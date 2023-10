Zala: Ak Pellegrini odmietal Republiku, musí aj SNS. Smer si nesie batoh minulosti, ktorý raz vybuchne

Pellegrini: Užšie vedenie pripúšťa vznik koalície so Smerom, ale aj s PS Video

Bývalý europoslanec Boris Zala, ktorý kedysi zakladal stranu Smer, je preto presvedčený, že Pellegrini je v pozícii, keď si môže žiadať aj premiérske kreslo. „Ja si myslím, že toto je preňho rozhodujúca karta na vstup do akejkoľvek koalície. Pokiaľ by bol premiérom v koalícii so smerom a s SNS, tak by riskoval, pretože by to nebola najstabilnejšia koalícia,“ priblížil. Dodal, že pre neho nie je SNS reálny poslanecký klub.

„Za SNS je tam vlastne jedine Danko a všetci ostatní sú z iných strán a dokonca paradoxne ešte aj s Kotlebovej Ľudovej strany naše Slovensko. Čiže ak Peter Pellegrini odmietal koalíciu s Republikou, tak si myslím, že koalícia s SNS nie je o nič lepšia,“ skonštatoval a zdôraznil nestabilitu poslaneckého klubu národniarov.

„Pretože poslanci okolo Tomáša Tarabu si budú robiť čo chcú. To nikdy Danko nezvládne,“ podotkol. „Je realita, že členovia klubu SNS majú sklony ku klérofašizmu či ak chcete k neoľudáctvu. Lebo to už nie je tradičná SNS, to je konglomerát Kotlebových nasledovateľov,“ ozrejmil. Sám však podľa svojich skúseností vie, že šéf Smeru Robert Fico „na 50 percent počíta s tým, že sa mu koalíciu zložiť práve kvôli problémom s SNS nepodarí,“ zdôraznil.

Zala aj pripomenul, že Smer si so sebou nesie batoh z minulosti. “A to je batoh, ktorý je plný rôznych výbušnín a je isté, že v istú chvíľu vybuchne a Peter Pellegrini, ako premiér, to bude musieť riešiť,“ spresnil. Problém teda nevidí v tom, že sa by sa nedohodli na nejakom optimistickom znení koaličnej zmluvy, ale v tom, čo sa „v batohu minulosti, ktorý so sebou Smer nesie, nachádza“. „A to je podľa mňa pre premiéra, aj keby ho získal Peter Pellegrini, obrovská hrozba,“ spresnil. Nemyslí si však, že skladanie koalície s Progresívnym Slovenskom (PS) by išlo ľahšie.

„V prvom rade je otázka, či mu ponúknu post premiéra a v druhom rade, ako si poradia s koalíciou s KDH. Ako sa Progresívne Slovensko dokáže dohodnúť s KDH napríklad na téme registrovaných partnerstiev? Povedzme si na rovinu, keď ustúpi PS a Pellegrinimu prenechajú predsedu vlády, tak ustúpia aj zo svojho jedného z najpodstatnejších programových bodov, ktorými sú registrované partnerstvá. Neviem, čo by to s tou stranou porobilo,“ zamyslel sa Zala. Následne doplnil, že predseda PS Michal Šimečka je podľa neho pragmatický politik, určite zvažujúci scenár, v ktorom Fico nezostavuje vládu. A to by podľa Zalu stálo za kompromis.

Upozornil, že po voľbách, v prípade akejkoľvek koalície, si bude musieť každá strana získať kredit u voličov nanovo. „Jediný, kto by nestrácal, by bol Smer, pretože aj keby bol Pellegrini premiérom, tak by voliči jeho úspechy vnímali ako úspechy koalície a brali by to tak, že to je vláda, ktorú zostavil Fico.

Pripomenul, že aj minulosť ukázala, ako Smer svojich koaličných partnerov pohltil a ak má Pellegrini ambície pokračovať v budovaní silnej vlastnej strany, tak by pre neho bola viac ako riskantná cesta so Smerom. Taktiež si nemyslí, že by mu PS mohlo ponúknuť menej, ako by Hlasu ponúkol Smer. „PS môže ponúknuť dosť, aj keď si to vyžaduje od „progresívcov“ kompromisy, ba vlastne aj istú obetu,“ podotkol.

„Teda ako PS dokáže prehltnúť, že v rámci koalície ako najsilnejšia strana pustili funkciu premiéra a ako by odkomunikovali ďalšie kompromisy. Musia si zvážiť, či im to stojí za to, aby proste Slovensko orientovali iným smerom,“ naráža na hodnotové rozdiely s KDH.

A naopak, KDH by muselo rozhodnutie ísť s PS komunikovať svojím voličom.