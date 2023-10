Smer alebo PS? O vláde rozhodne Hlas i KDH. Na Súmračnej sú si istí, že Fico Pellegriniho presvedčí. Má na to 14 dní

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok poverila šéfa Smeru Roberta Fica zostavením budúcej vlády. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka však takisto ohlásil alternatívne rokovania. Povolebné „tanečky“ sa môžu začať a už teraz je jasná, že cesta k novej vláde bude zasypaná štedrými ponukami. Je zrejmé, že kľúčové bude, kam sa otočí líder Hlasu Peter Pellegrini, no budúca vláda nestojí len na ňom. Kým postoj SNS je jasný, okolo KDH visí stále mnoho otáznikov. Líder kresťanských demokratov Milan Majerský už začal od ráznych vyjadrení proti Smeru pomaly upúšťať. Bude to SNS alebo nakoniec KDH? Otočí sa Pellegrini k Šimečkovi?

Prvé hodiny boli rokovania už klasicky na mŕtvom bode, lídri strán, ktoré sa dostali do parlamentu, dospávali a po oslavách zamierili do prvých povolebných debát. Vyjadrenia sú zatiaľ opatrné, Fico čakal na poverenie a Šimečka zrejme ešte živí nádej na (takmer) nemožné a aj on sa chce pokúsiť zostaviť vládu. Podľa viacerých odborníkov i politikov budú rokovania náročné. Fico dostal na rokovanie 14 dní.

Z Hlasu sa stala oveľa „drahšia nevesta“, než bol v akomkoľvek čase Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina. Kľúčový bude aj postoj KDH, ale aj nespoľahlivosť nového klubu SNS.

Pozícia Hlasu

Kým pri príchode do volebnej centrály Fico rozrážal novinárom jasným gestom, na prvej tlačovke v nedeľu po voľbách pôsobil pokojne a jeho prejav bol oveľa miernejší, než sme boli zvyknutí v predvolebnej kampani. Zrejme si bol jasne vedomý toho, čo s istotou tvrdila po zverejnení výsledkov europoslankyňa za Smer a jedna zo zakladajúcich členiek Monika Beňová. Podľa nej Smer zloží koalíciu s Hlasom a SNS.

Foto: Pravda, Ivan Majerský, Robert Hüttner, TASR/Jaroslav Novák, Pavol Zachar koalicie Poverenie zostaviť vládu dostal Robert Fico (v strede), ktorý bude musieť presvedčiť svojho bývalého spojenca Petra Pellegriniho (druhý zľava). Líder PS Michal Šimečka stále dúfa (druhý sprava). Dôležitý bude aj postoj Milana Majerského (vľavo), u Andreja Danka je to jasné.

<A_HI>Ako hodnotí koalície politológ? Podľa politológa Juraja Marušiaka z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied je najpravdepodob­nejšia koalícia v zložení Smer, Has a SNS. 1. Smer, Hlas a SNS – Vysoko pravdepodobná. Problém môže byť odpor časti Hlasu a nízky vplyv predsedu SNS Andreja Danka na členov poslaneckého klubu. 2. Smer, Hlas a KDH – Nedá sa vylúčiť. Nároky na kompromisy môžu byť väčšie, Hlas by musel akceptovať pozíciu KDH a Smeru v kultúrno-etických otázkach 3. Smer, Hlas, SNS a KDH – Príliš široká koalícia, myslím, že o takýto rozsah Smer nemá záujem. 4. PS, Hlas, SaS a KDH – Ponuka zo strany PS by musela byť skutočne taká, aby presvedčila aj tých členov vedenia a poslancov Hlasu, ktorí majú bližšie ku koalícii so Smerom. Hlas by riskoval odliv voličov.

Nemala pochybnosti ani o tom, či sa Smeru podarí Hlas presvedčiť. „Hlas? (smiech) Jasné,“ povedala a odkráčala s istým a veľkým úsmevom na tvári krátko po pol piatej ráno. Fico však bude musieť za spoluprácu Pellegrinimu ponúknuť na oplátku niečo, čo ho udrží v jeho koalícii.

Líder Hlasu viackrát povedal, že nie je dobré, ak v jednej vláde sedia dvaja premiéri. Keďže sa Fico chystá štvrtýkrát zasadnúť do kresla premiéra, je otázne, či bude Pellegrini akceptovať napríklad stoličku predsedu parlamentu. Výhodou tohto spojenectva je programová blízkosť a väzba kandidátov Hlasu na Smer, aj keď sa lídri strán a bývalí spojenci dostali do sporu.

