Smer suverénne vyhral voľby, PS je sklamané: Pellegrini vie, že rozhodne o budúcej vláde. KDH oslavovalo, Kollár pohorel

Na tento deň čakalo Slovensko niekoľko mesiacov. Napriek tomu, že sa Progresívne Slovensko (PS) doťahovalo v posledných prieskumoch na Smer a exit polly im predikovali víťazstvo, po veľmi pomalom sčítavaní prišlo obrovské prekvapenie a to takmer na všetkých frontoch. Kým líder Smeru Robert Fico prichádzal do centrály s nahnevaným výrazom tváre, krátko po štvrtej sa z okien na Súmračnej ozýval spev a radosť. Smer suverénne voľby vyhral s náskokom viac ako šesť percent. Na druhej strane v centrále PS vládla ponurá atmosféra, Šimečka veril, aj keď už je jasné, že zbytočne. Prekvapením je volebný výsledok Hlasu, ale aj KDH, ktoré vo veľkom oslavovalo. Najväčším fiaskom je výsledok hnutia Sme rodina.

Po viac ako 99 percentách sčítaných hlasov by sa do parlamentu dostalo sedem strán – Smer jasne vyhral nad PS, ktoré dokázalo zdolať Hlas. Štvrtou stranou je OĽaNO, SaS, KDH a poslednou SNS.

Víťazný Smer a sklamané PS

Do volebnej centrály Smeru si šéf strany Fico cestu prerazil novinármi s pomerne vážnym výrazom v tvári. Pred novinármi sa žoviálne objavoval šéf volebného štábu Robert Kaliňák. Po sčítaní polovice hlasov informovali, že sa vyjadria v nedeľu ráno alebo okolo obeda. Krátko po štvrtej však bolo jasné, že Smeru jeho stratégia vyšla a strana voľby vyhrala.

Okolo pol piatej ráno prebiehali v centrále bujaré oslavy, Fico so svojimi straníkmi spievali pomerne nahlas a zo Súmračnej sa ozývala pieseň „Na kráľovej holi“. „My sme vyhrali, takto sa to robí, do psej matere,“ ozývalo sa z balkóna. „Bol to súboj, či ľudia veria médiám, alebo realite. Som rád, že veria realite,“ povedal s tým, že až taký výsledok nečakal. Smer bude reagovať poobede. Po sčítaní viac ako 97 percent hlasov Smer atakoval hranicu 24 percent.

Oproti tomu v centrále PS síce bolo spočiatku cítiť nadšenie, no skôr len z hostí a podporovateľov. Vedenie vrátane predsedu strany Michala Šimečku bolo od začiatku vo vyjadreniach veľmi opatrné. Po exit polloch nebolo badať veľké nadšenie. Líder PS bol celý večer značne nervózny a nervozita pretrvala aj po spočítaní väčšiny hlasov. Posledné vyjadrenie mali pred treťou ráno.

Šimečka konštatoval, že ešte nič nie je rozhodnuté, no s postupom časom bolo jasné, že voľby nevyhrajú, aj keď skončili na druhom mieste. Smer však nahral s veľkým náskokom. „Akýkoľvek výsledok prijmeme s pokorou a zodpovednosťou. Mrzí ma, ako dlho spočítavanie trvá,“ hovoril Šimečka. PS získalo necelých 17 percent. V tvárach vedenia bolo vidno veľké sklamanie.

Rozhodne Hlas

Líder Peter Pellegrini však mal dôvod na radosť. Po predbežnom zisku viac ako 15 percent s úsmevom na tvári skonštatoval, že je vďačný, nečakal ako a uvedomuje si, že bude kľúčovým hráčom. Podľa jeho slov je historicky prvou stranou s takýmto ziskom vo svojich prvých voľbách. „Je to strana, bez ktorej sa nebude dať zložiť akákoľvek normálna koalícia,“ povedal.

Proces tvorby novej koalície bude podľa predsedu Hlasu určite niekoľko dní a možno aj týždňov. Očakáva, že sa im predseda Smeru Robert Fico ozve prvý. Koalíciu so Smerom ani vládu s Ficom na čele nevylúčil.

„Som stále presvedčený, že dvaja bývalí premiéri by nemali sedieť v jednej vláde,“ vravel s tým, že nič to nemení na tom, že nemôže vzniknúť takáto koalícia. Ešte predtým vylúčil koalíciu s Republikou, ktorá sa však pravdepodobne veľmi tesne nedostane do parlamentu. Republika dosiahla niečo vyše 4,8 percenta.

SNS sa raduje

Do parlamentu mieri po trojročnej prestávke aj SNS. Líder strany Andrej Danko neskrýval nadšenie. „Snažili sme sa, bojovali sme,“ povedal Danko. „Verím, že vznikne silný blok, ktorý bude konkurovať liberalizmu,“ uviedol šéf SNS.

„Som rád, že pán Šimečka má pohľad zraneného pudlíka, ako by som to povedal ráno o tretej a že sa ich očakávania nenaplnili,“ povedal. SNS získalo v predbežných výsledkoch po sčítaní viac ako 98 percent hlasov okolo 5,7 percenta.

Kto zostaví vládu? Smer má našliapnuté na pohodlnú väčšinu

Pellegrini nechcel komentovať, čo by Hlas musel dostať, aby sa priklonil k určitej koalícii. „Hlavne by to malo byť o hodnotách a prioritách,“ vyhlásil s tým, že „nič zlé sa so Slovenskom nestane“ a jeho strana na to dohliadne. Podľa predbežných dát by spojenie Smeru, Hlasu a SNS získalo okolo 80 mandátov s tým, že najsilnejší Smer bude mať v parlamente zhruba 42 poslancov.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda voľby 2023 centrála Smer Róbert Kaliňák Usmiaty podpredseda Smeru Róbert Kaliňák už vedel, že jeho strana voľby vyhrá. Medzi novinármi sa jeho stranícky šéf Róbert Fico neukázal.

