Poslanci si prevzali osvedčenia o zvolení do parlamentu

Nie všetci si prevzali osvedčenie, chýbali napríklad predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík či Anna Záborská, ktorá kandidovala za Kresťanskú úniu v koalícii s OĽaNO a priatelia a Za ľudí.

V 150-člennom pléne Národnej rady SR bude mať zastúpenie šesť politických strán a jedna koalícia. So ziskom 22,94 percenta hlasov voličov zvíťazila v parlamentných voľbách 30. septembra strana Smer, ktorá bude mať 42 poslancov. Druhé najsilnejšie hnutie Progresívne Slovensko (17,96 percenta) obsadí 32 kresiel.

Strana Hlas dostala podporu 14,70 percenta voličov, čo jej prinieslo 27 poslaneckých mandátov. Koalícia OĽaNO a priatelia (8,89 percenta) bude mať 16 kresiel, KDH (6,82 percenta) získalo 12 mandátov. Do parlamentu sa so ziskom 6,32 percenta hlasov prebojovala aj strana Sloboda a Solidarita, ktorej prislúcha 11 mandátov. Slovenská národná strana po volebnom výsledku 5,62 percenta obsadí 10 kresiel v Národnej rade.

Len jeden poslanec za SNS je však zároveň aj členom tejto strany, a to jej predseda Andrej Danko. Ostatných deväť poslancov tvoria členovia iných strán, ktorí kandidovali za SNS. Aj iné strany mali na kandidátke nečlenov, ktorí sa úspešne prebojovali do parlamentu, napríklad bývalý predseda KDH Alojz Hlina bol zvolený zo 150. miesta kandidátky SaS. Do poslaneckých lavíc zasadnú aj dvaja bývalí policajní prezidenti – Jaroslav Spišiak (PS) a Tibor Gašpar (Smer).

V pléne budú sedieť až traja Kaliňákovia – za Smer sa dostali do parlamentu exminister vnútra Robert Kaliňák a jeho synovec Erik Kaliňák, Hlas bude reprezentovať Michal Kaliňák, bývalý šéf kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska. Viac ako tretinu zákonodarného zboru budú tvoriť poslanci vo veku od 41 do 50 rokov. Len štyria noví poslanci sú mladší než 30 rokov. Najviac poslankýň bude mať hnutie Progresívne Slovensko, ktoré má pomer mužov a žien v parlamente vyvážený – 16 žien a 16 mužov. Najsilnejšia strana Smer bude mať len tri poslankyne a 39 poslancov.

Zo 150 poslancov, ktorých občania zvolili do Národnej rady SR, nezasadnú do poslaneckých lavíc všetci. Niektorí odídu do vlády, z iných sa stanú štátni tajomníci a ich poslanecké mandáty prevezmú prví náhradníci v poradí, ktorí kandidovali za príslušnú stranu. Parlament zasadne v novom zložení prvýkrát najneskôr do tridsiatich dní. Ustanovujúcu schôdzu zvolá prezidentka Zuzana Čaputová. Riadiť ju bude doterajší predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Do jeho rúk zložia noví poslanci slávnostne sľub a následne si zvolia nového predsedu Národnej rady SR, ktorý potom prevezme vedenie schôdze.