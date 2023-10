Črtá sa dohoda, Smer zahmlieva. Vzdal sa Pellegrini postu premiéra? Vznik trojkoalície s SNS urýchľuje KDH

Zdá sa, že koaličné rokovania napredujú. Po tom, čo sa líder Hlasu Peter Pellegrini druhýkrát stretol so šéfom Smeru Robertom Ficom, ale aj lídrom PS Michalom Šimečkom, vyzerá čoraz reálnejšia možnosť trojkoalície Smeru, Hlasu a SNS. Dôvodom je aj stále váhajúce KDH. Líder hnutia Milan Majerský sa síce stretol s Ficom, no podľa jeho slov iba zo slušnosti. Kresťanskí demokrati sa do parlamentu dostali po dvoch volebných obdobiach a napriek šanci byť v dvoch koalíciách sa z boja stiahli a neprejavili žiadnu snahu o vytvorenie či ich účasť v koalícii, čím vydláždili cestu SNS.

Rokovania nie sú ukončené a Pellegrini odchádza na víkend k rodičom. Posledné stretnutie sa má konať ešte dnes medzi Ficom a lídrom SNS Andrejom Dankom. V akom štádiu sú koaličné rokovania?

Čo hovorí o koaličných rokovaniach Pellegrini? Video Zdroj: FB/Peter Pellegrini

1. Črtá sa dohoda Smeru, Hlasu a SNS, finálny dokument ešte nemajú, problémom je klub SNS

Napriek tomu, že finálna dohoda o budúcej koalícii ešte neleží na stole, aktuálne je takmer 90-percentná šanca, že Slovensko v najbližších rokoch povedie trojkoalícia Smer, Hlas a SNS. Rokovania však ešte stále prebiehajú, a ako s radosťou lídri aj členovia predsedníctiev jednotlivých strán opakujú formulku Igora Matovič, kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič.

Fico po rokovaní s predstaviteľmi SNS Video Zdroj: TV Pravda

„Kŕmite verejnosť nezmyslami. Potrebujeme čas na rokovania. Určitá miera zdržanlivosti by vám pomohla, 99 percent toho, čo zverejňujete, nie je pravda. Teraz idem na rokovanie s Dankom, potom na ďalšie, potom na ďalšie, potom si dám 30 kvapiek na chrípku a potom idem na ďalšie rokovanie,“ povedal Fico s tým, že zatiaľ žiadna dohoda nie je. Vyjadrenia niektorých lídrov označil za odvážne a KDH nekomentoval.

Rokovania pokročili aj podľa člena predsedníctva Roberta Kaliňáka, no dohodu takisto nepotvrdil. Podobne sa vyjadrili viacerí členovia, ktorí rokovania nekomentujú a odkázali aj na dvojtýždňové moratórium, ktoré Fico avizoval pred voľbami. „Nevyvážené zmluvy nefungujú, to znamená žiadny z partnerov nemôže žiadať nejaké extrémne návrhy alebo mať extrémne požiadavky,“ povedal Kaliňák.

Podľa informácií Pravdy však ešte finálna dohoda nepadla, problémom je pre Hlas poslanecký klub SNS, v ktorom nie je okrem Danka ani jeden pôvodný člen strany. Napriek tomu, že všetci vrátane Tomáša Tarabu sľubujú jednotu klubu, už teraz je jasné, že tomu tak nebude. Kým Danko z rokovaní neprezrádza nič, Štefan Kuffa a Rudolf Huliak sa už vidia na ministerstvách – konkrétne životného prostredia a pôdohospodárstva.

Kuffa aktuálne čelí spolu so svojím synom Filipom obžalobe za vyhrážky farmárovi. Hrozbou zo strany SNS je aj odklon od zahranično-politickej orientácie Slovenska. Líder Hlasu však niekoľkokrát zdôraznil, že bude členom len takej vlády, ktorá bude garantovať pevné zakotvenie v EÚ a NATO. „Nech už rokovania dopadnú tak, či onak, Hlas bude garanciou toho, že Slovensko sa nestane čiernou dierou na mape Európy a bude mať jasné zahranično-politické smerovanie,“ uviedol.