Pravda už včera informovala, že líder Hlasu si stále necháva zadné vrátka otvorené aj pre PS. V hre je minimálne päť ministerstiev, z toho minimálne tri sú stranou jasne dané, no ešte nie je jasné, ktoré z nich bude Pellegrini požadovať. Okrem toho nie je líder Hlasu nadšení zo spojenia so SNS.

Podpredsedníčka Hlasu Denisa Saková v nedeľu uviedla, že potenciálnych partnerov nekontaktovali a zatiaľ neprišli ani žiadne ponuky. „My sme tí, ktorí budú oslovovaní, nie tí, ktorí budú oslovovať. Skončili sme tretí s dobrým výsledkom. Budeme čakať na to, kto nás osloví, či to bude Smer, alebo Progresívne Slovensko,“ uviedla. Pellegriniho medzitým Šimečka oslovil. V otázke ku komu sa Hlas prikloní podľa nej rozhodnú v rámci predsedníctva aj krajské a okresné štruktúry. „Chceme veľmi dobre zvážiť každý jeden krok,“ dodala.

Pozícia SNS

Divoká karta v podobe spojenia sa s troma menšími krajne pravicovými subjektmi lídrovi SNS Andrejovi Dankovi pomohla. Rovnako divoký sa však zatiaľ javí byť aj jeho budúci poslanecký klub. Práve to má byť v prípade Hlasu prekážkou pre vytvorenie koalície so SNS. Okrem toho v SNS rastie Dankovi konkurencia v podobe komunikačne zdatnejšieho a menej emotívneho Tomáša Tarabu.

Vedenie SNS rozhodlo, že počas priebehu rokovaní strán sa bližšie vyjadrovať nebudú. „Máme džentlmenskú dohodu, že nebudeme nič komunikovať,“ zdôraznil unaveným hlasom pre denník Pravda predseda SNS. Džentlmenská dohoda zatiaľ platí zrejme len v rámci SNS, keď podľa viacerých zdrojov s Hlasom takáto dohoda nebola.

Danko však prezradil, že v utorok zasadne predsedníctvo SNS, ktoré stanoví povolebné hodnoty a ciele, ktoré budú chcieť v budúcej koalícii presadiť. Svoj zoznam podmienok bude finalizovať aj Pellegrini a pre Hlas je dôležité, aby vo vláde presadili čo najviac zo svojho programu. Informačné embargo bude trvať minimálne týždeň, Fico už predtým spomínal dvojtýždňové moratórium na rokovania.

Pokiaľ by sa Smer spojil s Hlasom a SNS, išlo by o krehkú koalíciu so 79 mandátmi. Stačila by skupinka štyroch nespokojných poslancov, ako bol kedy Matovič a jeho traja poslanci v rámci klubu SaS, a Fico by mohol mať problém.

Pozícia KDH

Aj kvôli nepredvídateľnosti klubu SNS uvažuje Hlas nad možnosťou koalície s KDH. Predseda KDH Majerský na otázky Pravdy neodpovedal s tým, že v týchto dňoch rokovania komentovať nebude. Pred voľbami KDH zo spolupráce jasne vylúčilo Smer. Po voľbách sa však Majerského rétorika začína pomaly meniť.

Síce je on osobne a podľa jeho slov aj predsedníctvo stále proti koalícii so Smerom, rozhodnúť má Celoslovenská Rada KDH, ktorá má viac ako sto členov, ktorá zasadne 14. októbra. „V KDH nevnímam zatiaľ signály, že by sa malo zmeniť rozhodnutie,“ uviedol po voľbách s tým, že kresťanskí demokrati už vládli aj s liberálmi aj s ľavičiarmi.

Na otázku, či ho to ťahá viac k Smeru, alebo k PS neodpovedal. „Ťahá ma to do spolupráce so stranami, ktoré chcú pomôcť ľuďom, aby sa mali lepšie,“ povedal. A aj keď spoluprácu so Smerom odmieta od osobne, rozhodnutie Rady musí predseda rešpektovať. Podobnými vyjadreniami sa začína nonšalantne ako jediný vyvliekať zo svojich predvolebných vyjadrení, keďže ostatní ich nemajú dôvod meniť.

