Sú na stole už len dve koalície? Fico štartuje rokovania. KDH uteká do opozície a Pellegrini už má svoju taktiku

Šéf Smeru v utorok poobede absolvoval prvé rokovania s lídrom SNS Andrejom Dankom aj s predsedom Hlasu Petrom Pellegrinim. S oboma sedel zhruba hodinu. Zatiaľ najpravdepodobnejší je vznik koalície Smeru, Hlasu a SNS, aj keď užšie predsedníctvo Hlasu podľa Pellegriniho nevylúčilo možnosť vzniku ani jednej koalície – či už na čele so Smerom alebo s Progresívnym Slovenskom (PS). Svojimi vyjadreniami však prekvapil líder KDH Milan Majerský. Po dvoch volebných obdobiach mimo parlamentu to vyzerá, že sa mu veľmi nechce hľadať kompromis a zatiaľ sa podľa neho javí, že KDH bude v opozícii. Začalo sa prvé kolo oficiálnych rokovaní o vzniku novej vlády.

Po voľbách boli na stole štyri možné koalície, dnes sa zdá, že sú už len dve. Vedenie KDH totiž spojenie s Hlasom a Smerom vylúčilo a Majerský vidí veľké prekážky aj v spojení s PS. V prípade KDH však ešte musí rozhodnúť celoslovenská Rada KDH, ktorá sa bude konať až o dva týždne. Teda v čase, keď šéfovi Smeru Robertovi Ficovi bude končiť poverenie na zostavenie vlády.

Fico po prvých rokovaniach s Dankom Video Zdroj: TV Pravda

Začali sa prvé rokovania

Fico už v utorok absolvoval prvé strenutia. Zhruba hodinu trvalo stretnutie s Pellegrinim, nestretli sa ani na jednej z centrál. Pellegrini už predtým avizoval, že prvý rozhovor o potenciálnej vláde absolvujú medzi štyrmi očami. „Bude to odrazové stretnutie,“ povedal. Medzitým sa v centrále SNS konalo predsedníctvo strany, kde boli okrem lídra strany Andreja Danka prítomní aj podpredsedovia a ďalší členovia.

Pellegrini: Užšie vedenie pripúšťa vznik koalície na čele so Smerom, ale aj s PS Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

Po jeho skončení z budovy postupne vychádzali členovia predsedníctva SNS a naopak do budovy vošli dve ženy s dvojlitrovými fľašami koly. Krátko na to do centrály zavítal aj Robert Fico. „Ja nemôžem byť ako klebetná baba, ktorá po každom stretnutí všetko vytára. Rokujeme, mám nejaké poverenie na zostavenie vlády, dávame prednosť programovým otázkam,“ povedal.

Povereného premiéra Ľudovíta Ódora požiadal, aby mu dal prístup k informáciám o verejných financiách a hodnoverným prognózam do budúcnosti. „Personálne otázky sú na poslednom mieste. Komunikujem s preferovanými koaličnými partnermi, keď bude výsledok, dám vám vedieť,“ dodal. Danko potvrdil Ficove slová. „Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ použil Matovičovu formulku.

KDH sa už vidí v opozícii

KDH ešte žiadnu oficiálnu pozvánku od víťazného Smeru na rokovania nedostalo. Napriek tomu, že Majerský vyhlásil, že sú pripravení urobiť čo najviac preto, aby sa voľby nemuseli opakovať, plynule pokračoval nie veľmi odhodlaným vyjadrením, čo sa rokovaní týka. „V tejto chvíli sa nám to javí tak, že KDH mieri do opozície,“ povedal. Vedenie KDH vrátane Majerského totiž odmietlo koalíciu so Smerom a Hlasom. „Stojíme si za naším vyhlásením spred volieb,“ povedal.

KDH zatiaľ mieri do opozície, povedal Milan Majerský Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

O všetkom však rozhodne Rada KDH, ktorá zasadne až 14. októbra, pripomenul Majerský. Podľa predsedu KDH to nie je neskoro, aj keď sa v tom čase bude končiť Ficovo poverenie na zostavenie vlády.

