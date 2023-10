Fico potrvrdil, že chce byť premiérom: Ak by som sa o funkciu neuchádzal, sklamal by som voličov

“Budeme čakať na centrále a budeme čakať na telefonát od pani prezidentky. Dokým nepríde, nechceme sa stavať do pozície zostavovania vlády,” ozrejmil s tým, že lopta je podľa neho na strane prezidentky. Kedy príde tento telefonát si odhadnúť netrúfal.

“Máme jasné predstavy, máme jasné plány. Pokiaľ poverenie príde, presne viem, čo mám urobiť,” spresnil nezvyčajne pokojným hlasom. Priblížil, že v jeho kariére išlo o desiate voľby a celkovo piate víťazstvo Smeru v nich a má našliapnuté byť po štvrtý raz premiérom. “Budem sa uchádzať, ako predseda víťaznej strany o post predsedu vlády, túto povinnosť máme a dáme do toho všetko,” priznal. Verí, že ak dostane tú možnosť ,podarí sa mu zložiť stabilnú a slušnú vládu.

Povolebný Fico. Prichádza do centrály Smeru po víťazných voľbách Video

“Nebojte sa ľudia, my vás nenecháme. Nebojte sa ľudia, sme tu,” odkázal voličom no dodal, že podľa neho má Slovensko “iné problémy ako Ukrajinu”.

Na stabilnú vládu si verí aj bez ústavnej väčšiny, teda bez viac ako 90 poslancov v parlamente. Zatiaľ to podľa parlamentnej matematiky vyzerá tak, že ak by sa spojil Hlas, Smer a SNS, mohli by mať 79 poslancov a to je podľa Fica dostatok. Na margo podpory Ukrajiny a zahraničného smerovania Slovenska podčiarkol, že zahraničná politika sa meniť nebude. Vedľa neho stojaca europoslankyňa Monika Beňová s úsmevom prikyvovala. Na otázku, či jeho víťazstvo znamená aj víťazstvo Vladimíra Putina reagoval, že za to, že má iný názor neznamená, že stojí za Ruskom.

“Rešpektujte, že máme na niektoré veci iný názor. Kvôli čomu sa štrngalo v roku 89 aby ľudia mohli mať iný názor,” pýtal sa Fico.

Jedno z prvých nariadení novej vlády by podľa neho malo byť zavedenie kontrol na hraniciach.

V reakcii sa vrátil aj k otázkam pomsty. “Pomsta alebo nepomsta, mne ide o výkon funkcie,” zdôraznil. Netají sa však tým, že má problém s policajným prezidentom Štefanom Hamranom či špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom.

“Môže byť na čele policajného zboru Hamran? Môže byť na čele špeciálnej prokuratúry právoplatne odsúdený človek? Nemôžeme mať na čele prokuratúry človeka, ktorý je podvodník. Toto je pomsta, keď hovoríme elementárnu vec,” spýtal sa na záver Fico.

