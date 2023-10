Možné sú štyri povolebné scenáre. Smer čaká na Čaputovú, Pellegrini si necháva otvorené zadné dvierka. PS musí dať štedrú ponuku

Hlas, ktorý bude mať v povolebných rokovaniach rozhodujúce slovo, v tejto chvíli ešte stále šéf Smeru Robert Fico nekontaktoval. Fico totiž čaká na poverenie od prezidentky. „Budeme sedieť na centrále Smeru a budeme čakať na telefonát od pani prezidentky. Pokiaľ nepríde poverenie na zostavenie vlády, tak nevidíme žiadny dôvod, aby sme nejaké rokovania viedli a stavali sa do pozície niekoho, kto nemá poverenie na zostavenie vlády,“ povedal.

Čítajte viac Smer suverénne vyhral voľby, PS je sklamané: Pellegrini vie, že rozhodne o budúcej vláde. KDH oslavovalo, Kollár pohorel

Líder Hlasu Peter Pellegrini si uvedomuje svoju pozíciu, v tejto chvíli je otvorený rokovaniam so všetkými stranami. „Prvotné rokovania akýchkoľvek nesmú byť postavené na tom, že obídeme víťaza. Nechajme ho, nech to najprv skúsi. Keď to nebude úspešné, potom to môžu ostatné strany riešiť,“ uviedol s tým, že sa mu nepáči, keď sa chcú pospájať krížom krážom, len nech víťaz nemôže zostaviť vládu.

Podľa informácií Pravdy je stále v hre aj koalícia s Progresívnym Slovenskom, na stole je päť ministerstiev, z toho minimálne tri Hlas požaduje. Mohla by nastať aj situácia, že premiérom bude Šimečka a predsedom parlamentu Pellegrini. Problémom je pre lídra Hlasu aj nesúrodý poslanecký klub SNS. Povolebné „tanečky“ sa môžu začať.

Do parlamentu sa dostalo sedem strán a mandáty si rozdelili nasledovne – Smer (42), PS (32), Hlas (27), OĽaNO (16), KDH (12), SaS (11) a SNS (10).

1. Smer, Hlas a SNS

Takáto trojkoalícia sa zatiaľ javí ako najpravdepodob­nejšia. Ako prvého Fico určite osloví Pellegriniho, aj keď sa tak doteraz nestalo. „Uvidíme, ako a kedy sa rozhodne Smer,“ hovoril líder Hlasu, na ktorého rozhodnutí stojí a padá každá koalícia. Šéf Smeru čaká na poverenie od prezidentky, tá na sociálnych sieťach avizovala, že tak spraví zajtra.

Fico: Čakáme na telefonát od prezidentky Čaputovej Video Zdroj: TV Pravda

V parlamente by sa Smer, Hlas a SNS opierali o krehkú väčšinu 79 mandátov. Sám Fico však uviedol, že v tomto spojení vidí pohodlnú väčšinu. Aj keď by si líder Smeru toto spojenie želal, trojkoalícia čelí viacerým úskaliam. Prvým sú naštrbené vzťahy Fica a Pellegriniho. Líder Hlasu v minulosti vyhlásil, že s Ficom v jednej vláde sedieť nebude.

Po voľbách však Pellegrini zopakoval, že nie je dobré, keď v jednej vláde sedia dvaja bývalí premiéri a jedným dychom dodal, že to stále neznamená, že Smer a Hlas nemôžu byť v jednej koalícii. Podľa informácií Pravdy by však Pellegrini s najväčšou pravdepodobnosťou post premiéra dokázal obetovať, ak by jeho strana dostala vysnívané tri ministerstvá. Hlas zatiaľ nekonkretizoval, o aké by išlo.

Danko ďakoval voličom a robil si posmešky zo Šimečku Video Zdroj: TV Pravda

Podpredseda Hlasu Erik Tomáš pred voľbami hovoril o rezorte práce, financií a regionálneho rozvoja. Aj keď Danko hovoril o inej „tajnej dohode“, že Fico by obetoval post premiéra v prospech Pellegriniho. Šéf Smeru však potvrdil, že v prípadnej novej vláde sa chystá byť predsedom vlády.

Dobré vzťahy nemá Pellegrini ani s predsedom SNS Andrejom Dankom, s ktorým si odmietol sadnúť za spoločný predvolebný rokovací stôl, kde by sa stretli traja lídri. Problémom je však aj poslanecký klub SNS, ktorý bude mať desať poslancov. Pellegrini už avizoval, že nechce ďalšiu vládu „zlepenca“ a práve klub SNS je poriadnym „zlepencom“.

Len jeden je „národniarom“, ide o samotného lídra Andreja Danka. Zvyšok tvoria bývalí kotlebovci ako Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a jeho syn Filip, ale aj hvizedy dezinfoscény ako Roman Michelko, bývalý člen Vlasti, či Martina Šimkovičová. Do parlamentu sa dostal aj predseda Národnej koalície Rudolf Huliak, ktorý považuje medvede za biologickú zbraň určenú na vyhubenie vidieka. Je otázne, do akej miery budú všetky tieto tzv. „pronárodné“ sily súdržné či lojálne v prípadnej vláde.

