Figeľ odkazuje KDH, aby nešlo ľahšou cestou, ktorou je opozícia

Vybrať sa hneď po voľbách do opozície je tá najľahšia možnosť, KDH by malo ísť ťažšou cestou dohody s parlamentnou väčšinou. Myslí si to bývalý predseda KDH Ján Figeľ. Preferovanejšia má byť podľa neho tá zostava, v ktorej dokáže KDH viac presadiť zo svojho programu a hodnôt. To však vyplynie až z aktívnych a profesionálnych rokovaní. Figeľ tiež pripomenul, že hnutie Novembra '89 je pri obnove krajiny potrebné, aby sa demokracia, sloboda a právny štát u nás upevňovali.