prví hostia. Vládla uvoľnená atmosféra.

PS dostalo druhú šancu

PS sa rozhodlo o priazeň voličov po fiasku v posledných voľbách zabojovať opäť. Tentokrát sa rozhodli ísť do volieb samostatne a nie v koalícii. Ešte začiatkom roka sa ich preferencie pohybovali okolo desiatich percent. Postupne predbehli stranu Hlas a doťahovať sa začali aj na stranu Smer. O progresívcoch sa začalo hovoriť ako o hlavnom vyzývateľovi Smeru. V posledných prieskumoch atakovali hranicu 20 percent.

PS vylúčilo z povolebnej spolupráce Smer, ĽS NS a Republiku. Rokovať plánuje so všetkými demokratickými a prozápadnými stranami. Volebným lídrom je Michal Šimečka, ktorý je zároveň štvrtým zvoleným predsedom. V súčasnosti pôsobí ako europoslanec a stal sa historicky prvým Slovákom vo funkcii podpredsedu Európskeho parlamentu.