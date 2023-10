Čo môžu Smer a PS ponúknuť Hlasu? Boj o zloženie vlády sa začína. Šimečka by mal zvážiť, že obetuje post premiéra

Vzťahy medzi šéfom Smeru Robertom Ficom a Pellegrinim sú napäté už niekoľko rokov a líder Hlasu dnes jasne hovorí, že Fico nie je jeho šéf, nebude jeho „podržtaškou“, a vie presne, čo chce. S jasnou taktikou ide aj na rokovania. Ešte pred súkromným stretnutím s Ficom v prvom kole rokovaní sa však neoficiálne stretol s lídrom PS Michalom Šimečkom.

Aké rezorty môžu byť v hre?

Už v nedeľu po voľbách Pravda informovala, že na stole je päť až šesť ministerstiev pre Hlas, podľa toho, aká koalícia nakoniec vznikne. Vo vláde so Smerom by mal Hlas šesť ministerstiev, vo vláde s PS päť. Ešte pred voľbami podpredseda Hlasu Erik Tomáš uviedol, že Hlas má záujem o rezort práce, financií a regionálneho rozvoja. To ešte nevedeli, aký mandát získajú a čo si budú môcť dovoliť.

Peter Pellegrini a Erik Tomáš

Po voľbách sa dostali do najlepšej vyjednávacej pozície. Podľa informácií Pravdy by mohol mať Hlas záujem aj o ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo vnútra. Adeptom na šéfa diplomacie by mohol byť Peter Kmec, ktorý bol v strane zahraničným tajomníkom, a vnútro by mohlo pripadnúť zrejme Denise Sakovej, ktorá už rezort viedla po demisii Roberta Kaliňáka.

Rezort práce by mohol pripadnúť Erikovi Tomášovi, ktorý sa o podobné témy zaujímal aj pred voľbami a spolu so Sakovou patrí pri rozhodovaní o budúcej vláde ku kľúčovým osobám. Obaja sa prikláňajú ku koalícii so Smerom. Ak teda Fico nepustí Pellegrinimu post premiéra, lákadlom by mohli byť práve rezorty pre Sakovú a Tomáša.

Ak by mal Hlas záujem aj o ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), viesť by ho mohol bývalý šéf Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. Ani jedna zo strán oficiálne rokovania nekomentuje. „Vedenie strany urobí všetko pre to, aby Hlas presadil čo najviac zo svojho volebného programu,“ reagovala pre Pravdu hovorkyňa Hlasu Patrícia Medveď Macíková. Podľa informácií Pravdy aktuálne rokovania rieši len Robert Fico, a nikto iný mu do toho nevstupuje, a aj keď podľa jeho slov riešia programové priority, už od začiatku sa rozdeľujú najmä pošty a rezorty. Brzdí ho však choroba, o ktorej hovoril pre RTVS.

Peter Pellegrini a Denisa Saková

Záujem Hlasu by sa nemal krížiť so záujmami SNS ako potenciálne najmenšieho partnera v koalícii. Získala by zrejme dva rezorty. Predseda SNS Andrej Danko mal záujem o rezorty dopravy a hospodárstva, ale aj o vytvorenie nového rezortu cestovného ruchu a športu. Rovnako chcel zachovať krížovú kontrolu v rezorte vnútra a rezorte financií. Pokiaľ by Fico neprepustil post premiéra Pellegrinimu, líder Hlasu by mohol ašpirovať na post predsedu parlamentu a Danko by mohol viesť jeden z rezortov.

Ďalší by mohol pripadnúť Tomášovi Tarabovi, ktorý je po Dankovi druhou najvýraznejšou postavou strany. Ani v SNS sa k rokovaniam vyjadrovať nechcú. Rudolf Huliak a Štefan Kuffa však pre Postoj uviedli, že SNS si s menej ako šiestimi percentami nebude nárokovať na žiadne silové rezorty, no kľúčové je pre nich získať pre stranu ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia.

A čo post premiéra?

