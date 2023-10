Fico si od Čaputovej prevzal poverenie na zostavenie vlády. Má na to 14 dní. Nebude to ľahké, priznal šéf Smeru

Predseda Smeru Robert Fico si od prezidentky prebral poverenie na zostavenie vlády. Dostal na to 14 dní.

Predseda Smeru má na zostavenie vlády 14 dní. Podľa Fica to nebude jednoduché. Smer voľby vyhral so ziskom takmer 23 percent hlasov, na vytvorenie vlády s väčšinovou podporou v parlamente však potrebuje získať na spoluprácu aspoň dve ďalšie strany.

„Nebude to ľahký proces, ale urobíme všetko preto, aby vznikla vláda Slovenskej republiky,“ uviedol Fico. Nechcel oznamovať, v akom poradí bude s ďalšími stranami rokovať.

Schôdzka Čaputovej s Ficom trvala zhruba štvrť hodiny. Prezidentka má dlhodobo napäté vzťahy so šéfom Smeru. Po jeho skorších slovných výpadoch, že je americkou agentkou, Čaputová tento rok v septembri podala na Fica žalobu na ochranu osobnosti. Pred zvolením do vrcholnej funkcie bola Čaputová podpredsedníčkou liberálneho hnutia Progresívne Slovensko (PS), ktoré až do sobotňajších volieb bolo neparlamentnou stranou.

Čaputová dodržala tradíciu, že prezidentské poverenie po voľbách ako prvé dostáva zástupca víťaznej formácie. Samotné poverenie na zostavenie vlády nemá oporu v ústave; v krajine ide skôr o zvyklosť, ktorou sa riadili už predchádzajúci prezidenti. Hlava štátu podľa ústavy vymenuje nového premiéra a na jeho návrh potom členov jeho kabinetu.

Slovensko v minulosti už zažilo, že víťaz volieb nakoniec vládu nezostavil. Naposledy sa to stalo v roku 2010 práve Smeru. PS, ktoré je po víkendových voľbách druhou najsilnejšou stranou, už ohlásilo, že chce zabrániť vzniku vlády Smeru. Zloženie budúcej vládnej koalície bude podľa analytikov závisieť od postoja Hlasu niekdajšieho Ficovho straníckeho kolegu Petra Pellegriniho. Táto strana skončila vo voľbách na treťom mieste.

V pondelok sa hlava štátu okrem Fica stretne aj s predsedom hnutia Progresívne Slovensko Michalom Šimečkom. V utorok (3. 10.) bude rokovať s predsedom strany Hlas Petrom Pellegrinim. V nasledujúcich dňoch budú pokračovať stretnutia s ďalšími lídrami.

Do parlamentu sa celkovo dostalo šesť strán a jedna koalícia. S podporou 22,94 percenta hlasov zvíťazil Smer, čo mu prinieslo 42 kresiel v Národnej rade SR.