Majerský uviedol, že program PS má extrémistické prvky a že by muselo PS urobiť veľké ústupky. „Ak budú progresívci ochotní „vytrhnúť“ časť svojho volebného programu, aby vznikla takáto vláda, rozprávajme sa o tom,“ povedal v rozhovore pre Postoj krátko po voľbách. Podľa Šimečku všetko, čo sa bude diať, bude súčasťou debát. Odpovedal tak na otázku či odstúpi od ľudskoprávnych priorít.

Možná by bola aj štvorkoalícia, kde by bol Smer, Hlas, SNS aj KDH, ktorá by mala 91 mandátov. Zatiaľ to nevylúčila ani Saková a problém s koalíciou s KDH by nemal ani Taraba, ktorý kandidoval za SNS. Podľa neho to však nebude ústavná väčšina, keďže sú v KDH ľudia ako František Mikloško, ktorí spoluprácu so Smerom dopredu vylúčili a aj keby KDH otočilo, z klubu aj koalície by pravdepodobne vystúpili.

Mikloško v rozhovore pre Denník N povedal, že spolupráca so Smerom by bola pre KDH samovražda. Pavol Hrušovský nie je nadšení ani zo spolupráce s SNS. „Mám trochu obavu. Nie je to strana straníkov, ale strana viacerých pred voľbami zjednotených strán,“ reagoval v relacii RTVS.

Väčšiu šancu má Fico, Šimečka stále dúfa

Väčšie šance na zostavenie vlády má v tejto chvíli Fico a jeho Smer, ktorý si dnes prevzal od prezidentky poverenie. Čaputová sa má postupne stretnúť so Šimečkom, Pellegrinim a ďalšími lídrami strán, ktoré sa dostali do parlamentu. „Bude to náročné, ale urobíme všetko preto, aby vláda vznikla,“ povedal v pondelok Fico.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc fico, čaputová Prezidentka Zuzana Čaputová prijala predsedu Smeru Roberta Fica. Poverí ho zostavením vlády.

Ak by však v rada KDH potvrdila vylúčenie spoluráce so Smerom a Hlas sa obával spojenia so SNS a väčšiu istotu by videl na druhej strane, šancu na zostavenie vlády by zrejme dostal Michal Šimečka. Okrem toho, Pellegrini by sa v koalícii s Ficom nikdy nezbavil nálepky „smerák“ či „Ficov klon“ a z Hlasu by sa navždy stal Smer 2. No a nie je vylúčené ani to, že Smer by nakoniec Hlas v parlamente pohltil.

Aj kvôli zatiaľ odmietavému postoju KDH a divokému klubu SNS prebiehajú debaty aj medzi PS, Hlasom, KDH a SaS.

Líder PS stále dúfa, že bude možné zostaviť aj inú vládu ako tú na čele so Smerom. Kým Fico čakal na poverenie, Šimečka už kontaktoval Pellegriniho a aktuálne vedie aj neformálne rokovania s lídrami ostatných strán. Potvrdil, že oslovil aj stranu Hlas, no nepovedal, či by strane ponúkli funkciu premiéra.

Zopakoval, že post premiéra patrí podľa praxe predsedovi najsilnejšej koaličnej strany. „Dopredu si nekladieme žiadne podmienky a červené čiary,“ uviedol. „Hľadáme, či existuje priestor a vôľa na vytvorenie alternatívnej väčšiny proti tej, ktorú zostavuje Robert Fico,“ priblížil Šimečka.

Rešpektuje pritom, že poverenie zostaviť vládu dostal od prezidentky Smer. O detailoch a obsahu rozhovorov s lídrami nechcel bližšie hovoriť. Nepriblížil ani pravdepodobnosť, s akou by sa mu mohlo podariť alternatívnu vládu zostaviť, no výhodu má podľa neho jednoznačne víťaz volieb.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Čaputová, Šimečka Prezidentka Zuzana Čaputová prijala predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. V pondelok popoludní poverila zostavením vlády šéfa Smeru Roberta Fica. V utorok sa stretne s predsedom Hlasu Petrom Pellegrinim. Uviedla, že sa stretne aj s lídrami ďalších strán.

Šimečka sa už pred voľbami snažil nekresliť červené čiary a hovoril to aj Majerskému, ktorý sa vyhraňoval najmä voči registrovaným partnerstvám. Predseda progresívcov trvá na tom, že premiéra nominuje najsilnejšia strana, teda v prípade, ak by zostavoval vládu, bolo by to PS.

