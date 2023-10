Šimečka: Nemáme žiadne červené čiary. Všetci chcú pokračovať v rozhovoroch

„Dokončil som prvé kolo neformálnych rozhovorov s predsedami strán možnej koalície. Dobrou správou je, že zo všetkých strán je potvrdený záujem pokračovať v rozhovoroch a nenarazili sme na požiadavku, o ktorej by sme sa nevedeli ďalej rozprávať,“ skonštatoval Šimečka. Avizoval, že po ďalších kolách rozhovorov bude súhrnne informovať.

Poverenie zostaviť vládu si od prezidentky Zuzany Čaputovej odniesol Fico ako víťaz volieb. Po jeho prevzatí avizoval, že pre zostavenie vlády urobí všetko.