Jeden z členov hnutia František Mikloško, ktorý sa po dlhých rokoch prebojoval do parlamentu uviedol, že spolupráca so Smerom je pre KDH samovražda a preferuje koalíciu vedenú PS. Niektorých členov KDH však jeho aktivity rozhorčili. Sú totiž názoru, že zneužíva mediálny priestor na to, aby prezentoval svoje osobné názory na to, ako budú kresťanskí demokrati postupovať pri rokovaniach o vládnej koalícii.

Čítajte viac Prvé rokovanie Fica s Dankom o novej vláde: Nie som klebetná baba, dajte nám čas, hovorí šéf Smeru (video)

Ako ďalej uviedli v liste adresovanom strane, zaráža ich to ešte väčšmi z toho dôvodu, že kandidátom i členom strany bolo SMS správou odporúčané, aby sa nevyjadrovali k povolebnej politickej situácii. „František Mikloško sugeruje koalíciu KDH, PS, Saska pod premiérskym vedením Petra Pellegriniho zo strany Hlas. Koalícia s liberálnymi stranami PS a Saskou je pre nás neprijateľná. Dokonca ju považujeme za ponižujúcu,“ vyjadrili sa členovia a argumentovali aj dôverou voličov.

Práve tlak z nižších štruktúr môže byť v prípade KDH kľúčový. Majerský však v minulosti uviedol, že už boli vo vláde aj s ľavičiarmi, aj s liberálmi a boli to dobré vlády. Na druhej strane uviedol, že program PS obsahuje „prvky extrémizmu“, čím sa priblížil k Ficovej rétorike. Ak Rada otočí kvôli nesúhlasu viacerých členov s koalíciou PS a spoja sa so Smerom, kvôli kultúrno-etickým otázkam, ktoré určite netvoria polovicu programu strán, obetujú svoj charakter a výhovorkou sa stanú voliči.

Čítajte viac Toto sú víťazi a porazení. Ako sa zmení parlament? SNS má divoký klub, Smer stálice. Vypadol Kollár, Klus aj Gyimesi

„KDH má silné regionálne a miestne štruktúry, ktoré by sa potešili funkciám v štátnej správe. Tlak týchto štruktúr bude rásť. Nájsť si ospravedlnenie na vládu so Smerom a Hlasom sa dá nájsť a môže sa páčiť aj voličom KDH,“ zhodnotil politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner.

Majerský hovoril o mnohých nezodpovedaných otázkach pri prípadnej spolupráci s liberálmi a progresívcami. „Ani v takej krátkej dobe zodpovedané nebudú. V niektorých otázkach sú priepastné rozdiely medzi politickými stranami, preto si nemyslím, že to bude jednoduchá dohoda,“ povedal a jedným dychom dodal, že šanca na to, že KDH bude v parlamente podľa neho stále je. „Politika je umenie možného,“ povedal.

Viem, čo chcem

Pellegrini si na druhej strane uvedomuje svoju silnú pozíciu a predstava koalície s KDH sa mu celkom pozdáva. Podľa Pellegriniho sú však vzhľadom na vyjadrenie KDH, ktoré ešte môže zmeniť Rada, reálne už len dve koalície – trojkoalícia v zložení Smer, Hlas a SNS alebo štvorkoalícia PS, Hlas, SaS a KDH. Užšie vedenie Hlasu nevylučuje ani jednu z týchto možností. „Neprijali sme na straníckej úrovni jasné rozhodnutie, že len jedna koalícia je prípustná a druhá nie,“ uviedol. Prvé rokovania však budú so Smerom a všetko bude závisieť od toho, aké bude mať Hlas postavenie a aké dostanú rezorty.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Peter Pellegrini Peter Pellegrini pred stretnutím s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci v Bratislave 3. októbra 2023

Svoju pozíciu si Pellegrini uvedomuje a uvedomuje si aj to, že na doručenie prvého náčrtu novej vlády majú necelé dva týždne. Cúvnuť neplánuje a nechce byť ani Ficovou „podržtaškou“. „Nie som podriadený Robertovi Ficovi a ak neprejdú veci, s ktorými my chceme na Slovensku pohnúť, tak sa mu rozpadne celá tá jeho vláda a skončí,“ uviedol rázne Pellegrini a odmietol, že by sa mu mala rozpadnúť strana či klub.

