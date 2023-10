Štát vyplatí stranám takmer 100 miliónov eur. Demokratom na štátny príspevok chýbalo len 2-tisíc hlasov

Milióny, ktoré politické strany vynaložili na kampaň, dostanú viaceré už čoskoro späť, a to aj s percentami navyše. Ešte do konca roka parlamentné strany získajú príspevky zo štátneho rozpočtu, z ktorých majú žiť v nasledujúcich rokoch. O to viac dramaticky vyzerá osud strán ako Demokrati či Sme rodina, ktoré síce do plagátov a reklám investovali státisíce eur, no vo výsledku neprekročili trojpercentnú hranicu voličských hlasov. V najbližšom volebnom období si tak musia vystačiť s vlastnými zdrojmi.