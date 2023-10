Najväčšie volebné prekvapenia v okresoch. Z Matoviča je pokrvný brat Rómov, v Bratislave Smer ťažil z nespokojnosti s Vallom

Fico: Urobíme všetko preto, aby vznikla vláda, prezidentka mi dala 14 dní Video Zdroj: tasr

Smer zvíťazil v parlamentných voľbách s takmer päťpercentným náskokom na druhé Progresívne Slovensko (PS). Mocensky ovládol aj mapu Slovenska, kde uspel v siedmich krajoch z ôsmich. Najlepšie výsledky dosiahol v rodisku Roberta Fica. V okrese Topoľčany ho volilo takmer 39 percent voličov.

Smer vysal Uhríkovej Republike voličov

Smer si vybrala vyše tretina voličov aj v okrese Čadca na Kysuciach, kde mala mávala silnú podporu krajná pravica. O voličov ju neobral len tu, ale naprieč celým Slovenskom, myslí si Lenč. Potvrdilo to podľa neho hypotézu, že Ficov úspech „bol postavený na kanibalizovaní voličskej základne hnutia Republika a kotlebovcov“.

zväčšiť Foto: Pravda voľby, mapa, okresy Výsledky predčasných parlamentných volieb 2023 v jednotlivých okresoch.

Smer v minulosti kopíroval v regiónoch úspech HZDS Vladimíra Mečiara. Tradične je preto silný v Trenčíne, na Pohroní a severovýchode Slovenska. Podporu si tam udržal aj teraz. V okrese Snina dosiahol vyše 36 percent. Viac ako pätinu voličov však získal vo väčšine okresov.

V okrese Banská Bystrica Smeru prebrala voličov strana Hlas Petra Pellegrinho, ktorý odtiaľ pochádza. „Je to víťazstvo na jednej strane očakávané a v kontexte toho, čo niektorí analytici predpovedali Hlasu, a teda, že výsledok môže byť aj menší ako 10 percent, aj veľký úspech. Očakávať, že by zobrali ešte niečo viac Smeru by bolo asi nad rámec aktuálnych možností Hlasu,“ myslí si politológ. S výsledkom necelých 25 percent skončila Pellegriniho strana v okrese aj meste Medzilaborce, nad 20 percent dosiahla v okresoch Poltár, Brezno aj Sobrance, Svidník, Krupina, Veľký Krtíš či Žiari nad Hronom.

zväčšiť Foto: Pravda voľby, mapa, kraje Percentuálne zisky víťaza predčasných parlamentných volieb 2023 v jednotlivých krajoch.

Bratislava a Košice sú baštou progresívcov

PS ovládlo len jeden kraj z ôsmich a suverénne najvyššiu podporu dostalo od zahraničných voličov. Z cudziny mu prišlo v obálkach 61,70 % hlasov. Druhou najpopulárnejšou stranou je u zahraničných obyvateľov SaS Richarda Sulíka (10,80 %). Tretí najvyšší počet hlasov z cudziny dostal Smer.

V Bratislavskom kraji, ktorý sa kedysi zvykol označovať skôr za baštu SaS, skončili vyššie ako Smer progresívci. Podporilo ich tu 31 percent voličov. PS ovládlo nielen kraj, ale aj hlavné mesto a okolité okresy Pezinok a Senec. Jeden z najlepších výsledkov dosiahlo prekvapivo aj v okrese Skalica, ktorý hraničí s Českou republikou. Aj tu však PS dobiehal Smer, rozdiel bol v desatinách percent.

Šimečka potvrdil, že rokuje so všetkými lídrami okrem Fica Video Zdroj: tasr

Hnutiu sa mimoriadne darilo aj v metropole východu. Čím to je, že PS uspelo v dvoch veľkomestách? Prístup mestského voliča k politike je podľa politológa všeobecne omnoho liberálnejší a otvorenejší ako v uzavretých komunitách malých miest a obcí. Lenč za tým vidí skúsenosti napríklad aj s ľuďmi z rôznych menšinových komunít.

Jednoznačne najvyššiu podporu má PS v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, kde ich podporilo viac ako 40 percent ľudí, ktorí prišli voliť. Šimečkovo hnutie dosiahlo svoj druhý najlepší výsledok v Novom Meste, a nad 35 percent aj v Devíne, Záhorskej Bystrici a Karlovej Vsi.

Druhý najvyšší počet hlasov získala v šiestich bratislavských mestských častiach SaS (Staré Mesto, Nové Mesto, Devín, Záhorská Bystrica, Čunovo a Rusovce), no ani raz nedosiahla v mestských častiach viac ako pätinu hlasov. Zvyšné druhé miesta obsadil Smer. Nad 20 percent hlasov mal v Podunajských Biskupiciach a vo Vrakuni. Takmer 20-percentnú podporu mali ficovci v Rači a Petržalke. Jednou z možností, prečo Smer v Bratislave „vyskočil“, je podľa politológa kampaň bratislavských reprezentantov strany, ktorí využili vlnu nespokojnosti obyvateľov s politikou primátora Matúša Valla spájaného s Progresívnym Slovenskom.

