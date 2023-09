Fico vošiel bez slova do centrály Smeru. Kaliňák si netrúfol odhanúť výsledok volieb

Príchod Roberta Fica na volebnú noc Video

volebná noc sa v centrále Smeru začína o 21.30, zatiaľ nie je vylásený termín príhovoru predsedu Roberta Fica

predčasné voľby sa konajú 30. septembra a volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 do 22.00, celkovo kandiduje 24 politických strán a jedna koalícia

volebným lídrom Smeru je Robert Fico, prečítajte si, aké boli trendy v posledných týždňoch

22:15 Chvíľu po predsedovi prišla aj jeho priateľka Katarína Szalayová. Na otázky nereagovala.

22:13 Na centrálu Smeru dorazil predseda Robert Fico. V čiernom obleku a košeli bez kravaty prerazil dav novinárov a bez slova vošiel dnu.

21:59 Na poznámku českej reportérky, že ľudia sa obávajú, že po návrate Smeru sa k moci vráti mafia reagoval Kaliňák, že počúvajú falošné správy, tzv. fake news. Do centrály dorazil aj podpredseda strany Juraj Blanár. “Výsledky volieb rešpektovať budeme, zatiaľ nemám žiadne informácie, že by sa nejaké manipulácie diali,” ozrejmil. Podotkol, že Smer si po voľbách manuálne prekontroluje volebné zápisnice.

Robert Kaliňák: Bez malých strán v parlamente sa vládu zložiť nepodarí Video

21:48 Atmosféra je na volebnej noci Smeru nateraz pokojná a novinári sú tradične v oddelenej miestnosti od zbytku strany. Medzi hosťami sa zatiaľ objavil napríklad advokát Marek Para či Eduard Chmelár.

21:20 Krátko pred pol deviatou zaparkovalo pred centrálou smeru čierne SUV a z neho vystúpil Robert Kaliňák. Odhadnúť výsledky volieb si netrúfa, no zdôraznil, že nakoniec bude dôležité, ktoré malé strany sa do Národnej rady dostanú a ktoré nie. “Až podľa toho bude víťaz zostavovať vládu,” podotkol a odkráčal do budovy na Súmračnej ulici.

Pohľad do volebnej centrály Smeru Video Zdroj: TV Pravda

Smer – sociálna demokracia je na slovenskej politickej scéne takmer 25 rokov. Otcom zakladateľom a jediným predsedom strany je Robert Fico. V parlamente bol Smer každé volebné obdobie od svojho vzniku, úspešne tak prešiel celkovo šestoro voľbami. Najväčšiu krízu zažil Fico po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Stálo ho to post premiéra a prvenstvo v ďalších voľbách. Neskôr zo strany odišlo jedenásť poslancov na čele s Petrom Pellegrinim. Strana padla na deväť percent, no dokázala sa pozviechať a znova sa stala suverénnym favoritom na víťaza predčasných volieb.

Jazyk Smeru je však oproti minulosti oveľa ostrejší. Strana cieli aj na extrémnejšie vyhranených voličov strán Republika, ĽS NS, ale aj SNS. Tento ťah na bránu vyšiel a podarilo sa mu vziať si späť časť svojich voličov od Hlasu. Fico šikovne využil polarizáciu v spoločnosti a veľkú nespokojnosť s predchádzajúcou vládou a má v pláne štvrtýkrát zasadnúť do kresla premiéra.