Podľa nepísaných pravidiel patria najsilnejšej strane okrem funkcie predsedu vlády kľúčové rezorty vnútra, financií a rezort obrany, ale aj post šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). Dva z troch rezortov by Hlas chcel, otázne je, aká bude ponuka Smeru. Do hry vstupuje aj otázka, či by bol ochotný Fico obetovať post premiéra, aby si svojho partnera získal. Je možné, že ak by sa stal premiérom Pellegrini, pustil by Smeru niektoré zo silových ministerstiev. Väčšiu šancu stať sa premiérom má však zrejme vo vláde s PS.

Šimečka síce opakuje, že post premiéra patrí najsilnejšej strane v rámci koalície, no nie veľmi presvedčivo. Ak sa bude chcieť dohodnúť, tento post bude musieť zrejme obetovať. Pokiaľ je pre PS Smer a návrat Fica takým nebezpečenstvom, musia byť pri koaličných rokovaniach flexibilní. „Ak by sa Pellegrini stal premiérom, bola by to preňho satisfakcia. To isté mu môže ponúknuť aj Smer, v tom prípade by však zrejme Robert Fico zostal v parlamente. Pellegrini už takúto kombináciu zažil v rokoch 2018 – 2020 a ich kohabitácia nebola jednoduchá, hoci boli vtedy ešte spolu v jednej strane. Pellegrini by si musel veľmi dobre rozmyslieť, či niečo podobné ešte chce zažiť, keďže Smer aj SNS mu jasne dávali najavo, že vo vláde ani zďaleka nehral prvé husle, už len preto, že ho nepozývali na koaličné rady,“ hovorí politológ z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Marušiak.

Podľa zakladajúceho člena Smeru Borisa Zalu má PS Hlasu stále čo ponúknuť a Ficove šance na zostavenie koalície sú na úrovni 50 percent. „Bez neho sa vláda zostaviť nedá, aj preto by si mohol žiadať aj premiérske kreslo,“ povedal pre Pravdu s tým, že práve post premiéra bude pre lídra Hlasu rozhodujúcou kartou pre vstup do akejkoľvek koalície. Pokiaľ by bol premiérom v koalícii so SNS a Smerom, riskoval by. „Nebola by to najstabilnejšia vláda, lebo SNS nie je reálny poslanecký klub,“ myslí si. Dôvodom je aj to, že v klube SNS sú aj bývalí členovia strany ĽS NS.

„Čiže ak Peter Pellegrini odmietal koalíciu s Republikou, tak si myslím, že koalícia so SNS nie je o nič lepšia,“ povedal. Okrem toho Smer pohltil svojich partnerov aj v minulosti a ak má Pellegrini ambície pokračovať, tak by pre neho Smer nebol určite rozumnejšou voľbou. Fico tak koalíciu stále nemá istú. „Nie, vôbec nie, ja si myslím, že on v duchu na 50 percent počíta, že sa mu to nepodarí. V tomto ho poznám,“ dodal.

A ak chcú progresívci vládnuť, post premiéra by ponúknuť určite mali, keďže je to ponuka, ktorá sa neodmieta. „Ak obetujú predsedu vlády, silové rezorty si môže zasa nárokovať určite PS. Vo vláde, ktorú by riadil Peter Pellegrini, by mali mäť najviac ministrov. Určite by nemali ťahať za kratší koniec,“ myslí si politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.

Vzťahy so Šimečkom sú nové

Prvý, s kým sa Pellegrini stretol, bol Šimečka. Išlo o neoficiálne „sondovanie“ a Pellegrini už presne vie, čo bude od prípadného partnera žiadať. „Nazvite to sondážne rokovanie, kde musíte zistiť, či tam vôbec môže fungovať nejaká chémia alebo nejaká politická logika a ako,“ povedal líder Hlasu a označil to za konštruktívne rokovania. K tomu, či by mu Šimečka ponúkol funkciu predsedu vlády, sa podľa jeho slov ešte nedostali.

