Šimečka: Šanca na možnú koalíciu na čele s PS je o kúsok väčšia

„Bol by to ďalší mandát pre budúcnosť Slovenska bez Roberta Fica, Tomáša Tarabu a Andreja Danka vo vláde. Šanca, že by sa to mohlo podariť, je po dnešku o malý kúsok väčšia,“ napísal vo štvrtok večer Šimečka na sociálnej sieti.

V súčasnosti prebiehajú rokovania o vzniku dvoch možných koalícií. Víťaz volieb Smer sa usiluje o vytvorenie koalície s Hlasom a SNS. Oslovil aj KDH, no predseda kresťanských demokratov Milan Majerský sa vyjadril, že do koalície so Smerom nechcú ísť a s najväčšou pravdepodobnosťou mieria do opozície.

O koalíciu sa usiluje aj druhá najsilnejšia strana volieb – Progresívne Slovensko, pre ktorú prichádza do úvahy štvorkoalícia s Hlasom, SaS a KDH. Na margo tejto možnej koalície sa však Majerský vyjadril, že jej sformovanie by bolo ťažké a liberáli a progresívci by museli urobiť veľké ústupky.

