Bugár pre Pravdu: Pellegrini ako premiér vo vláde PS? Bol by zárukou stability, no bola by to krehká koalícia

Bol vo vláde s Robertom Ficom, Ivetou Radičovou aj Mikulášom Dzurindom. Mnohí mu vyčítali, že porušil svoj sľub a do vlády so Smerom nakoniec vstúpil. Svoje rozhodnutie by nemenil ani po rokoch, lebo iná možnosť nebola a predčasné voľby odmietal. Priznal však, že spravili chybu. Po vražde novinára Jána Kuciaka mal Most-Híd odísť z koalície. Čo sa týka dnešnej situácie, reálnejšia je koalícia Smeru, Hlasu a SNS. Koalícia na čele s Progresívnym Slovenskom (PS) by bola krehká, no ak by bol na čele štvorkoalície PS, Hlas, SaS a KDH Peter Pellegrini, mohol by byť zárukou stability. Aký je Fico pri skladaní vlády a mal by obetovať post premiéra? Aj o tom sa Pravda rozprávala s bývalým šéfom strany Most-Híd Bélom Bugárom.

Vy máte s Robertom Ficom pri rokovaniach o skladaní vlády skúsenosti. Aké to bolo skladať s ním vládu?

My sme mali to šťastie, že sme mali naše priority pripravené písomne. Vtedy to ešte bola štvorkoalícia so Sieťou a okrem nás to nikto nemal. Najprv sme začali rokovať o možnom programovom vyhlásení vlády s tým, že Fico povedal, že nakoľko nikto písomne nič nemá, tak budú vychádzať z toho, čo máme my. Niečo sa dopísalo, niečo sa vyškrtlo, preto som vždy hovoril, že 85 percent našich predstáv sa dostalo do programového vyhlásenia vlády.

Musím povedať, že až potom sme začali rokovať, kto má záujem na aké ministerstvo dať svojich ľudí, či už ako ministra, alebo štátneho tajomníka. Rozhodli sme sa pre krížovú kontrolu, čo si myslím, že tiež nebolo zlé, len potom vznikli aj také predstavy, že niektoré ministerstvá si chcel niekto obsadiť sám… ale okej, tam sme sa dohodli. Fico vždy, keď išlo napríklad o nejaký možný spor, tak povedal: Je to v programovom vyhlásení? Je, tak to splníme. Ide o väčšinu vecí z programového vyhlásenia vlády, ktorá sa aj zrealizovala, dokonca aj z menšinového hľadiska. Pritom viete, že menšinové otázky vždy vyvolávali nejaké napätie.

Čiže nebolo to tak, že Robert Fico prišiel, buchol rukou po stole a povedal, že takto to bude.

Nie. To by som klamal, keby som to povedal. Nie.

Na snímke zľava vtedajší predseda SNS Andrej Danko, predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák, predseda strany Most-Híd Béla Bugár, predseda strany Smer Robert Fico, predseda vlády SR Peter Pellegrini a podpredseda strany Smer a minister financií Peter Kažimír počas rokovania Koaličnej rady 24. apríla 2018 v Bratislave.

Myslíte si, že po tých rokoch sa to zmenilo? Keď tak usiloval o to znova tie voľby vyhrať, že bude viac tlačiť na Hlas?

To vám neviem povedať, no určite má záujem zostaviť vládu a vie, že na to treba prijímať kompromisy. Nemyslím, že je to o tom, že bude tlačiť na Hlas. Predpokladám, že to bude hlavne o tom, aké veľké oči bude Hlas mať a čo všetko bude chcieť.

Obetoval by podľa vás Fico aj post premiéra? Ide zrejme o jednu z hlavných podmienok, na ktorej bude koalícia stáť.

No áno, lebo pred voľbami Pellegrini povedal, že si nevie predstaviť byť v jednej vláde s Robertom Ficom. Z toho vyplýva, keďže nepovedal, že byť v jednej vládnej koalícii, povedal, že v jednej vláde, že jeden alebo druhý by tým pádom nebol vo vláde, ale možno by bol predsedom Národnej rady SR.

Je ťažké predstaviť si, že by sa Fico uspokojil v úvodzovkách iba s tým byť predsedom parlamentu.

