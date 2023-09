SNS: Tabak tipuje že SNS môže mať 8 percent. Zaberie Dankove spájanie?

Andrej Danko, líder Slovenskej národnej strany (SNS) v posledných dňoch začal získavať veľkú podporu. Pomohlo mu k tomu to, že sa spojil s tromi malými stranami. Ide aj o bývalých kotlebovcov. Pomôže mu to k tomu, aby sa znova dostal do vlády? Jednoznačne si ide za jasným cieľom, ktorým je poraziť liberalizmus a chce vybudovať koalíciu so Smerom a Hlasom. Na jeho dosiahnutie bude potrebovať 5 percent hlasov.