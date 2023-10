Beňová najprv Pellegriniho vysmiala, teraz sa ospravedlňuje. Líder Hlasu: Bolo to urážlivé a arogantné

Krátko po pol piatej počas volebnej noci sa v centrále Smeru vo veľkom oslavovalo víťazstvo. Pred vchod postupne vychádzali jednotliví predstavitelia, medzi ktorými nechýbala ani europoslankyňa Monika Beňová. Evidentne šťastná novinárom odpovedala na otázky. So smiechom a úskrnom si bola istá, že Hlas v rokovaniach presvedčia. Podľa lídra Hlasu Petra Pellegriniho to bolo urážlivé a to najmä v prípade, keď budúcnosť Smeru závisí práve od Hlasu.

Europoslankyňa v reakcii pre Pravdu uviedla, že ju to mrzí. Líder Hlasu však vyzeral po rokovaniach s prezidentkou pohoršene.

Presvedčíte Hlas? Jasné.

Po otázke, s kým Smer zloží vládu, odpovedala v nedeľu nad ránom, že podľa výsledkov zrejme s Hlasom a SNS. Nemala pochybnosti ani o tom, či sa Smeru podarí Hlas presvedčiť. „Hlas? (smiech) Jasné,“ povedala a odkráčala s istým a veľkým úsmevom na tvári krátko po pol piatej ráno. Po rokovaniach s prezidentkou Pellegrini zdôraznil, že Hlas je suverénnou stranou. „Ja nebudem žiadna podržtaška,“ vyhlásil.

Monika Beňová: Koalíciu zložíme s Hlasom a SNS Video Zdroj: TV Pravda

Je to arogantné a urážlivé

„Poviem to na rovinu, takéto správanie pani europoslankyne považujem za urážlivé. Možno mala v hlave po prehýrenej noci niečo viac ako len myšlienky,“ reagoval na Beňovej poznámku Pellegrini. Osobne mu prekážalo „takto arogantné správanie“ k potenciálnemu koaličnému partnerovi. „A už vôbec nie vtedy, keď budúcnosť strany Smer, a to či zostanú v opozícii alebo pôjdu do koalície, závisí na Hlase,“ dodal.

Pellegrini: Správanie europoslankyne Beňovej považujem za urážlivé a arogantné Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

Beňová sa ospravedlňuje

Europoslankyňa Beňová pre Pravdu podotkla, že by bola rada, keby už všetkým vychladli emócie. „Ja som sa pánu Pellegrinimu za to osobne ospravedlnila. Ak sa ho to dotklo, mrzí ma to, nebolo to myslené negatívne voči Hlasu a zablahoželala som mu. Teraz by sme sa mohli všetci venovať tomu, čo od nás Slovensko očakáva a to je práca. Práca,“ ozrejmila Beňová.

V pondelok sa prezidentka Zuzana Čaputová stretla so šéfom víťaznej strany Smer Robertom Ficom a s predsedom PS Michalom Šimečkom. Dnes sa prijala lídra Hlasu Petra Pellegriniho a predsedu KDH Milana Majerského. V pláne má stretnúť sa so všetkými lídrami strán, ktoré sa dostali do parlamentu. Čaká ju ešte stretnutie s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom, predsedom SaS Richardom Sulíkom a lídrom SNS Andrejom Dankom.