ONLINE: Ráno po voľbách. Smer prevalcoval konkurenciu, v hlasoch spoza hraníc dominovalo PS

Najdôležitejšie informácie Slovensko si deviatykrát vyberalo poslancov Národnej rady

Voľby vyhral jasne Smer pred PS a Hlasom

V parlamente bude sedem strán

Priebežný zoznam zvolených poslancov do NR SR

BBC o Smere a voľbách na Slovensku: Vyhrala populistická promoskovská strana

Účasť je najvyššia od roku 2002, keď prišlo 70 % voličov

Exit polly ukazovali, že vyhrá PS pred Smerom

Debakel utrpelo hnutie Sme rodina i Republika

Do parlamentu sa nedostali Demokrati, Aliancia, ĽSNS či Modrí

9:19 Víťazom volieb v územnom obvode Bratislava sa stala strana Progresívne Slovensko, ktorej odovzdalo svoj hlas 33,95 percenta voličov. Druhý skončil Smer-SD (17,49 percenta), tretia bola strana Sloboda a Solidarita (13,77 percenta). Hlas-SD získal 9,36 percenta hlasov, koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí 5,36 percenta. Za hranicou piatich percent skončilo KDH (4,90 percenta), Demokrati (4,58 percenta), SNS (4,10 percenta), Republika (2,66 percenta) a hnutie Sme rodina v Bratislave utrpelo fiasko s výsledkom 1,49 percenta hlasov. Progresívne Slovensko volilo najviac voličov vo všetkých piatich obvodoch Bratislavy.

8:50 Hlasy Slovákov zo zahraničia patrili najmä Progresívnemu Slovensku. Strana ich získala viac ako 61 percent, čo bolo viac ako 35-tisíc. SaS na druhom mieste nad 10 percent (viac ako 6-tisíc) a tretí Smer nad 6 percent (približne 3,5-tisíca hlasov). OĽaNO si pripísalo 3,81 percenta hlasov a SNS 3,79 percenta.

Šimečka z PS: Zatiaľ neviem povedať zásadné politické stanovisko Video

8:40 Víťazom parlamentných volieb po sčítaní všetkých hlasov by mal byť Smer-SSD, ktorý získal 22,94 percenta hlasov. Za ním skončilo Progresívne Slovensko s 17,96 percentami a Hlas-SD s 14,70 percentami hlasov. Do parlamentu sa ešte dostala koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí so ziskom 8,89 percenta, KDH s 6,82 percenta, SaS s 6,32 percentami a SNS s 5,62 percentami. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR po sčítaní všetkých okrskov na Slovensku. Volebná účasť dosiahla 68,4 percenta.

Z okien centrály Smeru znie spev víťazov a Duchoňova v Dolinách Video Zdroj: TV Pravda

Tesne pred bránami parlamentu ostala Republika so ziskom 4,75 percenta a Aliancia so 4,38 percenta. Pod tromi percentami hlasov sú Demokrati (2,93) a Sme rodina (2,21).

Ďalšie politické subjekty získali menej ako jedno percento hlasov – ĽSNS (0,84), KSS (0,33), Pirátska strana (0,31), Modrí, Most-Híd (0,26), strany okolo Maďarského fóra (0,11), My Slovensko (0,09), SOS (0,08), Karma (0,08), Srdce – SNJ (0,07), Princíp (0,06), Spravodlivosť (0,04), SHO (0,04), Vlastenecký blok (0,04), SDKÚ-DS (0,02).

Neoficálny prepočet výsledkov volieb na mandáty: Smer – SSD 42, Progresívne Slovensko 32, Hlas – SD 27, OĽaNO a priatelia 16, KDH 12, SaS 11, SNS 10

Volebné štúdio TA3