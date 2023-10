Politologička Malová: Pellegrini bude pri Ficovi vždy hrať druhé husle. Nádej má len ako premiér

Najpravdepodobnejšia možná budúca koalícia by pozostávala zo Smeru, z Hlasu a SNS. Myslí si to aj europoslankyňa Monika Beňová (Smer), no profesorka Univerzity Komenského a politologička Darina Malová upozornila, že líder Hlasu Peter Pellegrini by týmto krokom stratil identitu.

Takisto sa Malová nechce spoliehať na súdržnosť klubu národniarov, pretože za SNS sa do parlamentu prekrúžkoval z desiatich poslancov len Andrej Danko. Ostatní pochádzajú z extrémistickej ĽS NS, Vlasti či sú nezaradení, a podľa Malovej sú to „záškodníci“. „Keby som bola Robertom Ficom, tak si počkám na to, že tento klub sa rozpadne, a potom dostanem Andreja Danka za desatinu pôvodnej ceny,“ podotkla. Zatiaľ však nemôže vylúčiť ani úspech Progresívneho Slovenska.

Všetky oči sa podľa očakávaní opierajú na lídra hlasu Petra Pellegriniho, od ktorého závisí podoba budúcej vlády. Vyzerá to podľa vás tak, že Pellegrini pôjde do koalície so Smerom?

Pán Pellegrini to viackrát zopakoval aj v predvolebných debatách. Ale zaznelo to už aj teraz po voľbách, keď hovoril o programovej, ideovej a personálnej previazanosti a blízkosti medzi Smerom a Hlasom.

Prehryzne podľa vás Pellegrini ten pocit poníženia, uspokojiť sa s tým, že by bol napríklad predseda parlamentu?

Toto je naozaj ťažké odhadnúť, lebo musíme tiež uvažovať o tom, že budú prezidentské voľby. No neviem, či má Pellegrini o funkciu predsedu parlamentu záujem, takže z môjho pohľadu iba špekulujem, čo všetko by sa mohlo stať a či by to bolo poníženie, alebo nie. Podľa starého slovenského príslovia, kde sa dvaja bijú, vyhráva tretí, by to znamenalo, že o priazeň Hlasu sa uchádza aj Smer, ale aj Progresívne Slovensko. Vyjednávacia pozícia Petra Pellegriniho by mohla byť slušná, ale tiež si myslím, že Robert Fico by asi nesúhlasil s tým, aby Peter Pellegrini bol premiérom.

Čo by ešte mohlo hrať v prospech toho, aby išiel Pellegrini do vlády so Smerom?

Pellegrini hovorí o tom, že keď bude vo vláde a keď Hlas bude mať dostatočne reprezentatívnu funkciu a dostatočnú silu, teda napríklad dostatočný počet ministerstiev či druh ministerstiev, tak v tom prípade garantuje, že zahraničnopolitická orientácia Slovenskej republiky sa nezmení. To znamená, že zostaneme súčasťou európskej integrácie a, samozrejme, on nikdy nehovoril o prerušení vojenskej pomoci Ukrajine. Uvidíme, nakoľko sú tieto priority preňho dôležité a či skôr preváži programová a ideová spriaznenosť so Smerom. Skutočne mu do hlavy nevidíme. A okrem toho Peter Pellegrini viackrát zopakoval, že to nebude jeho rozhodnutie, ale že to bude rozhodnutie kolektívneho orgánu strany, to znamená predsedníctva.

Zatiaľ sa spomínajú len výhody pre Pellegriniho. Hovorí sa o pozíciách, o moci, o tom, že by mohol byť kandidátom na prezidenta, ale aké sú možné nevýhody pre Hlas v prípade, keby sa rozhodol ísť s Ficom do koalície?

