Tajná dohoda medzi Majerským a Smerom? Hlina obvinil predsedu KDH: Fico potreboval, aby Pellegrini nemal plán B

Šéf Smeru Robert Fico potreboval, aby predseda Hlasu Peter Pellegrini nemal plán B, potreboval vyhlásenia, aby žiadna iná vláda nevznikla, to ho malo presvedčiť, aby bol „konštruktívny", tvrdí Alojz Hlina. Podľa politika to zabezpečil predseda KDH Milan Majerský.

Podľa Hlinu je matematika jasná. Ak ide KDH do opozície, žiadna iná vláda ako Smer – Hlas – SNS nevznikne, preto si mal šéf Smeru poistiť Majerského.

Pravda požiadala KDH o stanovisko Milana Majerského a aj stranu Smer.

Niečo za niečo?

„Majerský je vydierateľný a vydierajú ho ľudia, ktorým zaleží na tom, aby to dopadlo tak, ako to ide dopadnúť,“ myslí si Hlina. Doplnil, že „dohoda Fica a Majerského obsahuje, že pustia aj niečo ohľadom interupcií, plus presun eurofondov na VÚC a keď ľudia od Danka začnú blbnúť, tak zopár poslancov KDH zaberie“.

„Majerský by pred nástupom do funkcie župana nevedel zaplatiť z úspor ani rekonštrukciu kúpeľne vo svojom panelákovom byte. Vo funkcii župana sa mu však začalo dariť, ale my, čo sme nepadli z hrušky vieme, že ani z platu župana a ani z platu europoslankyne neviete postaviť na hektárovom pozemku miliónovú haciendu – interval 1 500 000 až 2 000 000 eur,“ napísal na sociálnej sieti Hlina. „Mimochodom, hektár je 10 000 m2 a na taký pozemok s výhľadom na Vysoké Tatry musíte mať viac ako len založený byt v levočskom paneláku,“ dodal.

Fico po rokovaní s predstaviteľmi SNS Video Zdroj: TV Pravda

Hlina v minulosti pôsobil v hnutí OĽaNO, neskôr v KDH a jeho ďalším pôsobiskom bola Dobrá voľba, ku ktorej sa pridal so svojou platformou Umiernených. Kvôli spojeniu Tomáša Druckera s Hlasom však z Dobrej voľby odišiel. V predčasných septembrových voľbách kandidoval na SaS zo 150. miesta.