V prípade, že by sa so Smerom nedokázali dohodnúť na rozumnom zostavení vlády a nebudú splnené predstavy a podmienky Hlasu, Pellegrini bude rokovať s PS. „Hovorím to otvorene a jasne,“ povedal. Druhý variant s PS podľa Pellegriniho nastane aj vtedy, keď nebudú spokojní s kvalitou vlády. Dodal, že podmienkou bude aj garancia stability poslaneckých klubov. Narážal tak zjavne na to, že v klube SNS je len jeden jej člen – Andrej Danko.

koalicie

Danko vylúčil, že by bol jeho klub problémom. „Poslanecký klub je jednotný a sú tam poučení politici,“ povedal a poukázal na ostatné kandidátky vrátane odchodu Pellegriniho zo Smeru. „Máme korektné vzťahy a mám podporu,“ povedal. Verí, že mimoriadny snem bude jasným signálom, že klub SNS je jednotný. „Ani jeden člen predsedníctva nemal výhradu,“ dodal Danko.

Podmienkou Hlasu tiež podľa neho je, aby vznikla vláda, ktorá nebude robiť medzinárodné otočky a pri ktorej by ľudia neodchádzali zo Slovenska. „Budeme sa snažiť o také posty, že nikto nebude môcť vládu stočiť niekde a my ostatní sa na to budeme len pozerať a komentovať,“ hovorí Pellegrini. Nie je preto vylúčené, že Hlas bude usilovať o rezort zahraničných vecí.

Šimečka ukončil prvé kolo neformálnych rokovaní

Prvé kolo neoficiálnych rokovaní už má za sebou aj predseda PS Michal Šimečka. Ten sa stretol už aj s Pellegrinim, ale aj s Majerským. V prípade strany SaS na čele s Richardom Sulíkom ide o istého partnera. „Dobrou správou je, že zo všetkých strán je potvrdený záujem pokračovať v rozhovoroch a nenarazili sme na požiadavku, o ktorej by sme sa nevedeli ďalej rozprávať,“ reagoval napriek vyjadreniam Majerského.

Šimečka potvrdil, že rokuje so všetkými lídrami okrem Fica Video Zdroj: TV Pravda

V „sondovaní“ možnosti koalície bez Fica bude pokračovať. „Aj keď je menej pravdepodobná. Pôjdeme do toho bez červených čiar, len s úprimným záujmom dohodnúť sa, a s rešpektom k našim politickým partnerom,“ dodal. Stretnutie so Šimečkom potvrdil aj Pellegrini.

„Nazvite to sondážne rokovanie, kde musíte zistiť, či tam vôbec môže fungovať nejaká chémia alebo nejaká politická logika a ako. Zatiaľ musím povedať, že rokovanie bolo konštruktívne, nie silovo-mocenské,“ dodal. K tomu, či by mu Šimečka ponúkol funkciu predsedu vlády, sa ešte nedostali.

Pellegrini však už vie, čo chce. „Ja už viem, čo by mi mohli ponúknuť, aby nás presvedčili, ale to poviem im (PS, pozn. red.), nie vám,“ dodal s úsmevom na tvári. Líder Hlasu priznal, že so Šimečkom rokuje aj preto, aby si vyrokoval lepšiu pozíciu v trojkoalícii so Smerom a SNS.

„Nie je to arabský bazár. Samozrejme, musíte mať informáciu o tom, ako to vyzerá na druhej strane. Dnes viem, čo môžem plus mínus na hrubo očakávať od druhej strany. Logicky sa mi potom ľahšie vyjednáva s víťazom. Je to normálne a je to dobrá taktika,“ dodal.

Rozloženie síl bude podľa Pellegriniho také, aby v prípade nejakého zvláštneho konania, škrípania či zmeny priorít alebo porušovania koaličných dohôd, bol Hlas pripravený takúto koalíciu opustiť. „To dáva šancu na základe pôvodného parlamentu zmeniť tú vládu na úplne inú a pokračovať ďalej. Môže to by celkom dobrý blokačný mechanizmus,“ do­dal.