Neviem, ako sa nakoniec dohodnú, ale vždy sú určite možné kompenzácie. Ja ustúpim tu, ty musíš ustúpiť inde. Dá sa to, len je otázne, či tam je vôľa, alebo nie.

Vám vtedy to rozhodnutie ísť do vlády so Smerom mnoho ľudí vyčítalo, ale keď si teda dobre pamätám, tam by pravica vládu vôbec nezložila, ani s Mostom-Híd.

Nie, vychádzalo to myslím okolo 73 poslancov.

Ale ani Smer by zrejme vládu nezložil, keby ste s nimi nešli. Vtedy ste nepripúšťali možnosť predčasných volieb?

Predčasné voľby sme absolútne vylučovali. Jednak sme mali dosť intenzívnu kampaň, zdá sa mi, že sme mali v štyridsiatich rôznych dedinách aj mestách veľký kultúrny program a aj sme chodili kampaňovať cez víkend. Boli sme vyšťavení. Druhá vec je, že si nemyslím, že by bol vtedy Fico ochotný vládnuť s ĽS NS. Mohol nás nahradiť stranou ĽS NS, ale predpokladám, že vtedy by to ešte neprijal.

Vtedy bola iná atmosféra.

To určite.

Myslíte si, že ak by sa Republika dostala do parlamentu, šiel by s ňou Fico do vlády? Prípadne by vládol s ich tichou podporou.

Na teoretickú otázku sa odpovedá ťažko.

Vy ste boli súčasťou vlády aj so Smerom aj s SDKÚ, keď skladala vládu pani Radičová, boli ste aj vo vláde Mikuláša Dzurindu. Keď som sa rozprávala s viacerými politológmi, mnohí hovoria, že pravicové alebo stredopravé konštelácie sú krehkejšie a nevydržia pokope. Potrebných je aj viac kompromisov pri skladaní. Ako to vnímate? Malo by to teraz potenciál?

Absolútne súhlasím s politológmi. Zoberte si vyhlásenia KDH, ktoré hovorí, že podstatu svojho programu by malo PS nejakým spôsobom dať bokom. Majú na mysli hlavne tie kultúrno-etické, resp. hodnotové otázky. No a na druhej strane ani PS a SaS by neboli radi, keby riešili otázky, s ktorými nesúhlasia. Vzhľadom k tomu, že niektoré strany pretláčali v kampani napríklad práva LGBT+, tak buď jedna strana by musela v úvodzovkách oklamať svojich voličov na úkor druhej strany, alebo naopak.

Súhlasím s tým, že by to bola veľmi krehká koalícia. Napríklad aj preto, lebo Sulík už párkrát otočil a druhá vec, v PS sú zatiaľ neskúsení ľudia. Nevieme, ako by sa zachovali napríklad v prípade riešenia ekonomických, sociálnych a zdravotníckych problémov a mohol by som pokračovať. To znamená, že tam by mohli vzniknúť spory pri riešení konkrétnych problémov, nie kultúrno-etických. Keď si zoberiete možno trojkoalíciu Smer, Hlas a SNS, tí už majú sami so sebou skúsenosti. Samozrejme, má to aj určité nevýhody, že sa navzájom poznajú a vedia, čo môžu očakávať, čo môže skomplikovať riešenia konkrétnych bodov programového vyhlásenie vlády alebo aj rozdelenia postov.

Foto: TASR, Martin Baumann parlament, bugár, danko Parlamentná schôdza

Čo sa týka SNS, nie je to taký klub, ako v minulosti. Je vyskladaný z rôznych ľudí. Už teraz sú ich vyjadrenia rozdielne. Na jednej strane oficiálne nebudú komunikovať ministerstvá, na tej druhej je tu pán Huliak a pán Kuffa, ktorí hovoria, aké chcú ministerstvá. Je to dosť nesúrodý klub, nenaruší to ich prípadné fungovanie?

Áno, je nesúrodý. Samozrejme, otázka je, akým spôsobom to potom Andrej Danko bude riešiť. Ak niekto má záujem o nejaké ministerstvo a dostane ho, tak dobre, nech tam ide. Tým pádom nastupujú náhradníci, ktorými sú už podpredsedovia SNS. V parlamente potrebujete počty. Predseda vlády musí ukočírovať ministrov alebo aj štátnych tajomníkov.