Líder PS uviedol, že pri mnohých programových témach nájdu zhodu aj s KDH. „Som presvedčený, že sú témy, pri ktorých máme prienik,“ Koaličná spolupráca medzi liberálmi a konzervatívcami je podľa Šimečku v Európe bežná a v minulosti bola aj na Slovensku. Kľúčové bude aj to, ako sa postavia k požiadavke na odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, čo požaduje Smer, ale aj Hlas.

Už počas volebnej noci bolo viacerým čelným predstaviteľom jasné, že ak budú chcieť vládu poskladať, Pellegrinimu budú musieť dať veľkorysú ponuku. Názory komunikovali jednotne s odvolaním sa na spoločné rozhodnutie predsedníctva. Vo volebnom štábe rokovalo užšie predsedníctvo aj počas priebežného zverejňovania výsledkov a sčasu načas sa vytratili spomedzi ľudí. Nie je jasné, kto je v užšom vedení, no pravidelne sa Šimečka pravidelne stretával s podpredsedami Luciou Plavákovou, Michalom Trubanom či Tomáš Valášek.

Hlas rozštiepi akékoľvek rozhodnutie

Politológ z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Marušiak nevylučuje rozštiepenie Hlasu. „Predpokladám, že Fico neponúkne Pellegrinimu funkciu premiéra, skôr vedenie parlamentu. Prezidentská kandidatúra predstavuje „holuba na streche“. Nemyslím si, že by Pellegrini mal reálnu šancu, aby bol zvolený,“ myslí si.

Istá šanca na to, aby sa Pellegrini otočil smerom k PS tu je, no v tom prípade hrozí rozklad Hlasu a odliv časti poslancov, a aj voličov k Smeru. „To sa však môže stať aj v prípade, že zvolí koalíciu so Smerom. Pellegrini je v podobnej situácii, ako bola SDĽ v roku 1998. Akékoľvek rozhodnutie bude znamenať v konečnom dôsledku koniec pre jeho stranu,“ uviedol Štefančík.

Foto: Pravda, Robert Hüttner, Robert Hüttner Robert Fico, Peter Pellegrini Peter Pellegrini (vpravo) odišiel zo Smer v júni 2020 a o pár dní založil stranu Hlas.

Nestabilný klub SNS podľa Marušiaka znižuje koaličný potenciál Dankovej strany. „Pretože Danko bude mať len malú možnosť ovplyvniť správanie svojich poslancov, ktorých vydieračský potenciál bude mimoriadne vysoký,“ uviedol. Mohlo by SNS ostať v opozícii, že by vznikla trojkoalícia s KDH?

„Ak by bol vo vláde Smer, tak zrejme v mnohých otázkach (vzťahy s Ruskom, migrácie, kultúrno-etické otázky) by poslanci SNS tak či tak koalíciu podporovali. V prípade rozkolu v koalícii by poslanci SNS mohli slúžiť ako rezervoár poslancov. Tak ako to bolo s odídencami z ĽS NS v rokoch 2016 – 2020,“ zhodnotil Marušiak.

Čo sa týka KDH, podľa politológa bude tlak zdola, z komunálne úrovne od starostov na to, aby vytvorili koalíciu so Smerom, určite vysoký. „Napokon aj veľkej časti voličov je sympatickejšia sociálna agenda Smeru ako progresívno-liberálna či neoliberálna agenda PS, resp. SaS,“ uviedol politológ. Smeru je určite prednejšia koalícia so SNS, čo viackrát povedal Fico. Vedel by obetovať SNS a presvedčiť KDH, aby si udržal Hlas? „Fico veľakrát dokázal svoju flexibilitu, takže viem si predstaviť, že by dokázal urobiť takýto krok. Tým skôr, že Andrej Danko bude mať veľký problém zabezpečiť realizáciu dohôd z koaličnej rady na pôde „svojho“ poslaneckého klubu,“ myslí si Marušiak.

Dohoda a fungovanie väčšiny sa bude podľa politológa rodiť veľmi ťažko. „Myslím si, že môžeme očakávať veľké problémy pri udržaní parlamentnej väčšiny. Nedá sa vylúčiť, že sa do hry vráti aj OĽaNO, či skôr jeho jednotliví poslanci, ktorí budú „zaskakovať“ za jednotlivých odídencov,“ dodal.