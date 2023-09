Komplikácie u premiéra: Ódor takmer neodvolil. Všetko bolo dohodnuté, zavtipkoval

Deň D je tu. Už od siedmej rána ľudia rozhodujú, kto bude najbližšie štyri roky viesť Slovensko. No a vo voľbách sme si všetci rovní... Ukazuje to aj vtipná príhoda, ktorá sa stala poverenému premiérovi Ľudovítovi Ódorovi. Každý potrebuje občiansky preukaz a výnimkou nie je ani premiér, ktorý si ho zabudol doma. Na situáciu zareagoval humorom sebe vlastným. Keďže zaúradovala zábudlivosť, po doklad totožnosti sa musel vracať domov.

Na snímke dočasne poverený predseda vlády SR odborníkov Ľudovít Ódor vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky v predčasných parlamentných voľbách v Bratislave 30. septembra 2023.

Svoj hlas išiel odovzdať krátko pred deviatou v priestoroch centra pre voľný čas v Devínskej Novej Vsi. Na to, že občiansky preukaz zabudla, si spomenul ešte pred vstupom do volebnej miestnosti.

Premiér si zabudol občiansky preukaz Video Zdroj: TV Pravda, ta3

Vtipkár Ódor, vo voľbách sme si všetci rovní

Krátko po tom, čo odvolil, novinárom uviedol, že celé to s občianskym bolo dohodnuté. „Viete, lebo takéto dni nie je o čom písať,“ zavtipkoval Ódor s tým, že aj premiér musí voliť podľa pravidiel. Vtipkoval aj v priestoroch rezortu vnútra.

Ideálny politik neexistuje Video Zdroj: TV Pravda

„Pani Chmelová ma informovala, že prichádzajú dotazy cez telefón, že načo vlastne potrebujú ľudia občiansky preukaz pri voľbách. Tak som sa rozhodol, že zabudnem občiansky preukaz ráno doma,“ zavtipkoval Ódor.

„Ja som neprišiel až do volebnej miestnosti, našťastie ešte po ceste som si spomenul, že aha, chýba mi občiansky preukaz,“ uviedol. Na margo vtipnej príhody dodal, že na rezort budú mať na infolinke aspoň príklad, že vo voľbách sme si rovní všetci.

„Aj to môže byť odkaz pre ľudí, že ak premiér potrebuje občiansky preukaz, potrebujú ho všetci. Bola to moja ľudská chyba, ale môže to byť odkaz pre všetkých volajúcich,“ povedal. „Využil som svoje právo rozhodovať o tom, ako bude vyzerať Slovensko v najbližšom období,“ reagoval premiér a vyzval ľudí, aby išli volič.

Ideálny politik neexistuje

„Poprosím všetkých spoluobčanov, pre ktorých je budúcnosť krajiny dôležitá, treba ísť voliť. Ak nejdete voliť, niekto iný rozhodne za vás,“ povedal premiér a zaspomínal, že volil aj v čase, keď bola na výber len jedna strana. Priznal, že to nebolo jednoduché rozhodnutie.

Ľudovír Ódor odvolil Video Zdroj: TV Pravda

„Ideálny politik neexistuje,“ uviedol s tým, že vyberal podľa svojich hodnôt. Premiér si zároveň myslí, že v priebehu októbra by sa Slovensko mohlo dozvedieť zloženie novej vlády. Výsledky nebude priebežne komentovať a bude ich sledovať v súkromí.

Ódor sa zúčastnil tlačovky na rezorte vnútra a potvrdil, že priebeh volieb je zatiaľ bez komplikácií. Férovosť a transparentnosť predčasných parlamentných volieb je zabezpečená. Ódor priblížil, že z jednotlivých volebných miestností zatiaľ nie sú hlásené žiadne problémy.

„Výsledky volieb do Národnej rady SR bude sumarizovať viac ako 700 odborníkov zo štatistického úradu, prostredníctvom 51 sumarizačných útvarov,“ podotkol Ódor s tým, že všetky zložky, ktoré sú zapojené do organizácie volieb, pracujú profesionálne.

O priazeň voličov sa uchádza 25 politických subjektov. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Po ich uzatvorení sa začnú spočítavať hlasy. Priebežné neoficiálne výsledky bude možné sledovať na webe www.volbysr.sk. Oficiálne výsledky budú známe až po tom, ako ich odobrí štátna volebná komisia.