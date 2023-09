Saska: Liberálov čaká napätá volebná noc. Sulík už dorazil do štábu, očakáva aj patovú situáciu

Do štábu prichádza Richard Sulík Video

Aktualizované 22:17 Richard Sulík čaká na prvé výsledky v dobrej nálade, prítomným hosťom aj novinárom rozdáva domáce mafiny.

Aktualizované 22:O6 Zaslepený exit poll v centrále Sasky veľký rozruch nevyvolal. Prítomní hostia s napätím očakávajú prvé konkrétnejšie výsledky. Moratórium bude trvať do 22:45.

Aktualizované 21:50 Richard Sulík zatiaľ nemá naplánované stretnutia s lídrami iných politických strán. Chce si najprv počkať na výsledok strany Saska.

Aktualizované 21:37 Volebná noc strany Saska sa pomaly rozbieha. Predstavitelia strany postupne prichádzajú. Richard Sulík plánuje zostať v centrále strany celú noc.

Aktualizované 21:30 Prichádzajú postupne ďalší predstavitelia strany Saska. Do liberálneho domu prišla medzi inými aj Jana Bittó Cigániková a Branislav Gröhling.

Aktualizované 21:15: Volebná noc sa pomaly rozbieha do Liberálneho domu postupne prichádzajú predstavitelia Sasky. Spolu s Richardom Sulíkom prišiel do centrály Juraj Droba, dorazil aj Juraj Krúpa.

Aktualizované 20:50: Richard Sulík do Liberálneho domu prišiel okolo 20:30. „Myslím si, že by sme to mohli dať, uvidíme ako voľby dopadnú. mohla by to byť aj patová situácia,“ povedal.

Podľa Sulíka rozhodne volebný výsledok Slovenskej národnej strany. „Účasť SNS rozhodne, či to bude pat, alebo či tu budeme mať úplne temnú vládu,“ hovorí Sulík. Podľa jeho slov to naozaj bola kampaň jeho života.

Kampaň Sulík hodnotí ako zatiaľ najnáročnejšiu zo všetkých, ktoré zažil. Svoju stranu doviedol do parlamentu štyrikrát, toto je piaty pokus. Odmietol špekulovať o tom, či vyvodí osobnú zodpovednosť, ak sa strana do parlamentu nedostane.

Turbulentná kampaň

V záverečných dňoch predvolebnej kampane musel Richard Sulík vysvetľovať povahu svojho vzťahu s podnikateľom Jaroslavom Haščákom. Časť Sulíkovej komunikácie s ním zverejnil práve Igor Matovič. Richarda Sulíka tiež obvinil, že sa nechal od Haščáka korumpovať. Líder liberálov pripustil, že v pozícii ministra hospodárstva s Haščákom komunikoval priamo, no obvinenia z korupcie odmietol.

Liberáli si nemôžu byť istí tým, že sa do parlamentu prebojujú. Saska sa pred finišom predvolebnej kampane ocitla dokonca aj pod hranicou zvolenia do Národnej rady SR. Mimoparlamentnú budúcnosť jej predpovedal napríklad prieskum, ktorý uskutočnila spoločnosť NMS Market Research medzi 5. a 10. septembrom pre denník Sme. Záverečný prieskum agentúry AKO pre televíziu Joj ale Saske nameral viac ako sedem percent hlasov.

Saska vylúčila spoluprácu so Smerom, ĽS NS a SNS. Podpredseda strany Branislav Gröhling tiež uviedol, že si nedokáže predstaviť spoluprácu ani s hnutím OĽaNO na čele s Igorom Matovičom. Richard Sulík okrem toho tvrdí, že vo vláde, v ktorej bude Igor Matovič, on sedieť nebude. V prípade Sasky sa počas kampane špekulovalo o spojení s Hlasom.

Táto strana je v parlamente nepretržite od roku 2010. Práve vo voľbách, po ktorých sa sformovala vláda Ivety Radičovej, strana dosiahla svoj doposiaľ najlepší výsledok – 12,14 percenta platných hlasov. K tomuto výsledku sa strana priblížila ešte v roku 2016. Vtedy presvedčila 12,1 percenta voličov.

Najslabší výsledok strana zaznamenala v roku 2012. So ziskom 5,88 percenta hlasov voličov sa takmer nedostala do parlamentu. Jednociferný výsledok strana zaznamenala aj v roku 2020. So ziskom 6,22 percenta hlasov sa prebojovala do parlamentu a stala sa súčasťou nestabilnej koalície pod vedením Igora Matoviča.