Politológ Cirner však dáva oveľa väčšie šance vzniku trojkoalície Smer, Hlas a SNS. „Dokonca viac koalícii Smeru, Hlasu a KDH ako koalícii, kde by bolo PS, ale šanca na zostavenie vlády s PS nie je nulová, pokiaľ sa vyjednáva,“ hovorí Cirner s tým, že dohoda medzi Hlasom a PS je možná. „Ale bolo by to veľké prekvapenie a PS by obrazne krvácalo z toho, ako by im Hlas pustil žilou,“ myslí si.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Milan Majerský, prijatie, KDH, stretnutie, Zuzana Čaputová Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v Prezidentskom paláci lídra KDH Milana Majerského.

Stretnutie potvrdil aj Majerský. „Stretli sme sa, rozprávali sme sa, bola to taká oťukávačka,“ uviedol. „Byť v liberálnej a progresívnej vláde nie je pre nás jednoduché, aby sme zahodili polovicu svojho programu,“ dodal s tým, že bude musieť byť zachovaná veľká miera kompromisu zo strany ostatných subjektov a vtedy budú ochotní debatovať.

Pre nás je kľúčové, aby neboli opakované voľby, takže ak bude zachovaná veľká miera kompromisu zo strany ostatných subjektov, vtedy sme ochotní debatovať o tom, aby neboli opakované voľby a to je jedno, či sa bavíme s jednou alebo druhou stranou,“ povedal. Zdá sa, že KDH ako piaty najsilnejší subjekt výrazne zamáva zložením budúcej koalície, a to aj napriek tomu, že hodnotové otázky nemali stáť v ceste žiadnym vyjednávaniam.

PS by muselo ponúknuť oveľa viac ako Smer

Šanca na vznik koalície Smeru, Hlasu a SNS je 99 percent, tvrdí Cirner, keďže je Pellegrini stále naklonený Ficovi. Čo by mu musel ponúknuť? „Veľmi veľa, ale to nie je až také podstatné. Smeru ide o ministerstvo vnútra a o ministerstvo spravodlivosti, tiež o „reformu“ súdnictva a represívnych zložiek a tam si s Hlasom rozumejú. Tam musia nájsť riešenie, s ktorým budú obe strany spokojné,“ uviedol politológ.

Oproti tomu PS by muselo Hlasu ponúknuť oveľa viac ako si dokážeme predstaviť. „A ani to nemusí zďaleka stačiť. Funkcia premiéra pre Pellegriniho je len počiatok zásadnejších požiadaviek spomenutých v predchádzajúcej odpovedi,“ uviedol Cirner. Pellegrini však tvrdí, že to nie je o tom, či bude premiér, alebo nebude.

Bude divoký klub SNS prekážkou? „Myslím, že klub SNS si poistí Smer inými spôsobmi, aby sa nespoliehali na Andreja Danka, ktorý to vôbec nemá v rukách,“ myslí si politológ. Ak pôjde Hlas so Smerom, Fico ich pohltí, ak k PS, hrozí im rozpadnutie klubu. Kde by mal Pellegrini lepšiu pozíciu?

„Všetko analyzujeme podľa toho, čo už tu bolo. Môže to tak byť, ale nemusí. Ak Pellegrini uspokojí ambície straníkov a bude robiť šikovnú politiku, možno sa o preferencie bude báť Smer, i keď doteraz tomu bolo inak. Fico tu nebude navždy, budúci rok oslávi 60 rokov a už v roku 2014 chcel zo straníckej politiky ujsť do prezidentského paláca a neskôr na Ústavný súd. V politike je vyše 30 rokov. Ak zabezpečí zmeny, ktoré potrebuje pre jeho ľudí a jeho osobu, už bude opäť hľadať únikovú stratégiu z politiky. Neverím, že ho to ešte baví. Ešte ho to musí baviť, ale chce to čo najskôr vyriešiť,“ dodal.