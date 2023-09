Sme rodina: U Kollára sa začala volebná noc, miesto v parlamente nemá vôbec isté

Sme rodina sa po skúsenostiach s koaličnými partnermi OĽaNO, SaS a Za ľudí pokúša znova dostať do parlamentu. Kým vo voľbách 2020 hnutie Borisa Kollára skončilo ako tretie najsilnejšie, posledné mesiace pred predčasnými voľbami 2023 ukazujú, že cesta do parlamentu bude tento raz o čosi zložitejšia. Dostane sa Sme rodina do Národnej rady? S kým by šiel Kollár do povolebných rokovaní? Sledujte s nami volebnú noc v centrále hnutia Sme rodina.