Svoju predstavu načrtol aj Pellegrini, podľa neho je dobrou odborníčkou na zdravotníctvo Zuzana Dolinková, v rezorte práce by sa vedel orientovať Erik Tomáš. „Keď sa pozriete na prvú desiatku zvolených poslancov, každý by mohol byť ministrom,“ hovoril v RTVS.

2. Ponuka na post premiéra zrejme neprišla

Rokovania v tejto chvíli nemajú byť o postoch. „Riešia sa hodnotové a programové prieniky strán. Hlas je a bude pokojnou silou, ktorá bude garantovať stabilitu a poriadok,“ povedal Pellegrini vo videu na sociálnej sieti a v podobnom duchu sa vyjadril aj Kaliňák.

Je jasné, že Hlas bude mať svoje požiadavky aj čo sa týka rezortov a ašpiruje aj na post premiéra. Práve toho sa mal Pellegrini nakoniec vzdať, keďže mu ho Fico odmietol dať a takáto ponuka zo strany šéfa Smeru ani nebola na stole. Premiérske kreslo nemal ponúknuť ani Šimečka. Pellegrini by tak mal byť podľa portálu Aktuality predsedom parlamentu a Fico sa zrejme stane štvrtýkrát premiérom.

Danko po rokovaní so Smerom Video Zdroj: TV Pravda

Podľa informácií Pravdy by tak malo Pellegriniho strane pripadnúť až sedem ministerstiev, čo je zrejme o jedno viac, než by získal v prípade, že bude premiérom. Už predtým bolo jasné, že Fico sa len tak nevzdá možnosti byť štvrtýkrát predsedom vlády. „Pokračovali sme v druhom hlbšom sondážnom rokovaní, ktoré ešte nemalo znaky definitívnych konečných ponúk,“ hovoril Pellegrini o stretnutí s Ficom.

O poste premiéra sa však podľa lídra Hlasu v náznakoch rozprávali s predsedom PS Šimečkom na neformálnych rokovaniach, ktoré mali prebehnúť vo štvrtok. Pellegrini síce ešte neuzavrel možnosť rokovaní s druhou stranou, vo štvrtok sa okrem Šimečku stretol aj s lídrom SaS Richardom Sulíkom, no zdá sa, že vznik takejto koalície je aj kvôli postoju KDH nemožný.

3. Čakanie na KDH: Majerský vydláždil cestu Dankovi

Podľa našich informácií v Hlase stále čakajú, ako sa nakoniec rozhodne KDH. Podľa doterajších vyjadrení Majerského aj Pellegriniho je však nateraz koalícia Smer, Hlas a KDH vylúčená. Majerský sa stretol s Pellegrinim, Ficom aj Šimečkom. Po stretnutiach s lídrami vyhlásil, že si vypočul ich videnie sveta a aj naďalej vylučuje nielen koalíciu so Smerom, ale aj s PS.

KDH zatiaľ mieri do opozície Video Zdroj: TV Pravda

Od Smeru nedostal žiadnu ponuku, podobne ani nepredložil vlastné požiadavky. „Nebavili sme sa o ponuke, bavili sme sa o budúcnosti vládnej koalície,“ povedal líder KDH po stretnutí s Ficom s tým, že nikomu nedal konkrétne stanoviská. KDH nebolo v parlamente dva roky a zdá sa, že nemajú žiadne ambície a chystajú sa byť len konštruktívnou opozíciou po boku Igora Matoviča a OĽaNO. Majerský tak svojimi doterajšími vyhláseniami vydláždil Dankovi cestu do ďalšej vlády.