Ak by sa Smeru podarilo zlomiť napríklad KDH, mohli by vládnuť s ústavnou väčšinou. Líder KDH Milan Majerský uviedol, že so Smerom do vlády nepôjde. Pellegrini nechcel vládu minulosti, no o tretej ráno nechcel riešiť to, že v minulosti už Slovensko bolo svedkom vlády Smeru a SNS a ani to, z akých chýb sa poučil.

Koalíciu by zložilo aj PS, ak by sa Hlas rozhodol, že do vlády do Smerom nepôjde, čo je zatiaľ veľmi málo pravdepodobné. Šimečka si mal vymeniť SMS aj s lídrom Hlasu Pellegrinim, no oficiálne to komentovať nechcel. Trojkoalícia PS, Hlas a SaS by nemala absolútnú väčšinu. Museli by sa dohodnť s KDH a v tom prípade by mohli mať podľa predbežných okolo 92 mandátov.

Kollárov prepadák, Majerského úspech

Obrovský úspech zaznamenalo aj KDH, líder hnutia Milan Majerský sa so svojimi kolegovcami tešil v centrále. Oproti predpovediam dosiahli výsledok vyšší o takmer dve percentá. Po sčítaní väčšiny hlasov mali okolo siedmich percent.

Podľa Majerského si KDH zo slušnosti sadne za stôl s kýmkoľvek, kto bude víťazom volieb. „Naše rozhodnutie si povieme z očí do očí,“ uviedol. KDH podľa neho možno bude „jazýčkom na váhach“, tým však bude takmer jednoznačne Hlas. Majerský nechcel komentovať, s kým si vie KDH predstaviť koaličnú spoluprácu.

Už predtým sa však vyjadril, že v programe PS vidí extrémistické prvky a s extrémistami spoluprácu vylúčil. „Aj napriek tomu, že KDH možno bude pomyselným jazýčkom na váhach, budeme čakať na definitívne výsledky najsilnejších subjektov,“ povedal predseda KDH.

Majerský však dodal, že platí rozhodnutie predsedníctva, že KDH nepôjde do vlády so Smerom. Jedenásťčlenné predsedníctvo bude rokovať už v nedeľu ráno. Majerský si nemyslí, že by sa teraz mohlo rozhodnúť opačne. V roku 2006 však predsedníctvo KDH rokovalo podobne a nakoniec sa rozhodlo, že so Smerom pôjde. Vtedy sa však Smer stihol dohodnúť s HZDS a SNS.

Finálne rozhodnutie však urobí Rada KDH, vyše 120-členný orgán, v ktorom sú zastúpené regióny. Tá je naplánovaná na 14. októbra. Dovtedy budú komunikovať so stranami o možnej spolupráci a predsedníctvo prinesie na rokovanie rady možnosti spolupráce.

Najväčšie fiasko zažil líder hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý bol evidentne „nesvoj“. Dosluhujúci predseda parlamentu zopakoval, že proti nim hrá vysoká účasť. „Druhá vec bola hnusná špinavá antikampaň, ktorú platili určití ľudia proti nám. Myslím, že sa im to týmto spôsobom podarilo," vyjadril sa.

Ako posledný predstúpil pred novinárov Milan Krajniak, ktorý želá Slovensku dobrú a stabilnú vládu, s ktorou budú ľudia spokojní. Za zlý výsledok môže podľa neho antikampaň voči Sme rodine, pre ktorú nemohli poriadne prezentovať, čo sa im podarilo urobiť pre krajinu. „Myslím si, že svoju úlohu môže zohrávať aj to, že sme rozhodli viesť pozitívnu kampaň, kde sme neútočili a nevyhraňovali sa voči politickým oponentom,“ skonštatoval.

V parlamentu OĽaNO aj SaS

Do parlamentu sa dostala aj koalícia OĽaNO a priatelia a strana SaS. Obe získali preferencie pomerne podobné prieskumom. OĽaNO získalo okolo deviatich percent, SaS niečo vyše šiestich. Sulík kritizoval Demokratov, Matoviča nazval pakom. „Nečudujme sa, že tu máme takú džamáhíríju, keď pako ako Matovič dokáže zmotať deväť percent ľudí,“ povedal.

„Okrem rozdávania peňazí tento človek nepriniesol do politiky nič,“ dodal na adresu Matoviča. „Momentálne hypnotizujem čísla, aby tá Republika a SNS zliezli pod päť percent,“ komentoval líder koalície OĽaNO a útočil aj na Sulíka, ktorého znova nazval rozbíjačom vlád.

Mali byť skokanmi a nemajú ani štátny príspevok

No a nakoniec sú tu Demokrati, ktorí nezískali ani tri percentá hlasov. „Nebudem klamať, čakali sme oveľa vyšší výsledok,“ uviedol podpredseda strany Jaroslav Naď. Z predsedu Demokratov Eduarda Hegera aj z volebnej líderky Andrey Letanovskej bolo cítiť sklamanie.

Pomerne dobrý výsledok však získala maďarská Aliancia, aj keď sa do parlamentu nedostala. Priebežné výsledky počas noci túto možnosť nevylučovali, nakoniec skončila tesne pod piatimi percentami. Posledné roky pritom záujem o slovenské voľby medzi voličmi z južných území klesal. Tentoraz sa Aliancii podarilo priaznivcov mobilizovať.