Čo sa týka hypotetickej vlády PS, Slovensko na tom nie je dobre, máme vysoký deficit, treba riešiť iné problémy, než hodnotové otázky. Síce ich mali v programe, ale cieľom PS bolo poraziť Fica a keď je tu tá možnosť, nemali by možno tieto otázky ísť bokom?

Myslím si, že ak by vytvorili štvorkoalíciu, tak by to počas tých štyroch rokov, ak by to vôbec vydržalo štyri roky, nemohli otvoriť. Je to dosť nebezpečné aj smerom k voličom, lebo volič môže povedať, že „vy ste o tom hovorili a ani ste to neotvorili“. Nehovoriac o tom, že tam môžu byť aj rôzne problémy pri riešení iných pre občanov dôležitých otázok.

Niektoré veci, samozrejme, idú na úkor peňaženky občanov, na druhej strane aj občan má toho dosť. Nie je jednoduché riešiť marazmus, čo tu zanechala Hegerova a Matovičova vláda. Okrem toho by bolo potrebné nechať časť svojho programu len tak v úvodzovkách napospas, aby mohla vzniknúť koalícia. Nebola by to veľmi jednoduchá a stabilná vláda.

Keby bol vo vláde PS premiérom Pellegrini a dostal by kľúčové ministerstvá, ktoré dostáva premiérska strana, nebola by to možno záruka aspoň čiastočnej stability?

Áno, ale stále tam hrozí to, že niektoré hodnotové otázky budú musieť dať bokom. Či už jedna, alebo druhá strana, či PS, ale sčasti aj SaS a na druhej strane KDH. Stále hrozí, že niekto to môže vytiahnuť. Koniec koncov, aj opozícia môže vyťahovať návrhy, ktoré môžu vyvolať v koalícii napätie, napríklad návrhy na zmenu potratovej legislatívy alebo proti LGBTI+ a naopak. Každý, kto chce vytvoriť nejakú koalíciu, musí myslieť aj do budúcna, že čo môže vyvolať napätie. Nám bolo vyčítané, že sme nehlasovali za riešenie štátneho občianstva, lebo taká bola dohoda a my sme ju dodržali. Koalícia môže fungovať len tak, že sa dohody dodržujú.

V čom je to teda teraz iné? Keď ste boli v Radičovej vláde, tam tiež bola SaS a KDH a predpokladám, že tiež mali nejaké hodnotové rozpory.

Áno, samozrejme. Na začiatku bolo veľmi ťažké dohodnúť sa. KDH chcela preraziť s vatikánskou zmluvou a SaS chcela preraziť s marihuanou. Jeden aj druhý museli ustúpiť, ale aj tak to neskoršie vyvolalo napätie.

Čiže reálnejšie vidíte vládu Smeru?

Z hľadiska skúseností si myslím, že je to kompatibilnejšia vláda ako druhá strana. No vždy je otázka dohody aktérov, či vidia dopredu, akým spôsobom by mohli dovládnuť. To je dôležité a nie to, že urobím vládu a po pol roku zistím, že to asi nebude fungovať.

To spomínal aj Pellegrini, že to má ako páku, že keby mu to nevyšlo v jednej vláde, lebo sa nebudú spĺňať podmienky dohody, tak odíde z koalície a pôjde do tej druhej.

Nie je to jednoduchá vec, lebo hocikedy v minulosti ten, ktorý odišiel z koalície, vrátane KDH, mal problém dostať sa do parlamentu. Ak padla vláda, tak voliči potrestali jednotlivých členov vládnej koalície. Keď padla Radičovej vláda, aj my sme získali menej percent.

Aj Pellegriniho osud visí na vlásku. Na jednej strane hrozí Hlasu, že pokiaľ pôjde so Smerom, tak ich pohltia, pokiaľ pôjdu s PS, tak sa im môže rozpadnúť klub. Aj keď to Pellegrini odmieta.