„Dobrou správou je, že zo všetkých strán je potvrdený záujem pokračovať v rozhovoroch a nenarazili sme na požiadavku, o ktorej by sme sa nevedeli ďalej rozprávať,“ zhodnotil včera líder PS s tým, že najlepšie karty má v rukách Fico. V neoficiálnych rokovaniach a snahách vytvoriť koalíciu bez Fica bude pokračovať, aj keď je menej pravdepodobná. „Pôjdeme do toho bez červených čiar, len s úprimným záujmom dohodnúť sa,“ dodal.

Líder Hlasu priznal, že so Šimečkom rokuje aj preto, aby si vyrokoval lepšiu pozíciu v trojkoalícii so Smerom a s SNS. S Ficom sa stretol až po Šimečkovi. Išlo o prvé rokovanie medzi štyrmi očami. Pellegrini a neskôr aj Fico zdôraznili, že existujú už len dva varianty. Buď to bude vláda pod vedením Fica (Smer, Hlas a SNS), alebo pod vedením Šimečku (PS, Hlas, SaS a KDH). Ficova vláda by mala krehkú väčšinu 79 mandátov, Šimečkova o dva viac. „Iné varianty sa vôbec nečrtajú, poznáte vyjadrenia KDH," povedal v utorok popoludní Fico pre RTVS.

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku.

Líder KDH Milan Majerský po stretnutí s prezidentkou uviedol, že KDH mieri aktuálne do opozície. Vedenie vrátane Majerského je proti vláde so Smerom, potvrdiť to ešte musí celoslovenská Rada KDH. Zástupcovia regionálnych štruktúr však poslali list, ktorým vyjadrili nespokojnosť s tým, že Majerský zvažuje koalíciu s PS. Ak by sa aj rozhodli ísť so Smerom, prišli by zrejme o niekoľkých nespokojných členov vrátane Františka Mikloška či Františka Majerského, ktorí by takúto vládu nepodporili. A ani takáto koalícia by nebola zárukou istoty.

Otázne by bolo aj to, či by takáto štvorkoalícia vydržala, čo viackrát naznačil aj Pellegrini. Podľa politológa v takomto prípade nejde ani tak o posty, ako práve o stabilitu a budúcnosť. „Historická skúsenosť hovorí, že vlády zložené zo stredopravicových strán sú mimoriadne nestabilné. Že vlády, v ktorých je SaS, končia predčasne. Že vlády, v ktorých sa stretnú liberáli s konzervatívcami, otáčajú pozornosť verejnosti od skutočných problémov ku kultúrno-etickým konfliktom. A pokiaľ s takouto témou neprídu ony, tak ju schválne predloží niekto z opozície,“ myslí si Štefančík.

Vzťahy s Ficom a Dankom sú napäté

Vzťahy Fica a Pellegriniho sú naštrbené od momentu, keď ho líder Hlasu v bývalej vláde vystriedal na poste premiéra. Pellegriniho nahnevalo aj to, keď sa Fico zastal bývalého poslanca vtedy za ĽS NS Milana Mazureka a jeho rasistických výrokov na adresu rómskej komunity. Pellegrini si ho chcel volať na koberček. Vtedy však ako člen strany Smer nemohol veľmi vyskakovať. Rozhodol sa, že Smer povedie do volieb a potom sa z neho po pár mesiacoch porúčal.

Čítajte viac Beňová najprv Pellegriniho vysmiala, teraz sa ospravedlňuje. Líder Hlasu: Bolo to urážlivé a arogantné

Fico to rozdýchaval veľmi ťažko. „Národ má rád zradu, ale nemá rád zradcov,“ reagoval Fico. Aj keď sa pravidelne do Hlasu navážal, stále to pre neho bola najbližšia strana na spoluprácu. Napätie sa nezmiernilo ani počas predvolebnej kampane. Často zdôrazňoval to, že chce spolupracovať s PS a SaS, a dával najavo, že mu Pellegrini vďačí za veľa, keďže v Smere vyrástol.

Po tom, čo členka mládežníckej organizácie Smeru Zuzana Plevíková zverejnila zostrihané video, v ktorom podsúvala myšlienku, že sa Peter Kmec verejne prihlásil ku koalícii s PS a SaS, v Hlase podľahli tlaku Smeru a Kmec sám z postu zahraničného tajomníka odišiel. Otvorený boj sa medzi bývalými spojencami začal vo februári tohto roka, keď Pellegrini označil Fica za „politika minulosti“ a uviedol, že si s ním nevie predstaviť sedieť v jednej vláde.