Rozhodnutie by ešte mohla zmeniť Rada KDH, ktorá sa koná až 14. októbra. V tom čase už môže byť koalícia dávno dohodnutá a zopakuje sa tak situácia z roku 2006. Aj vtedy KDH váhalo a rozhodovalo sa, či do koalície so Smerom vstúpi. Keď sa rozhodli, Fico už medzitým zložil vládu s HZDS Vladimíra Mečiara a SNS Jána Slotu.

Majerský zrejme PS neustúpi ani v prípade, keby sa rozhodli vypustiť niektoré hodnotové témy. „Aj tak, myslím si, že v tejto chvíli je to bezpredmetné,“ povedal. „V tejto chvíli je to pre nás nepredstaviteľné, aby sme vstupovali do takejto koalície,“ uviedol predseda kresťanských demokratov. Kaliňák na margo stretnutia s SNS povedal, že im ozrejmili svoju predstavu, ako vidia veci a čo si myslia, že bude nasledovať. Naznačil, že tak, ako je v ústave ukotvené manželstvo, mohli by byť ukotvené „aj ďalšie veci“.

4. Riziko straty poslancov v oboch koalíciách či rozpad klubu

Pokiaľ by Rada KDH rozhodla, že pôjdu do koalície so Smerom a v tom čase by ešte nebola sfinalizovaná dohoda so SNS, hrozil by odchod niekoľkých poslancov KDH. Nemali by tak 81 mandátov, ktoré ako trojkoalícia získali podľa volebného výsledku.

František Mikloško aj František Majerský už avizovali, že koalícia so Smerom je pre nich neprípustná. Pokiaľ by z nej vystúpili, mali by 79 mandátov, teda rovnako ako v trojkoalícii so SNS. Nie je vylúčený odchod ďalších poslancov.

Čo sa týka krehkej koalície v spojení Smer, Hlas a SNS, nesúrodý a pomerne divoký klub SNS by bol takisto problém. Pellegrini uviedol, že v prípade dankovcov musí existovať garancia, že všetkých desať poslancov vrátane Danka bude držať pokope. Už teraz je však jasný plán minimálne jednej poslankyne Martiny Šimkovičovej, ktorá pre Plus 1 deň uviedla, že chce pôsobiť ako nezávislá poslankyňa. Taraba poprel aj informácie, že na členov SNS si brúsi zuby Smer, ku ktorému by nakoniec mohli prejsť.

Odlivu poslancov môže čeliť aj Hlas, a to aj v prípade koalície so Smerom, ale aj s PS. Pellegrini hovoril, že by sa mohlo naopak stať, že niektorí poslanci odídu zo Smeru k Hlasu a že rozpad klubu Hlasu nehrozí.

5. Šimečka v tieni Hlasu a KDH

No a líder progresívcov ostal v tieni Hlasu, ale aj KDH. Napriek tomu, že hovoril, že po prvom kole neformálnych rokovaní nevidí žiadne prekážky, Majerský má na to svoj názor. Tak, ako mlčia v KDH, mlčia aj v PS. Napriek tomu Šimečka ešte dúfa, že takáto koalícia je možná.

Šimečka ukončil prvé kolo rokovaní Video Dobrou správou podľa neho je, že nenarazili na zásadnejší problém. / Zdroj: FB/Michal Šimečka

Pellegrini sám uviedol, že od PS by musela prísť veľmi štedrá a veľkorysá ponuka. Aj keď sa o poste premiéra rozprávali, zdá sa, že Šimečka o tom síce uvažuje, no vzdať sa ho veľmi nechce, aj keď by Pellegrini ako premiér potenciálnej koalície mohol byť zárukou stability a rovnako aj lákadlom pre KDH. Problémom pre PS by mohlo byť, pokiaľ by si Hlas žiadal aj rezort vnútra alebo financií.

Rokovania cez víkend zrejme pokračovať nebudú. Pellegrini si to namieril k rodičom do Banskej Bystrice. „Po náročnom období a ťažkých povolebných rokovaniach by som rád stihol pomôcť aj svojim rodičom a rodine, na ktorých som nemal toľko času, ako som chcel,“ dodal.