Pellegrini, keď hovorí o tom, že dvaja bývalí premiéri nemôžu sedieť v jednej vláde, si je vedomý, že popri Robertovi Ficovi, či chce, alebo nechce, bude vždy hrať druhé husle. To nie je tým, že by bol slabší líder alebo že by bol menej charizmatický, ale týka sa to skôr štýlu politiky. Robert Fico je razantnejší, priamočiarejší, až úderný. Miestami vie byť veľmi agresívny a Peter Pellegrini má iný štýl politiky. Je viac naklonený presviedčaniu, politickej komunikácii a menej podlieha sklonom k arogancii moci. Robert Fico je arogantný a vie svojím spôsobom ponižovať ľudí, dokonca aj svojich blízkych spolupracovníkov. Myslím si, že toto môže byť veľká nevýhoda.

No Pellegrini za tri roky vybudoval stranu a z minulosti vieme, že Smer dokázal veľmi efektívne zlikvidovať svojich koaličných partnerov, či už to bola Sieť Radoslava Procházku, Bugárov Most-Híd, alebo čiastočne aj SNS. Nehrozí tento scenár aj pri Hlase?

Aj to sú súvislosti, ktoré rozhodne Peter Pellegrini pozná. No neviem, aké má predstavy o svojej kariére, a preto prikladám taký význam osobnostným črtám. Ak sa o pár rokov vidí či už v kresle prezidenta, alebo niekde v európskej politike, tak potom je otázne, či potrebuje silnú stranu. Ak však chce zostať na Slovensku a chce hrať dôležitú úlohu v slovenskej politike, tak sa možno bude rozhodovať úplne inak. Ak chce, aby Hlas bol projekt, ktorý tu bude na niekoľko desaťročí, tak v tom prípade rozhodne ísť do vlády so Smerom je preňho vysoké riziko, lebo neviem, či by dokázal prevziať časť členov strany, a najmä funkcionárov, ktorí nemajú tie agresívne až extrémistické sklony a sú presvedčení sociálni demokrati a zároveň podporujú európsku integráciu. Takým spôsobom sa hlásia teda k tomu, čo Peter Pellegrini nazýva modernou sociálnou demokraciou.

Podľa toho, ako dopadli voľby, je možný aj vznik vlády bez Smeru, teda PS, Hlas a KDH plus SaS. Je pravdepodobné, že vznikne takáto vláda? Čím by mohol predseda PS Šimečka prebiť ponuku od Roberta Fica?

Ponukou stať sa premiérom. Samozrejme, v takejto vláde by pre Petra Pellegriniho vznikol priestor, aby postupne posilnil svoju stranu. Možno aj práve ľuďmi zo Smeru, ktorí sú jednoznačne ľavicovo orientovaní, nemajú sklony k extrémizmu, majú pozície v miestnej samospráve alebo v štátnej správe, prípadne sú významnými hráčmi v regiónoch. Pre Smer a jeho silu v politike bolo veľmi dôležité, že sa k nemu v miestnych a regionálnych voľbách pridalo niekoľko starostov, poslancov z miestnej samosprávy, ľudia v regiónoch. Nehovoriac o tom, že v Banskej Bystrici má veľkú podporu nielen Hlas, ale aj Peter Pellegrini a túto podporu by eventuálne mohol rozšíriť aj na celý banskobystrický región. Skutočne je to šanca, ktorá by preňho mohla byť atraktívna. Ale znovu zdôrazňujem, že neviem, aké má ambície, čo vlastne s Hlasom, ale aj so svojou vlastnou politickou kariérou chce robiť. Vyzerá to však tak, že chce pokračovať a zatiaľ hovorí aj o tom, že Hlas je preňho veľmi dôležitou entitou a nechce sa jej vzdať. Naopak, chce ju budovať.

Keby išiel Hlas so Smerom, nebude podľa vás tlačiť na to, aby v koalícii nebola strana SNS, ale KDH?

