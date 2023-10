KDH mieri do opozície. Šanca tu je, no liberáli a progresívci by museli urobiť veľké ústupky, povedal Majerský

Líder KDH po rokovaniach s prezidentkou povedal, že sú pripravení urobiť čo najviac, aby nemuseli byť opakované voľby. V tejto chvíli to však podľa neho vyzerá tak, že KDH mieri do opozície. Pri štvorkoalícii PS, Hlas, SaS a KDH je podľa Majerského veľa nezodpovedaných otázok a priepastné rozdiely v nich. Nemyslí si, že by to bola jednoduchá dohoda.

Líder KDH po rokovaniach s prezidentkou povedal, že sú pripravení urobiť čo najviac, aby nemuseli byť opakované voľby. „Aj keď sa nám to v tejto chvíli javí, že KDH mieri do opozície,“ povedal. Šanca na to, že KDH bude v parlamente podľa neho stále je. „Politika je umenie možného,“ povedal.

S PS by to nebola jednoduchá dohoda

Pri štvorkoalícii PS, Hlas, SaS a KDH je podľa Majerského veľa nezodpovedaných otázok. „Ani v takej krátkej dobe zodpovedané nebudú. V niektorých otázkach sú priepastné rozdiely medzi politickými stranami, preto si nemyslím, že to bude jednoduchá dohoda,“ povedal. So Šimečkom sa však už neformálne stretol. „Stretli sme sa, rozprávali sme sa, bola to taká oťukávačka,“ dodal.

Čo sa týka koalície Smer, Hlas a KDH, na takéto rokovania ešte pozvánku nedostali. „Stojíme si za naším vyhlásením spred volieb,“ povedal s tým, že žiadna koalícia nie je istá. „Ak liberáli neustúpia z požiadaviek konzervatívcov, môže koalícia stroskotať na napätí,“ povedal s tým, že liberáli musia odstúpiť.

KDH od Smeru pozvánku nedostalo

Na Pellegriniho slová o tom, že vedenie KDH odmietlo trojkoalíciu so Smerom a Hlasom zopakoval, že stoja za svojimi vyhláseniami, ale pripomenul, že o povolebnej spolupráci rozhoduje Celoslovenská rada KDH, ktorá rozhodne. Majerský si nemyslí, že sa koná neskoro. „My sme zatiaľ od víťaza volieb pozvánku nedostali,“ povedal.

„Byť v liberálnej a progresívnej vláde nie je pre nás jednoduché, aby sme zahodili polovicu svojho programu. Pre nás je kľúčové, aby neboli opakované voľby, takže ak bude zachovaná veľká miera kompromisu zo strany ostatných subjektov, vtedy sme ochotní debatovať o tom, aby neboli opakované voľby a to je jedno, či sa bavíme s jednou alebo druhou stranou,“ povedal.

Líder KDH dodal, že chce riešiť problémy, ktoré trápia Slovensko. Zároveň zostáva Prešovským županom a bude sedieť na dvoch stoličkách.