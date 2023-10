Prvé rokovanie Fica s Dankom o novej vláde: Nie som klebetná baba, dajte nám čas, hovorí šéf Smeru (video)

Šéf víťazného Smeru Robert Fico dostal od prezidentky Zuzany Čaputovej poverenie na zostavenie vlády. Má necelé dva týždne na to, aby zložil vládu. Aj preto nezaháľal a dnes sa prvýkrát stretol na koaličných rokovaniach s lídrom Hlasu Petrom Pellegrinim, ale aj s predsedom SNS Andrejom Dankom.

V centrále SNS sa konalo rokovanie predsedníctva SNS, po jeho skončení z budovy postupne vychádzali členovia predsedníctva SNS a do budovy vošli dve ženy s dvojlitrovými fľašami koly. Krátko na to do centrály zavítal aj Robert Fico. Išlo o prvé rokovanie o budúcej koalícii s Dankom. „Ja nemôžem byť ako klebetná baba, ktorá po každom stretnutí všetko vytára. Rokujeme, mám nejaké poverenie na zostavenie vlády, dávame prednosť programovým otázkam,“ povedal.

Povereného premiéra Ľudovíta Ódora požiadal, aby mu dal prístup k informáciám o verejných financiách a hodnoverným prognózam do budúcnosti. „Personálne otázky sú na poslednom mieste. Komunikujem s preferovanými koaličnými partnermi, keď bude výsledok, dám vám vedieť,“ dodal.

S Pellegrinim sa Fico rozprával zhruba hodinu, no nestretli sa ani na jednej z centrál. Pellegrini dnes po stretnutí s prezidentkou povedal, že prvé stretnutie s Ficom bude medzi štyrmi očami. „Bude to odrazové stretnutie,“ hovoril líder Hlasu.

