Predseda KDH Majerský navštívil centrálu Smeru. S Ficom som hovoril o budúcnosti vládnej koalície, prezradil

Predseda hnutia KDH Milan Majerský vo štvrtok rokoval o možnosti zostavenia novej vlády v centrále strany Smer s Robertom Ficom. Majerský stále vylučuje možnosť koalície so Smerom či s Progresívnym Slovenskom. Uviedol, že KDH s najväčšou pravdepodobnosťou mieri do opozície.

Majerský sa vyjadril pre RTVS.

„KDH a ja sme jasne zadefinovali, že nechceme ísť so Smerom do koalície, s najväčšou pravdepodobnosťou mierime do opozície, na tom sa nič nezmenilo,“ vyhlásil líder KDH.

Majerský uviedol, že dostal pozvánku na rokovanie od víťaza volieb a zo slušnosti sa patrí prísť a vypočuť si ho.

Majerský sa predtým stretol aj s predstaviteľmi Progresívneho Slovenska. Predseda KDH uviedol, že nateraz nevidí žiadnu reálnu možnosť na to, aby spolu šli do koalície. Vyjadril sa tak bez ohľadu na to, že by kultúrno-etické otázky zostali tabu.

Majerský potvrdil, že sa stretol aj so šéfom strany Hlas Petrom Pellegrinim: „Vypočul som si jeho videnie možných koalícií a to je všetko. Nikomu som nedal žiadne zásadné stanoviská,“ skonštatoval.