2. Smer, Hlas, KDH

Možné je aj trojkoalícia v spojení Smer, Hlas a KDH, ktorá by mala väčšinu 81 mandátov. Líder KDH Milan Majerský sa vyjadril, že zatiaľ platí vyjadrenie, že so Smerom do koalície nepôjdu, no 14. októbra budú mať kresťanskí demokrati celorepublikový snem, ktorý definitívne rozhodne. Už raz sa podobná situácia opakovala. Keď v roku 2006 Smer prvýkrát vyhral voľby, KDH ich takisto odmietalo. Po tom, čo zasadla Rada KDH, padlo rozhodnutie, že nakoniec pôjde do koalície so Smerom.

KDH: S kýmkoľvek, kto vyhrá voľby, si sadneme za stôl a rozhodnutie si povieme do očí Video Zdroj: TV Pravda

Fico už medzitým vyskladal vláda s HZDS Vladimíra Mečiara a SNS Jána Slotu. KDH to stálo odchod kľúčových členov. „V KDH nevnímam zatiaľ signály, že by sa malo zmeniť rozhodnutie,“ povedal v nedeľu Majerský. „Kresťanskí demokrati už vládli aj s liberálmi, aj s ľavičiarmi. Boli to vlády, ktoré dostali Slovensko na trajektóriu vysokého rastu,“ uviedol.

Na otázku, či ho to ťahá viac k Smeru, alebo k PS neodpovedal. „Ťahá ma to do spolupráce so stranami, ktoré chcú pomôcť ľuďom, aby sa mali lepšie,“ povedal.

3. Smer, Hlas, KDH, SNS

Táto možnosť je veľmi nepravdepodobná, ale ak by sa spojili, v parlamente by bola štvorkoalícia s ústavnou väčšinou 91 hlasov. Fico však o takúto vládu záujem nemá a stačí mu tá spomínaná pohodlná. „Ústavná väčšina je lákavá pre hlúposti. Nikdy to nebola naša priorita,“ hovoril na povolebnej tlačovke.

4. PS, Hlas, SaS, KDH

Ak by sa Pellegrini rozhodol ísť do koalície s PS, mohla by vzniknúť štvorkoalícia s 82 poslancami. Podľa Šimečku to bude pre Hlas „civilizačná voľba“. Pellegrini povedal, aby sa ľudia nebáli. „Hlas pôjde len do takej vlády, keď sa odstránia všetky „strachy“,“ povedal s tým, že sa to týka najmä stability a zahraničnopoli­tickej orientácie.

Šimečka: Možné sú len dve koalície. Jedna vedená Smerom, jedna PS Video Zdroj: TV Pravda

V tom prípade by bol lídrom rokovaní Šimečka, no muselo by dôjsť k veľkým ústupkom medzi PS a KDH kvôli hodnotovým otázkam a navyše, Pellegrini by riskoval rozpad poslaneckého klubu. Do parlamentu sa totiž prekrúžkovalo 27 poslancov Hlasu, z ktorých väčšina je za koalíciu so Smerom.

Do spojenia so Smerom bude Pellegriniho tlačiť určite aj väčšia časť jeho predsedníctva, z ktorého len traja vrátane lídra boli za spojenie s PS. Pellegrini však plánuje rokovať so všetkými, nechce zlepenec, nechce minulosť, chce stabilnú vládu.

Pellegrini si je vedomý toho, že bude mať kľúčové slovo Video Zdroj: TV Pravda

Podľa informácií Pravdy má Hlas záujem o tri ministerstvá a pokiaľ by ich dostalo, mohla by padnúť dohoda. Spojenie s Hlasom by však malo viac výhod aj pre KDH. Neporušili by sľub nejsť do koalície so Smerom a vybrali by si menšie zlo, čo by im odpustili aj voliči. Pre SaS, na ktorého kandidátke sa do parlamentu prekrúžkoval aj bývalý šéf KDH Alojz Hlina, nie je Hlas želaným partnerom.

Liberáli však aktuálne nie sú v pozícii, aby si diktovali podmienky. Ide o prirodzeného partnera progresívcov a stále nad nimi visí otáznik možného povalenia ďalšej vlády, čo môže viacerých odradiť. Predseda liberálov sa vyjadril, že ak sa budú dodržiavať pravidlá koaličnej zmluvy, nie je dôvod na protest z ich strany. Bude otázne, či sa dokážu tieto strany dohodnúť.

5. Koalícia bude s istotou bez Matoviča

Táto štvorkoalícia by mala len 71 mandátov, nič na tom teda nemenia ani vyjadrenia lídra OĽaNO ani predsedu SaS Richarda Sulíka, ktorý sa ešte v noci po predbežných výsledkoch osočovali. Matovič už vyhlásil, že rokovaní o budúcej koalícii sa nezúčastnia, lebo koalícia sa podľa neho nedá zložiť bez Hlasu a OĽaNO považuje Hlas za mafiu a s touto stranou do vlády nepôjde.

Ešte predtým Matovič Sulíka nazval rozbíjačom vlád a obvinil ich z návratu Smeru, pričom do veľkej miery za to môže aj niekdajšie najsilnejšie koaličné hnutie. Oproti minulým voľbách zaznamenalo OĽaNO prepad o viac ako 15 percent voličských hlasov a prepadli sa aj v Trnavskom kraji, kde Matovič dominoval. V týchto voľbách najviac oslovil ľudí v Prešovskom kraji, kde bol treťou najsilnejšou stranou.