Keď sa pozrieme na to, kto je na kandidátke SNS, tak na to by mal tlačiť v prvom rade sám Robert Fico, lebo to nie je SNS. To, čo sa dostalo na kandidátke SNS do parlamentu, to nie je SNS. To sú naozaj lídri dezinformačnej scény. A najmä sú to extrémisti. Neviem, či sa chcú dištancovať od svojej minulosti, od toho, že sa dostali do parlamentu na kandidátke strany Kotlebovcov, či sa chcú dištancovať od svojich politických priorít a tváriť sa teraz ako úprimní vlastenci. Je pravda, že niektorí slovenskí voliči majú krátku pamäť, ale pevne verím, že nie až takú krátku. Pri týchto pánoch však za najväčšie nebezpečenstvo pokladám, že oni sú oportunisti. Sú to ľudia, ktorí sú ochotní ísť s každým, keď z toho budú mať osobný profit. Majú svojský štýl politikárčenia. V rámci parlamentu sa raz pridávali k tým, raz k tým a veľmi často prichádzali s návrhmi, ktoré rozdeľovali poslancov. Nebojím sa ich pomenovať pojmom záškodníci.

KDH pred voľbami jasne odmietalo vstup do vlády so Smerom, ale už počas volebnej noci líder hnutia Milan Majerský túto možnosť jasne nevylúčil a potvrdil, že bude s Ficom rokovať. Ako vidíte pravdepodobnosť, že by kresťanskí demokrati išli so Smerom a s Hlasom do vlády a prečo by to mali, respektíve nemali urobiť?

Znovu môžem iba špekulovať. Po volebnej noci, keď som počúvala pána Majerského, hovoril len to, že sa stretne s každým, s každým bude rokovať a nebude to hovoriť cez médiá. Svoje rozhodnutie chce najprv povedať svojmu partnerovi priamo do očí. Mne z toho nevyplýva jednoznačné tvrdenie, že pôjde do vlády so Smerom alebo že to vylučuje. No možno za to môže aj pokročilý nočný či skôr ranný čas, keď sa do toho tak trošku začal zamotávať a ja som tiež nerozumela, čo tie slová znamenajú. Ale myslím si, že je to naozaj len tvrdenie o tom, že bude rokovať, bude rokovať s každým. KDH však má tradičnú etablovanú vnútrostranícku štruktúru a rozhodovať bude rada KDH. Tá má veľa členov a neviem odhadnúť, či tí mestskí lídri sú takí mocichtiví, aby išli do vlády aj so Smerom. Musia si veľmi dobre premyslieť, za akú cenu.

Aká reálna je podľa vás koalícia štyroch strán – Smer, Hlas, SNS a KDH? Vďaka tomu by koalícia mala ústavnú väčšinu, a teda aj poistku v prípade odchodu tých neposlušných poslancov z SNS.

To by muselo byť dohodnuté pred podpisom koaličnej zmluvy. Tých poslancov je desať a v tom prípade by SNS prišla o možnosť vôbec utvoriť poslanecký klub. Na to sú, samozrejme, nadviazané aj isté právomoci ako napríklad financie či posty v rámci Národnej rady SR. Skutočne si neviem predstaviť, že Andrej Danko, ktorý bol predsedom parlamentu, by do toho išiel. To by znamenalo, že by sa vzdal možnosti mať vlastný poslanecký klub. Výmenou za čo? Za vysokú parlamentnú stoličku? Andrej Danko si musí byť vedomý, že keď príde o súdržný a disciplinovaný poslanecký klub, tak v rámci politiky končí. Ale nie sú to jeho poslanci, čiže s týmto tiež asi počíta. Svoj cieľ splnil, on sa tam dostal aj s nálepkou SNS, ale vieme, že ostatní členovia SNS sa tam nedostali a prekrúžkovali ich noví pribratí nečlenovia. Keby som bola Robertom Ficom, tak si počkám na to, že tento klub sa rozpadne, a potom dostanem Andreja Danka za desatinu pôvodnej ceny.