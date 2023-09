ONLINE: Voliči rozhodli. Začalo sa sčítavanie hlasov. Exit poll posiela do parlamentu 7 strán

Najdôležitejšie informácie Slovensko si po deviatykrát vyberá poslancov Národnej rady

Exit poll posiela do parlamentu sedem strán

Volebné moratórium sa posunulo z 22. hodiny na 22:45

O priazeň voličov sa uchádza 25 politických subjektov

O 7. hodine sa otvorilo všetkých 5 996 volebných miestností

Voľby poznačil aj tragický incident v Považskej Bystrici

Možnosť hlasovať malo viac ako 4,3 milióna osôb

Prvovoličov je asi 53,3-tisíca, poslancov si prvýkrát vyberá 184 800 mladých

Po 22. hodine zostáva otvorená aj volebná miestnosť na Základnej škole Gessayova 2 v bratislavskej Petržalke z dôvodu zdravotných komplikácií jedného z členov komisie, ktoré si vyžadovali zásah záchranárov. Miestnosť uzavrú o 22:40 h.

Jednotlivé komisie začali sčítavať hlasy o 22:00, avšak Štátna volebná komisia bude priebežné výsledky zverejňovať až po uzatvorení všetkých volebných miestností, teda predbežne o 22:45 h.

ONLINE ZO SČÍTAVANIA HLASOV

**22:30 Do centrály Smeru prišiel už aj Robert Fico. Chvíľu po predsedovi prišla aj jeho priateľka Katarína Szalayová. Na otázky nereagovala.

22:25 Boris Kollár uviedol, že jeho strane Sme rodina nehrá do kariet vysoká účasť. „Zatiaľ neklesám na duchu. Počkáme, ako sa dopočítajú ostatné časti Slovenska,“ uviedol.

22:18 Podľa prvého exit pollu, ktorý pre moratórium nemôže prinášať pri volebnom zisku názov strany, by víťazná strana získala 42 poslaneckých mandátov, druhý subjekt by mal 40, tretí 22, štvrtý 14, piaty 11, šiesty 11 a siedmy 10 kresiel v parlamente.

22:10 Štáb OĽaNO je v Refinery Gallery v bratislavskom Vlčom hrdle. Šéf hnutia Igor Matovič sa na mieste zatiaľ neukázal, no na vstup do budovy čakajú dlhé rady ľudí.

22:05 Víťaz volieb by podľa slepého exit pollu agentúry Focus pre televíziu Markíza získal 23,5 percenta hlasov. Na druhom by skončila strana so ziskom 21,9 hlasov, na treťom by skončila partaj so ziskom 12,2 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostala aj strany so ziskom 8 percent, 6,4 percenta, rovných 6 a 5,3 percenta.

Pred bránami parlamentu by zostali strany, ktoré by vo voľbách utŕžili 4,4, 4,3 a rovné tri percentá hlasov.

22:00 Na Slovensku sa až na dve zatvorili všetky volebné miestnosti. Začalo sa tak sčítavanie hlasov. Online zverejňovanie sa však začne až o 22:45 po uzatvorení všetkých volebných miestností.

21:56 O hudobný program sa v centrále Demokratov stará kandidátka Dorota Nvotová. Líderka kandidátky Andrea Letanovská mala spolu s predsedom strany Eduardom Hegerom príhovor. Expremiér vyzdvihol, že dokázali spojiť viaceré strany a takto vznikla jedna veľká rodina.

21:44 V najväčších bratislavských mestských častiach boli voľby pokojné, bez problémov a incidentov. Mnohé hlásili výrazne vysokú účasť voličov.

Podobne ako Bratislava aj iné okresné a krajské mestá hlásili pomerne vysokú volebnú účasť.

21:32 Robert Fico chce byť po štvrý krát premiérom. Robert Kaliňák si na začiatku volebnej noci odhadnúť výsledky netrúfol, no zdôraznil, že nakoniec bude dôležité, ktoré malé strany sa do Národnej rady dostanú a ktoré nie.

21:21 V bratislavskom Edison Parku sa začala volebná noc Progresívneho Slovenska. Vládla uvoľnená atmosféra.

21:05 Richard Sulík verí, že Saska sa do parlamentu dostane. „Mohla by to byť aj patová situácia,“ hovorí. Podľa Sulíka rozhodne o volebnom zisku Sasky výsledok Slovenskej národnej strany.

20:58 Volebnú noc odštartovalo aj hnutie Sme rodina. Do reštaurácie s výhľadom na Bratislavský hrad prišli prví hostia, predseda Boris Kollár zatiaľ chýba. Medzi novinárov prišiel len podpredseda Peter Pčolinský.