Smer ich pohltí vtedy, keď budú pomalší a nebudú aktívni ako napríklad Fico a jeho poslanci. Nie je jedno, kto nastolí tému a potom ju bude držať na stole. Ak prepáčte, budú trošku tichší, tak ľudia budú vidieť, že v tej vláde bude ich problémy chcieť aktívnejšie riešiť Smer a nie Hlas, tak budú strácať hlasy.

Robert Fico, Andrej Danko a Béla Bugár po skončení rokovania Koaličnej rady 24. apríla 2018 v Bratislave.

No to sa stalo aj v predvolebnej kampani, preto Hlas nevyhral.

Presne tak.

Ak sa na to pozriete s odstupom času, prehodnotili by ste rozhodnutie ísť do koalície so Smerom?

Určite nie. Nebola iná možnosť, lebo nemohla vzniknúť iná vláda. Nehovoriac o tom, že na prvom rokovaní so Sulíkom povedal, že čo sa týka menšinových otázok, tak nevie garantovať minimálne štyroch poslancov okolo Matoviča. Nemôžete ísť do takej vlády, aj keby bola možná, ale vtedy nebola. Tým, že sme vstúpili do tej vlády, sme prijali toľko rôznych vecí aj z hľadiska menšiny a južného Slovenska, čo sa predtým nikdy nepodarilo. No urobili sme jednu chybu. Po Kuciakovej vražde sme mali odstúpiť, teda odísť z vlády. To sme neurobili a na to sme doplatili.

Prečo ste neodišli? Čím vás Fico presvedčil?

Nie Fico, ale členovia republikovej rady Mostu-Híd, ktorí boli zároveň aj starostami – báli sa o svoje projekty.

V akom zmysle sa báli?

Že im neprejdú projekty. Tvrdili, že tak ako to pochopili naši voliči po vstupe do vlády s Ficom, tak to pochopia aj teraz. Že to robíme v ich prospech.

Aký bol na rokovaniach v roku 2016 Radoslav Procházka?

Viete čo, bol dosť, dá sa povedať, pasívny. Oveľa aktívnejší bol vtedy pán Hrnčiar.

Vie Fico presvedčiť hocikoho, keď chce?

Otázne je, o čo ide a čím ho chce presvedčiť. Keď ide o vytvorenie vlády, to nie je o tom, že vieš čo, poď do našej vlády. To nie je o tom, to je o programe a o konkrétnych predstavách. Každý teraz hovorí, čo by mohla vláda Smeru spraviť čo sa týka rusko-ukrajinského konfliktu, že Fico povedal, že nedodáme zbrane. Hovorí to aj Orbán. Môže povedať dobre, ale cez naše územie môžu ísť zbrane, ktoré dodávajú členské štáty NATO alebo aj USA na Ukrajinu. Vždy sú určité možnosti zjemniť predvolebnú rétoriku.

Takže ak Smer vytvorí vládu, tak tu podľa vás nehrozí odklon v zahraničnej politike?

Ja si myslím, že nie. Mal som možnosť štyri roky byť s Ficom aj Dankom. Dobre, Dankovi vadili časti strategických dokumentov v rámci prijímania bezpečnostnej stratégie Slovenska. Parlament to neprijal, ale vláda to prijala. Čo sa týka EÚ a NATO, pred voľbami 2016 Fico veľmi tvrdo vystupoval proti Bruselu aj proti migrantom a čo povedal po voľbách? Musíme patriť do jadra Európy a potom dokonca aj čo sa týka politiky ohľadne migrantov, podporoval Frontex, teda ochranu vonkajších hraníc, aj ľudsky, aj finančne. Čoho je možné sa obávať, je náš postoj k vojne na Ukrajine. Viem si predstaviť, že povie, že zbrane Ukrajine nedodáme, aj tak za chvíľu nebudeme mať síce čo dodať, alebo že naše územie môžu spojenci použiť na dodanie zbraní bez problémov, aj to je možné.

Takže ak by Danko „vyskakoval“, tak ho Fico dokáže tzv. upratať? Je známe, že predseda SNS chodí radšej do Moskvy, než do Bruselu.

Ak by niekto z možnej budúcej vládnej koalície teraz začal chodiť do Moskvy, tak to je obrovský problém. Myslím si, že predstaviteľ vlády, či už jednej, alebo druhej, tam nemá čo hľadať.