Po voľbách sa však Hlas stal definitívne stranou, ktorá rozhodne. Líder Hlasu nebude „podržtaškou“ a Ficovi ustupovať ani v potenciálnej vláde neplánuje. „Nie som podriadený Robertovi Ficovi a ak neprejdú veci, s ktorými my chceme na Slovensku pohnúť, tak sa mu rozpadne celá tá jeho vláda a skončí,“ uviedol. No a napätým vzťahom neprospelo ani vyjadrenie Moniky Beňovej počas volebnej noc, keď s istotou a posmeškom povedala, že Hlas presvedčia. Podľa Pellegriniho to bolo arogantné a urážlivé, Beňová sa ospravedlnila.

V prípade, že by sa so Smerom nedokázali dohodnúť na rozumnom zostavení vlády a nebudú splnené predstavy a podmienky Hlasu, Pellegrini bude rokovať s PS. „Hovorím to otvorene a jasne,“ povedal. Druhý variant s PS podľa Pellegriniho nastane aj vtedy, keď nebudú spokojní s kvalitou vlády. Dodal, že podmienkou bude aj garancia stability poslaneckých klubov. Narážal tak zjavne na to, že v klube SNS je len jeden jej člen – Andrej Danko.

Peter Pellegrini a Andrej Danko počas tlačového brífingu v Národnej rade SR 19. apríla 2018 v Bratislave.

Práve nestabilný klub SNS zložený z nováčikov pochádzajúcich zo strán, s ktorými sa Danko pred voľbami spojil, je pre Pellegriniho podľa informácií Pravdy veľkým problémom. Podľa Danka je však ich klub jednotný. Čo sa týka podmienok, s ktorými príde SNS na rokovania, tie budú predkladať za stranu ako celok.

Napäté vzťahy sú však aj medzi Pellegrinim a Dankom. Nerešpektoval ho ani ako premiéra a pred voľbami v roku 2020 medzi nimi prebehla slovná prestrelka kvôli misii slovenských vojakov v Iraku. Danko vtedy premiéra Pellegriniho vyzval, „aby nebol zbabelcom“, na čo mu Pellegrini odkázal, že mu nemusí radiť, čo má robiť. Pellegriniho vtedajšie výroky, naznačujúce, že postoje šéfa SNS sú urazenou reakciou na stopnutie armádnych nákupov, označil za klamstvo.

Podľa Danka mu chýba práve schopnosť riešiť problémy. „Ukazuje sa, že problémy nerieši, ale už 20 rokov ich v politike necháva vyhniť,“ dodal na jeho adresu. „Peter Pellegrini nám nehovorí pravdu, odmieta stretnutie so Smerom a SNS, nedvíha nám ani telefóny, lebo on je princ na koni. Myslí si, že bude rozhodovať o tom, kto zostaví vládu,“ vravel Danko v decembri 2021. Takisto ho pravidelne nazýval liberálom či zbabelcom.

Danko chcel koordinovať spoločný postup aj pred voľbami, no jeho pozvanie prijal len Fico, Pellegrini nevidel dôvod sa stretávať a už vôbec nie v trojici spolu so šéfom Smeru. Pellegrini označil Smer aj SNS za súpera vo voľbách. „My s nimi budeme súperiť o čo najlepší výsledok, preto nevidím logiku ani dôvod, prečo by mal Hlas dopredu pred voľbami vytvárať nejakú dohodu a koalíciu, to sa bude diať až po voľbách. Do volieb chceme ísť samostatne. Ja to aj pánovi Dankovi ozrejmím,“ reagoval líder Hlasu pre Pravdu pri predstavovaní dohody s Dobrou voľbou koncom apríla tohto roka. Napriek tomu je podľa politológa koalícia Smeru, Hlasu a SNS aktuálne stále najpravdepodob­nejšia.