„Je možné, že tí obyvatelia Bratislavy, ktorí sú nespokojní s touto politikou, sa rozhodli dať hlas politickej strane, o ktorej dúfajú, že je hlavným odporcom Progresívneho Slovenska. A tak ako sľuboval Smer, veria , že zastaví rôzne „progresívne veci“, tak sa možno utiekajú v k tomu, že ak bude Smer silný v Bratislave, zastaví ich,“ skonštatoval Lenč.

Matovič vysvetlil, čo presvedčilo Rómov

Kým PS pohltilo Košice I až IV., v okrese Košice – okolie sa darilo hnutiu Igora Matoviča OĽaNO, ktoré pred predčasnými voľbami zmenilo názov na OĽaNO a priatelia, čo zahŕňa aj platformy Slobodní a zodpovední a tiež Pačivale Roma a Magyar szívek. V okrese Košice – okolie uspelo s 18,76 percentami. Koalícia OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí si podmanila aj obce pod Tatrami a na Spiši. Kým OĽaNO vyhralo v okrese Kežmarok s vyše 11,5-percentným náskokom nad druhým Smerom, v samotnom meste sa najviac darilo Ficovej strane, hoci vlastného primátora Jána Ferenčáka tam má Hlas.

Matovič k otázkam o silnej podpore pre Pačivale Roma Video Zdroj: TV Pravda

Rozsiahlu kampaň platformy Pačivale Roma bolo vidno aj sociálnych sieťach poslanca parlamentu Petra Polláka mladšieho, ktorý Matoviča na Facebooku označil za pokrvného brata Rómov. Na stretnutia do obcí s väčším počtom rómskych obyvateľov chodili s Viliamom Tankóom, Anežkou Škopovou a Lukášom Bužom. Všetci štyria sa dostali sa spoločne dostali do Národnej rady.

Osobné stretnutia im oplatili voliči napríklad aj v obci Kecerovce (Košice – okolie), kde OĽaNO získalo 86,36 percenta hlasov. V obci Červenica (okres Prešov) dostali 79,20 percenta a prvé bolo s výsledkom nad 30 percent aj v obciach Medzev (Košice – okolie), Šarišské Jastrabie (okres Stará Ľubovňa), Zborov (okres Bardejov) či Bánske (okres Vranov nad Topľou). Obrovský úspech dosiahlo na košickom Luníku IX, kde sa stalo víťazom s 91,02 percentami hlasov. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to bolo ešte viac, a to 92,05 percent.

Platforma Pačivale Roma nemala v obciach s väčším počtom rómskych obyvateľov žiadnu megalomanskú kampaň. Do osád chodili s kuchárskymi knihami, čakankovou kávou a tričkami s fiatkami. Úlohu mohla podľa politológa zohrať aj jedna z Matovičových atómoviek, ktorou si ohraničil podmienky na budúci spoluprácu – návrh na 500-eurovú odmenu za účasť vo voľbách.

K vysokému volebného výsledku sa vyjadril v pondelok aj Igor Matovič, ktorého to zaujímalo tiež. „Hovoril som dnes s Petrom Pollákom – europoslancom. Dohodli sme sa, že niekedy vo štvrtok si k tomu dáme tlačovku saj našimi Pačivale Roma,“ uviedol Matovič. Pollák mu podľa neho povedal, že za silnou účasťou bol strach Rómov z toho, že sa do parlamentu dostane hnutie Republika. „Najviac sa obávali Mazureka a Fica. Báli sa tých rečí, ktoré púšťali do obehu počas kampane a snažili sa na nenávisti voči Rómom získavať hlasy,“ vyjadril sa predseda hnutia. Matovič si nemyslí, že by ich presvedčila 500-eurová odmena za voľby. NA sociálnych sieťach medzi Rómami totiž kolovali výroky členov Republiky.

Do parlamentných lavíc sa po prestávke vrátia zástupcovia Kresťanskodemo­kratického hnutia KDH. Na čele s Milanom Majerským oslovilo v kampani najviac voličov v troch okresoch – Námestovo, Tvrdošín. KDH zvíťazilo aj v meste Námestovo. V Tvrdošíne ho predbehol Smer. V susednom Dolnom Kubíne prekvapivo zase zvíťazilo PS a v tesnom závese za ním ako druhý Smer. Volebného lídra Majerského podržalo po kauze pliaga, ako nazval LGBTI ľudí, jeho rodné mesto. „Potvrdzuje to skutočnosť, že či už sever Slovenska – Orava, Kysuce, alebo Spiš, sú baštami KDH už niekoľko desiatok rokov. Predseda KDH je okrem toho, že vedie v regióne populárny stranu, viditeľný aj ako župan Prešovského samosprávneho kra­ja.

Okresy Dunajská Streda, Komárno a Rimavská Sobota ovládla Aliancia. Lepší výsledok na juhu jej však nestačil. Celkovo totiž nezískala viac ako päť percent všetkých hlasov, ktoré sú potrebné na vstup do parlamentu. Výraznejší výsledok nedosiahla v okrese Trebišov, čo Lenča prekvapilo, pretože odkiaľ pochádza odídenec z OĽaNO György Gyimesi. Detailnejšie výsledky však ukazujú opak, v Kráľovskom Chlmci mala Aliancia 50-percentnú podporu. Prekvapivý bol aj výsledok Aliancie v okrese Nové Zámky, kde vyhral Smer.