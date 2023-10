Vo Vysokých Tatrách prišlo voliť viac turistov než domácich

Ako agentúru SITA informoval predseda okresnej volebnej komisie Ladislav Maličký, v sobotu odvolilo vo Vysokých Tatrách 4 064 voličov, z toho 2 089 na hlasovacie preukazy.

Marketér o mätúcich exit polloch aj o možnej koalícii Video

Vo Vysokých Tatrách bolo dokopy zriadených sedem volebných okrskov, a to v Tatranskej Kotline, Starom a Dolnom Smokovci, vo Vyšných Hágoch, Tatranskej Polianke a dva v Tatranskej Lomnici. Strana PS získala najviac hlasov v šiestich zo siedmich okrskov, a to od 20 do 30 percent. Za ňou nasledoval Smer-SD, ktorý volilo v okrskoch od 15 do 20 percent voličov. S viac ako 24 percentami však zvíťazil v siedmom volebnom okrsku v Tatranskej Kotline. „Získal tam 64 hlasov,“ konkretizovala pre SITA vedúca oddelenia organizačného, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva na Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách Anna Jurečková. V danom okrsku podľa nej volilo 265 ľudí, z toho 136 na hlasovacie preukazy. Veľký počet voličov tvorili pacienti z miestneho sanatória.

Ťažko však podľa Jurečkovej hodnotiť politickú orientáciu mesta v rámci uplynulých volieb, keďže väčší počet predstavovali voliči s hlasovacími preukazmi. Potvrdil to pre SITA aj politológ Grigorij Mesežnikov, podľa ktorého mesto Vysoké Tatry v rámci výskumu nemôže byť analyzované z hľadiska dlhodobých preferencií tam žijúcich ľudí. „Napríklad v štúdiách o voľbách sú pojmy ako volebné bašty, a to môžu byť mestá, okresy či väčšie obce. V tomto prípade Vysoké Tatry nemôžu byť považované za vhodný objekt výskumu, pretože tam dochádza k hlasovaniu cezpoľných,“ vysvetlil.

Podobná situácia bola aj v ďalších turistických strediskách. Napríklad v Mýte pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách získalo PS viac ako 26 percent. Stranu Smer volilo viac ako 17 percent a Hlas-SD takmer 15 percent voličov. V susednej Bystrej, ktorá je centrom cestovného ruchu na južnej strane Chopka, získali progresívci viac ako 30 percent, Smer takmer 17 a o percento menej Hlas. Víťazom volieb v rámci okresu Brezno bol však Smer, ktorý si zvolilo viac ako 24 percent voličov. Nasledoval Hlas s 22 percentami a PS s viac ako 13 percentami.

V turistami obľúbenej Demänovskej doline v okrese Liptovský Mikuláš vyhrala strana PS s viac ako 32 percentami, za ňou SaS s rovnými 16 percentami a Smer s takmer 15 percentami. Najviac hlasov spomedzi kandidujúcich subjektov získalo PS aj v iných obciach turistami navštevovanej oblasti Západných Tatier. Celkovo však v okrese dominovala strana Smer-SD s viac ako 22 percentami a za ňou Hlas s viac ako 19 percentami. Progresívci skončili tretí s takmer 19 percentami.