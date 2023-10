Bývalá televízna hviezda aj uznávané expertky. Do parlamentu prichádza rekordne veľa žien

Fico: Urobíme všetko preto, aby vznikla vláda, prezidentka mi dala 14 dní Video Zdroj: tasr

Progresívcom pomohol zips

V novom zložení parlamentu bude historicky najviac žien – presne o jednu viac ako v dosluhujúcom zložení. Do poslaneckých lavíc si sadne v novom volebnom období 33 poslankýň a 117 poslancov. Sklamanie nad konečným číslom vyjadrila iniciatíva Zakrúžkuj ženu, ktorá pred voľbami podporovala ženské kandidátky. „Dúfali sme, že ich bude viac. Voľby však potvrdili, že pre zvýšenie počtu žien v parlamente je absolútne kľúčové, ako strany zostavia svoje kandidátky,“ uviedla na Facebooku.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Michal Šimečka, PS, progresívne slovensko Strana Progresívne Slovensko.

Iniciatíva vyzdvihla, že najviac žien vďaka systému „zips“, teda striedaniu žien a mužov na kandidátke, dostalo do snemovne Progresívne Slovensko (PS). Hnutie Michala Šimečku bude spomedzi 75 kandidátok reprezentovať na hradnom kopci 16 z nich. Zvyšné strany takýto vysoký počet žien nedosiahli ani zďaleka. Spomedzi zvolených bude mať repete v parlamente len Simona Petrík, ktorá sa dostala do parlamentu vo volebnom období 2016 – 2020 na kandidátke strany Sieť. Petrík zo strany Radoslava Procházku odišla pre nesúhlas vtedajšej koalície so Smerom.

Parlament vyšiel na druhýkrát bývalej predsedníčke progresívcov Irene Bihariovej, Zore Jaurovej a tiež Lucii Plavákovej, ktorá získala v predčasných voľbách spomedzi žien v PS najvyšší počet preferenčných hlasov.

Prečo je v Smere málo žien?

Mužských kandidátov preferoval na kandidátke víťazný Smer. Prvú ženu obsadil až na 33. miesto a celkovo do volieb postavil 20 kandidátok. Z nich sa do parlamentu dostali tri. Najvyššie nominovanou bola exprimátorka Humenného Jana Vaľová. V počte krúžkov ju však predbehla Zuzana Matejíčková. Ženské smerácke trio dopĺňa Marcela Čavojová.

Počas volebnej noci sa dobre naladenej europoslankyne Moniky Flašíkovej-Beňovej pýtali na ženy v Smere aj novinári. Na otázku, či ju ako ženu nemrzí, že ich mal Smer na kandidátke zastúpené v nízkom počte odpovedala, že pre ženy v politike je to „ťažké“. „V Európskom parlamente máme dve z troch, tu je to slabšie, lebo slovenská politika nie je úplne pekná,“ odpovedala europoslankyňa, ktorá však za Smer v parlamentných voľbách nekandidovala.

Z Hlasu prichádza bývalá rektorka

Akademickú pôdu vymení za poslanecké lavice bývalá rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská. Vo funkcii skončila po kauze s 20-ročnou študentkou, ktorú postrelil pedagóg a skončila s vážnymi poraneniami v nemocnici. Hlas bude reprezentovať aj právnička Zuzana Dolinková, ktorá v strane komunikuje zdravotnícke témy. K Pellegrinmu prišla po tom, ako zanechala funkciu prezidentky Zväzu ambulantných poskytovateľov. V minulosti kandidovala za Dobrú voľbu, ktorá pred voľbami 2023 splynula s Pellegriniho Hlasom.

Peter Pellegrini okomentoval vyjadrenie Moniky Beňovej Video Zdroj: tasr

Staronovou tvárou bude v parlamente najvyššie postavená žena na kandidátke Hlasu exministerka vnútra Denisa Saková, ktorá v rámci ženských kandidátok získala aj najvyšší počet krúžkov. Poslanecký mandát obhájila aj bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Jurinová boj o novú tvár OĽaNO prehrala

Z koalície OĽaNO a priatelia (OĽaNO, Nezávislí kandidáti, NOVA, Slobodní a zodpovední, Pačivale Roma a Magyr Szívek), Za ľudí a Kresťanská únia sa do parlamentu dostali štyri ženy, pričom každá reprezentuje inú čas z koaličného spektra.

Predseda hnutia, ktorý si od roku 2020 vyslúžil prívlastok najnedôveryhodnejší politik, ešte pri ohlasovaní kandidátky oznámil, že ak získa zakladajúca členka a žilinská županka Erika Jurinová vyšší počet krúžkov, vedenie OĽaNO jej prenechá. Vnútorné referendum o nového predsedu sa skončilo v neprospech Jurinovej. Matovič sa prekrúžkoval z posledného 150. miesta kandidátnej listiny na prvé s počtom 178 614 prefe­renčných hlasov, Jurinová s 69 638.

Matovič u Čaputovej: V najťažších chvíľach nepodržala vláde chrbát Video Zdroj: tasr

Úspech vo voľbách zaznamenala jedna z platforiem OĽaNO s názvom Pačivale Roma, ktorú budú reprezentovať štyria poslanci rómskej národnosti – Peter Pollák mladší, Lukáš Bužo, Viliam Tankó a Anežka Škopová. Vysoký úspech OĽaNO v obciach, kde sa podľa posledného sčítania obyvateľov hlási k rómskej národnosti viac ako 1000 ľudí, začala riešiť Národná kriminálna agentúra, ktorá má podozrenie na volebnú korupciu.

Z konca kandidátky sa prekrúžkovala do parlamentu exministerka investícií a neskôr aj samozvaná „poslankyňa parlamentu veriaca v silu ideálov“ Veronika Remišová. Návrat k Matovičovi ohlásila po tom, ako sa jej ako predsedníčke rozpadol klub Za ľudí a členovia strany sa rozutekali k Saske, PS a Demokratom. V NR SR bude zastupovať voličov aj predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská.

V SaS sa budú za ženy biť tri poslankyne

SaS sa v nasledujúcom období v duchu ich predvolebného hesla „Za ženy nerozhodujeme, za ženy bojuje“ bude biť za práva žien len v trojici. Do parlamentu sa dostalo zo saskárskej kandidátky len trio exministerka spravodlivosti Mária Kolíková, Vladimíra Marcinková a Jana Bittó Cigániková.

Po tom ako sa dlhoročná primátorka Prešova Alena Turčanová rozhodla v komunálnych voľbách vlani na jeseň už nekandidovať, bude zastupovať voličov KDH v parlamente. Druhou a poslednou ženou strany KDH je Martina Holečková.

Foto: SaS SASKA, SaS, Richard Sulík, Mária Kolíková, Jana Bittó Cigániková, Marián Viskupič, Branislav Gröhling, Juraj Krúpa Strana SaS predstavila nové logo a upravený názov.

Slovenská národná strana (SNS) bude mať v parlamente 10 poslancov, z toho len jednu ženu. Martina Šimkovičová už v minulosti poslankyňou bola, do NR SR sa dostala na kandidátke Sme rodina, odkiaľ však pre nezhody odišla spolu s ďalšími kolegami. Andrej Danko o nej pred voľbami písal ako o veľkej posile kandidátky. Šimkovičová roky pôsobila v Televízii Markíza, odkiaľ odišla po tom, ako zdieľala príspevky namierené proti utečencom. Dlhoročná tvár najsledovanejšej televízie na Slovensku sa vrátila v rámci poslaneckej prestávky na obrazovky proruskej TV Slovan.